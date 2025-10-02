Giá vàng đảo chiều sau khi tiệm cận mốc 3.900 USD/oz, SPDR Gold Trust miệt mài mua

Giá vàng thế giới quay đầu sau khi lên gần mốc kháng cự then chốt 3.900 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), nhưng một số nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 4.000 USD/oz trong thời gian không xa...

“Cá mập” SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng thêm nhiều tấn vàng.

Lúc 6h sáng nay (2/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 3,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,09%, giao dịch ở mức 3.863,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 123,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với lúc 6h sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.196 đồng (mua vào) và 26.446 đồng (bán ra), giá mua tăng 20 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng qua.

Chốt phiên New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.866,8 USD/oz, tăng 7,1 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng 0,18%.

Trong phiên có lúc giá vàng giao ngay đạt 3.895,09 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên với mức tăng 0,6%, đạt 3.897 USD/oz.

Giá bạc cũng duy trì xu hướng tăng, với mức tăng hơn 1,6%, đạt hơn 47,4 USD/oz, cao nhất trong hơn 14 năm.

Từ ngày 1/10, Chính phủ Mỹ đã rơi vào tình trạng đóng cửa tạm thời một phần lớn hoạt động do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận cấp ngân sách tạm thời cho Chính phủ duy trì hoạt động. Diễn biến bất ổn này làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” của nhà đầu tư, dù cũng có nhiều người tin rằng vụ chính phủ đóng cửa này sẽ chỉ kéo dài trong vài ngày.

Do Chính phủ Mỹ đóng cửa, vào ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Lao động nước này sẽ không thể công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu được dự báo sẽ ảnh hưởng khổng nhỏ đến tỷ giá USD và giá vàng.

“Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu vàng tăng mạnh từ phía các nhà đầu tư phương Tây, gồm cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đã bắt đầu xuất hiện. Nếu xu hướng này tiếp diễn, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá vàng vượt 4.000 USD/oz”, một báo cáo của công ty SP Angel nhận xét.

Giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh đóng cửa ở mức 97,7 điểm, giảm 0,2% so với phiên trước.

“Đồng USD đang đương đầu với áp lực giảm, vì khi Chính phủ Mỹ đóng cửa, tâm lý về các tài sản Mỹ cũng xấu đi”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Meir, báo cáo việc làm khu vực tư nhân do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố ngày thứ Tư cũng không có lợi cho tỷ giá USD. Theo báo cáo này, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ giảm 32.000 công việc trong tháng 9, trái ngược so với mức dự báo tăng 50.000 công việc mà giới phân tích đưa ra và mức tăng 54.000 công việc của tháng 8.

Sự suy yếu của thị trường việc làm thể hiện qua các báo cáo gần đây đang củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 10 và tháng 12. Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 99% Fed hạ lãi suất vào cuối tháng này.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia trưởng Philippe Gijsel của ngân hàng BNP Paribas từ lâu đã dự báo giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/oz. Hiện nay, ông dự báo giá vàng thậm chí có khả năng đạt những mức cao hơn.

“Vàng đang nhanh chóng tiếp cận mốc giá 4.000 USD/oz mà chúng tôi đặt làm mục tiêu từ cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Khi đó, giá vàng mới chỉ được thúc đẩy bởi hoạt động mua của các ngân hàng trung ương, còn nhà đầu tư vẫn đang bán ròng vàng. Nhưng năm nay, nhà đầu tư đã quay lại mua vàng và thúc đẩy giá vàng tăng mạnh hơn”, ông nói.

Ông Gijsel lập luận rằng trong một thế giới nhiều bất định như hiện nay và lạm phát còn dai dẳng trên toàn cầu, nhà đầu tư đang có chung quan điểm rằng họ nên dịch chuyển khỏi kiểu danh mục đầu tư truyền thống 60/40 với 60% vốn cho cổ phiếu và 40% cho trái phiếu, và thay vào đó nên bổ sung thêm những “tài sản cứng” như vàng.

“Chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn rất sớm của cuộc chơi, vì vàng và các tài sản liên quan tới vàng mới đang chỉ chiém 2% danh mục đầu tư toàn cầu… Mốc 4.000 USD/oz sẽ không phải là mục tiêu cuối cùng, mà chỉ là sự khởi đầu một thị trường giá lên mạnh nhất của kim loại quý mà thế giới này từng chứng kiến”, vị chiến lược gia nói.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.018,9 tấn. Tuần này, quỹ đã mua ròng hơn 13 tấn vàng, sau khi gom hơn 11 tấn vàng trong tuần trước.