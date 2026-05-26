Địa ốc Đà Lạt bị phạt 177,5 triệu vì chậm công bố thông tin

Hà Anh

26/05/2026, 07:57

DRL chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Sơ đồ giá cổ phiếu DRL trên UPCoM.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DRL-UPCoM) với tổng số tiền phạt là 177,5 triệu đồng.

Theo đó, mức phạt nặng nhất đối với DRL là 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tiếp theo là mức phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.

Cụ thể: công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với tài liệu Văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kèm theo báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Theo kết quả rà soát đến ngày 04/5/2026, Công ty CP Địa ốc Đà Lạt không đáp ứng được một trong các điều kiện theo quy định trên là có vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán tính đến ngày 31/12/2025 vốn chủ sở hữu công ty là 14.870.669.090 đồng. Do đó, công ty không đáp ứng một trong những điều kiện công ty đại chúng.

Về biện pháp và lộ trình xử lý: DRL cho biết đã nộp hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 3,2 triệu cổ phiếu với giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán là 32 tỷ đồng và đang chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán (dự kiến trong năm 2026), vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên trên 30 tỷ đồng và sẽ đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Được biết ngày 12/06 tới, DLR sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đáng chú ý, tại đại hội, lãnh đạo công ty dự kiến sẽ trình lên cổ đông tờ trình hủy hàng loạt nội dung đã được thông qua trước đó.

Cụ thể, DLR xin hủy nội dung thông qua giao dịch vay 205 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 do xét thấy dự án Khu dân cư đồi An Tôn cần điều chỉnh tổng mức đầu tư, thiết kế và pháp lý. Số tiền 205 tỷ đồng không còn phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch vay 400 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng được trình hủy bỏ.

DLR cũng xin hủy nội dung phát hành cổ phiếu trị giá 350 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 do số lượng cổ phiếu phát hành không còn phù hợp với hiện tại. Đồng thời, nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến 3,2 triệu cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 cũng được trình hủy bỏ trong cuộc họp sắp tới.

Thay vào đó, DLR sẽ trình lên kế hoạch mới về chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số cổ phiếu dự kiến chào bán là 50 triệu cổ phiếu, giá chào bán xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được là 500 tỷ nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động thực hiện dự án Khu dân cư đồi An Tôn, Đà Lạt.

