Vi phạm nhiều lần, VDP bị phạt và truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Thứ Ba, 09/12/2025
Hà Anh
09/12/2025, 16:23
Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã VDP-HOSE) thông báo Quyết định của Cục thuế Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.
Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định 125/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Quyết định nêu rõ tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.
Theo quyết định, Vidipha bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, phạt về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 7,1 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,2 tỷ đồng.
Biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 6 tỷ đồng và gần 2,8 tỷ đồng tiền chậm nộp (tính đến hết ngày 6/11/2025). Sau ngày 6/11, Vidipha có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp cho đến thời điểm thực nộp vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên trong quyết định xử phạt, Cục Thuế TPHCM cũng yêu cầu Vidipha khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ gần 1,8 tỷ đồng vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định xử phạt.
Như vậy, tổng số tiền Vidipha phải nộp (gồm truy thu, phạt và tiền chậm nộp) là hơn 10 tỷ đồng.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
Kết thúc quý 3/2025, VDP ghi nhận lãi sau thuế gần gần 4 tỷ so với cùng kỳ từ 15,56 tỷ còn 11,99 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng tới gần 200% tương ứng tăng hơn 149 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi hơn 44 tỷ (cùng kỳ lãi 48,75 tỷ đồng).
