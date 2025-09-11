Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ
Điệp Vũ
11/09/2025, 09:28
Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (11/9) trong bối cành nhà đầu tư trên toàn cầu chờ báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ để định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Tâm lý thận trọng có thể là nguyên nhân khiến quỹ vàng SPDR Gold Trust chỉ mua ròng nhẹ trong phiên này.
Lúc 8h55 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.642,7 USD/oz, tăng 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư (10/9) tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,04% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 116,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.162 đồng (mua vào) và 26.482 đồng (bán ra), giảm 15 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.
Đóng cửa phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngày đạt 3.641,2 USD/oz, tăng 14,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,4%.
Giá vàng đang ở gần mức kỷ lục do được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Hôm thứ Ba tuần này, giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 3.674 USD/oz.
Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Tư cho thấy lạm phát giá bán buôn bất ngờ giảm trong tháng 8. Dữ liệu này củng cố khả năng Fed hạ lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9.
Theo báo cáo trên, PPI toàn phần giảm 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7, thay vì tăng 0,3% như dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones. Chỉ số PPI lõi, thước đo không tính đến các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, cũng giảm 0,1%, so với dự báo là tăng 0,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI toàn phần tháng 8 tăng 2,6% và PPI lõi tăng 2,8%.
Dữ liệu này được xem là một chỉ báo tốt trước khi Bộ lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một thước đo lạm phát được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn vào ngày thứ Năm (11/9). Thị trường đang kỳ vọng báo cáo CPI cũng cho thấy lạm phát trong nền kinh tế Mỹ dịu đi.
Trong một cuộc khảo sát Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo CPI toàn phần và CPI lõi của tháng 8 đều tăng 0,3% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI toàn phần và CPI lõi được dự báo tăng tương ứng 2,9% và 3,1%.
“Bất kỳ sự suy yếu thêm nào trong các số liệu kinh tế Mỹ cũng sẽ hỗ trợ giá vàng thông qua củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất nhiều hơn 2 lần trong thời gian còn lại của năm nay”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận định với hãng tin Reuters.
Kỳ vọng liên quan tới việc Fed giảm lãi suất đã gia tăng trong thời gian gần đây, khi các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế Mỹ đang yếu đi, nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp xấu hơn dự báo công bố vào tuần trước.
Hôm thứ Ba và rồi, Bộ Lao động Mỹ lại điều chỉnh giảm mạnh số lượng việc làm mới được tạo ra trong kỳ 1 năm tính đến hết tháng 3 năm nay, cho thấy tăng trưởng việc làm thực chất đã yếu đi từ trước khi Tổng thống Donald Trump áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa nhập khẩu.
Vàng là tài sản không mang lãi suất nên kỳ vọng lãi suất dịch chuyển theo chiều hướng như vậy có lợi cho giá vàng. Năm nay, giá kim loại quý này đã tăng 38%.
Trong một diễn biến khác, một thẩm phán liên bang Mỹ đã tạm thời chặn việc ông Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Đây là một trở ngại đối với cuộc chiến pháp lý của Nhà Trắng với Fed - cuộc chiến đe dọa vai trò độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.
Báo cáo CPI sắp công bố được dự báo sẽ chi phối mạnh mẽ lập trường chính sách của Fed trong cuộc họp sắp tới, từ đó có thể tác động tới đường đi của giá vàng.
“Mốc 3.750 USD/oz đang nổi lên thành ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo của giá vàng. Một đợt tích lũy trên ngưỡng này có thể đưa giá vàng tiến tới mốc 3.900 USD/oz trước cuối năm nay”, nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của công ty ActivTrades nhận định với Reuters.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 980 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán nhiều hơn mua.
Đồng USD chững giá trước thềm báo cáo CPI Mỹ, với chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 97,8 điểm trong phiên đêm qua và sáng nay, không có sự thay đổi đáng kể so với phiên trước - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
