Vinaconex tiếp tục bán hơn 35 triệu cổ phiếu VIW

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc bán phần vốn của Tổng công ty Vinaconex tại Tổng công ty VIWASEEN (mã VIW-UPCoM).

Cụ thể: từ ngày 23/4 đến ngày 22/5, VCG đăng ký bán 42.064.050 cổ phiếu VIW, tuy nhiên kết thúc thời gian này, VCG mới chỉ được 6.667.100 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Qua đó, VCG hạ sở hữu xuống còn 49,9 triệu cổ phần, tương đương 86,01% vốn điều lệ Viwaseen. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và hoặc thỏa thuận.

Ngay sau đó, Vinaconex tiếp tục đăng ký bán 35.396.950 cổ phiếu VIW với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư trong thời gian từ ngày 28/5 – 26/6 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu tại Viwaseen xuống còn 14.504.650 cổ phần, chiếm 25%, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư.

Cùng thời gian từ 28/5-26/6, Công ty CP An Quý Hưng Holding do ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT VCG, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của An Quý Hưng Holding đăng ký mua 13.344.278 cổ phiếu VIW nhằm mục đích đầu tư. Nếu thành công, An Quý Hưng Holding sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 23% vốn Viwaseen. Phương thức thực hiện là giao dịch qua sàn chứng khoán.

Trong khi đó, CTCP Xuân Cầu Holdings do ông Tô Dũng làm Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 13.924.464 cổ phiếu VIW, từ ngày 23/4-22/5/2026. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, Xuân Cầu Holdings không mua được bất kỳ cổ phiếu nào do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Hiện, HNX đang duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP do BCTC năm 2025 đã kiểm toán của công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên.

Cụ thể: trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và một số năm trước bên kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ do Tổng công ty đang theo dõi một số khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, tạm ứng đã quá hạn thanh toán liên quan đến một số công trình đã quyết toán từ những năm trước cũng như các khoản công nợ chưa được đối chiếu đầy đủ.

Lý giải về việc đối chiếu công nợ phải thu khách hàng, công ty cho biết do Tổng công ty đặc thù là doanh nghiệp xây lắp, các chủ đầu tư ở vị trí địa lý khá xa và đa dạng cùng với việc nhân sự thường xuyên thay đổi nên gây nhiều khó khăn cho Tổng công ty trong việc xác nhận, đối chiếu công nợ phục vụ cho kiểm toán Báo cáo tài chính và quản lý công nợ. Do đó, mặc dù đã rất tích cực thực hiện công tác này nhưng tỷ lệ đối chiếu công nợ của Tổng công ty đạt tỷ lệ không cao.

Đối với một số khoản công nợ phải thu liên quan đến các công trình đã quyết toán các năm trước, Tổng công ty vẫn tích cực đối chiếu công nợ, kiểm tra, rà soát hồ sơ để phân loại tuổi nợ cũng như tình trạng của các đối tượng nợ phục vụ cho việc quản lý, thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Tổng công ty đã thành lập các Ban thu hồi và xử lý nợ nhằm rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ công nợ, đưa ra các biện pháp xử lý nợ phù hợp để nỗ lực từng bước giải quyết vấn đề công nợ tồn đọng.

Đối với việc quyết toán các công trình kéo dài đang được phản ánh trên chi phí dở dang: Theo ý kiến kiểm toán thì Tổng công ty vẫn đang thực hiện đối chiếu để quyết toán nội bộ đối với một số công trình xây dựng đã hoàn thành, trong đó có một số công trình tồn đọng, kéo dài đang phản ánh trên số dư khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Các vấn đề nêu trên tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính năm 2025. Mặc dù đã thực hiện các thủ tục thay thế, bên kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên đến các khoản công nợ và trích dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển tại ngày 31/12/2025.

Về vấn đề công ty cho biết đối với các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình xây dựng đã hoàn thành: Tổng công ty đã thành lập Ban thu hồi vốn và quyết toán công trình nhằm thực hiện công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán và xử lý nợ theo kế hoạch. Tổng công ty đã tập trung quyết toán nội bộ với các gói thầu đã quyết toán A-B tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến quyết toán nội bộ còn chậm nên tỷ lệ xử lý chi phí dở dang tồn đọng chưa đạt kế hoạch.

Về việc trích lập dự phòng tài chính chưa đủ cơ sở: Theo ý kiến kiểm toán thì một số công ty con và công ty liên kết của Tổng công ty đang gặp khó khăn về tài chính và chưa cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính đã được kiểm toán/báo cáo tài chính tự lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Kế hoạch của Tổng công ty về việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 phê duyệt và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đã được trích lập với số tiền 47,162 tỷ đồng. Bên kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá tính đầy đủ của số dư dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập tại ngày 31/12/2025.

Về vấn đề, bên công ty cho biết đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, một số công ty con, công ty liên kết đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đang tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro tài chính liên quan đến vốn đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết một cách thận trọng, theo đó số dư khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con và công ty liên kết tại ngày 31/12/2025 với tổng số tiền 47,162 tỷ đồng.

Cuối cùng là báo cáo tài chính của một số đơn vị thành viên chưa được kiểm toán. Cũng theo ý kiến kiểm toán thì báo cáo tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2025 được hợp nhất trên cơ sở báo cáo tài chính của công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết. Trong đó, báo cáo tài chính của một số các công ty con và một số công ty liên kết chưa được kiểm toán hoặc chỉ có báo cáo tài chính các năm trước. Bên kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty.

Bên phía công ty cho biết báo cáo tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2025 được hợp nhất trên cơ sở báo cáo tài chính của công ty mẹ, các công ty con và các công ty liên kết. Trong đó có báo cáo tài chính tự lập của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2, Công ty cổ phần Phát triển nhân lực, thương mại và du lịch VIWASEEN và báo cáo tài chính các năm trước đối với công ty con: Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 12; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển môi trường Viwaseen Phương Hướng, Công ty cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4.

Tuy nhiên, đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, một số công ty con vẫn đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh cầm chừng, thua lỗ, nguồn tài chính eo hẹp, không có khả năng thuê đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 phục vụ hợp nhất toàn Tổng công ty. Do đó, Tổng công ty tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thông qua Người Đại diện vốn, qua đó tham gia vào công tác quản trị, quản lý tình hình sản xuất kinh doanh thực tế đang diễn ra tại đơn vị nhằm đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc tại đơn vị.

Kết thúc quý 1/2026, VIW ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 12,64 tỷ (cùng kỳ đạt 6,073 tỷ) đồng, biến động tăng chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28,68 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4,905 tỷ đồng do tăng lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp và dịch vụ kinh doanh tòa nhà; chi phí lãi vay quý 1/2026 giảm 1,414 tỷ đồng so với cùng kỳ và phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng 2,527 tỷ đồng do hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết như Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ có kết quả kinh doanh lãi.