Vi phạm nhiều lần, VDP bị phạt và truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Hà Anh

09/12/2025, 16:23

Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

VnEconomy

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã VDP-HOSE) thông báo Quyết định của Cục thuế Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định 125/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Quyết định nêu rõ tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.

Theo quyết định, Vidipha bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, phạt về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 7,1 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,2 tỷ đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 6 tỷ đồng và gần 2,8 tỷ đồng tiền chậm nộp (tính đến hết ngày 6/11/2025). Sau ngày 6/11, Vidipha có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp cho đến thời điểm thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên trong quyết định xử phạt, Cục Thuế TPHCM cũng yêu cầu Vidipha khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ gần 1,8 tỷ đồng vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định xử phạt.

Như vậy, tổng số tiền Vidipha phải nộp (gồm truy thu, phạt và tiền chậm nộp) là hơn 10 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Kết thúc quý 3/2025, VDP ghi nhận lãi sau thuế gần gần 4 tỷ so với cùng kỳ từ 15,56 tỷ còn 11,99 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng tới gần 200% tương ứng tăng hơn 149 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi hơn 44 tỷ (cùng kỳ lãi 48,75 tỷ đồng).

Quý 4 lãi gần 5,7 tỷ, HPX bị phạt thuế hơn 5 tỷ đồng

09:09, 12/02/2025

Lỗ gần 21 tỷ trong quý 1/2024, BHN nhận thêm quyết định phạt thuế lên tới 19,5 tỷ

07:45, 02/05/2024

Lỗ gần 21 tỷ trong quý 1/2024, BHN nhận thêm quyết định phạt thuế lên tới 19,5 tỷ

PNJ bị phạt thuế hơn 13 tỷ đồng

08:03, 15/09/2023

PNJ bị phạt thuế hơn 13 tỷ đồng

Từ khóa:

chứng khoán khai sai thiếu số thuế phải nộp truy thu thuế VDP vi phạm hành chính về thuế

Quý 4 lãi gần 5,7 tỷ, HPX bị phạt thuế hơn 5 tỷ đồng

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu

Phân lân Nung chảy Văn Điển không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

Nhiều tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị phạt tiền

Nhiều tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị phạt tiền

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt doanh nghiệp.

Đạm Cà Mau tiếp tục tăng mục tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn và điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

