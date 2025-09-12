Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), dù số liệu lạm phát mới được công bố của Mỹ nhìn chung phù hợp dự báo và củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong những tháng cuối năm 2025. Quỹ vàng SPDR Gold Trust xả khoảng 3 tấn vàng, tiến tới hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua.

Lúc 7h30 sáng nay (12/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.633,5 USD/oz, giảm 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại thị trường Mỹ, tương đương giảm 0,05% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 115,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.172 đồng (mua vào) và 26.482 đồng (bán ra), tương ứng tăng 10 đồng và đi ngang so với sáng hôm qua.

Đóng cửa phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngày còn 3.635,4 USD/oz, giảm 5,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,16%.

Trong phiên, có lúc giá vàng giảm hơn 20 USD/oz do áp lực chốt lời ở vùng giá gần kỷ lục và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ có một con số nóng hơn dự báo. Sau đó, mức giảm của giá vàng thu hẹp khi nhà đầu tư có đủ thời gian để nghiền ngẫm về các báo cáo kinh tế công bố trong ngày thứ Năm.

Theo số liệu từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng 7, cao hơn so với mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế được hãng tin Dow Jones khảo sát đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2024, CPI tăng 2,9%, bằng với con số dự báo. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,3% trong tháng 8 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đều phù hợp với dự báo.

Một báo khác của BLS cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu của sự giảm tốc, thể hiện qua số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng mạnh. Trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, số nguời xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 27.000 người, lên 263.000 người, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 và cao hơn con số dự báo 235.000 người.

Giới phân tích cho rằng dù mức tăng CPI tháng 8 so với tháng 7 lớn hơn so với dự báo, tình trạng suy yếu của thị trường lao động vẫn sẽ là căn cứ để Fed hạ lãi suất vào ngày thứ Tư tuần tới.

Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, và khả năng 5% Fed giảm lãi suất nửa điểm phần trăm. Đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong tháng 10 tăng lên mức 86% từ 74% của ngày hôm trước, và khả năng có một đợt giảm thứ ba vào tháng 12 tăng lên mức 79% từ 68%.

“Giá vàng đã được cứu bởi số liệu cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng mạnh”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau khi lập kỷ lục trên mức 3.670 USD/oz vào hôm thứ Ba tuần này, giá vàng chuyển sang giằng co trên ngưỡng 3.600 USD/oz. Giới phân tích cho rằng điều này cho thấy người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục. Dù vậy, theo ông Wong, dư địa giảm của giá vàng là hạn chế và triển vọng tăng giá của kim loại quý này trong những tháng tới là khả quan.

Đồng USD trượt giá trong phiên ngày thứ Năm, khi khả năng Fed hạ lãi suất tiếp tục được củng cố. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ở mức 97,53 điểm, giảm gần 0,3% từ ngưỡng gần 97,8 điểm của phiên trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ về mức gần 978 tấn vàng. Sau khi giá vàng lập kỷ lục vào đầu tuần này, quỹ có dấu hiệu trở nên thận trọng hơn, bán ra nhiều hơn mua vào nhưng lượng bán khá dè dặt. Trước khi giá vàng lập kỷ lục, quỹ đã có mấy tuần mua ròng mạnh liên tiếp.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát còn cao, những dịch chuyển về địa chính trị, và xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng và hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong thời gian tới.