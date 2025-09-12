Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), dù số liệu lạm phát mới được công bố của Mỹ nhìn chung phù hợp dự báo và củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong những tháng cuối năm 2025. Quỹ vàng SPDR Gold Trust xả khoảng 3 tấn vàng, tiến tới hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua.
Lúc 7h30 sáng nay (12/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.633,5 USD/oz, giảm 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại thị trường Mỹ, tương đương giảm 0,05% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 115,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.172 đồng (mua vào) và 26.482 đồng (bán ra), tương ứng tăng 10 đồng và đi ngang so với sáng hôm qua.
Đóng cửa phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngày còn 3.635,4 USD/oz, giảm 5,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,16%.
Trong phiên, có lúc giá vàng giảm hơn 20 USD/oz do áp lực chốt lời ở vùng giá gần kỷ lục và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ có một con số nóng hơn dự báo. Sau đó, mức giảm của giá vàng thu hẹp khi nhà đầu tư có đủ thời gian để nghiền ngẫm về các báo cáo kinh tế công bố trong ngày thứ Năm.
Theo số liệu từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng 7, cao hơn so với mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế được hãng tin Dow Jones khảo sát đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2024, CPI tăng 2,9%, bằng với con số dự báo. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,3% trong tháng 8 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đều phù hợp với dự báo.
Một báo khác của BLS cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu của sự giảm tốc, thể hiện qua số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng mạnh. Trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, số nguời xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 27.000 người, lên 263.000 người, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 và cao hơn con số dự báo 235.000 người.
Giới phân tích cho rằng dù mức tăng CPI tháng 8 so với tháng 7 lớn hơn so với dự báo, tình trạng suy yếu của thị trường lao động vẫn sẽ là căn cứ để Fed hạ lãi suất vào ngày thứ Tư tuần tới.
Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, và khả năng 5% Fed giảm lãi suất nửa điểm phần trăm. Đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong tháng 10 tăng lên mức 86% từ 74% của ngày hôm trước, và khả năng có một đợt giảm thứ ba vào tháng 12 tăng lên mức 79% từ 68%.
“Giá vàng đã được cứu bởi số liệu cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng mạnh”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.
Sau khi lập kỷ lục trên mức 3.670 USD/oz vào hôm thứ Ba tuần này, giá vàng chuyển sang giằng co trên ngưỡng 3.600 USD/oz. Giới phân tích cho rằng điều này cho thấy người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục. Dù vậy, theo ông Wong, dư địa giảm của giá vàng là hạn chế và triển vọng tăng giá của kim loại quý này trong những tháng tới là khả quan.
Đồng USD trượt giá trong phiên ngày thứ Năm, khi khả năng Fed hạ lãi suất tiếp tục được củng cố. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ở mức 97,53 điểm, giảm gần 0,3% từ ngưỡng gần 97,8 điểm của phiên trước.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ về mức gần 978 tấn vàng. Sau khi giá vàng lập kỷ lục vào đầu tuần này, quỹ có dấu hiệu trở nên thận trọng hơn, bán ra nhiều hơn mua vào nhưng lượng bán khá dè dặt. Trước khi giá vàng lập kỷ lục, quỹ đã có mấy tuần mua ròng mạnh liên tiếp.
Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát còn cao, những dịch chuyển về địa chính trị, và xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng và hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong thời gian tới.
Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), khi nhà đầu tư cho rằng số liệu lạm phát mới nhất sẽ không cản đường Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới...
Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay cho thấy hiệu suất vượt trội của kim loại quý này so với các kênh đầu tư lớn khác...
Nhiều người có thể đổ lỗi cho thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra tình trạng lạm phát yếu ở châu Á. Tuy nhiên, đó không phải là thực tế của những tháng gần đây...
Theo một nghiên cứu, tỷ lệ nghèo ở Mỹ có thể tăng lên mức 10,7% sau khi tính đến thuế quan của ông Trump...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: