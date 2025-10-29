Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Dân sinh

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

Nguyễn Thuấn

29/10/2025, 21:36

Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân dùng dây thừng tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân dùng dây thừng tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập.

Tại thôn Ta Lo A Hố, mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 khiến 26 hộ dân với 107 nhân khẩu bị cô lập, lương thực dự trữ gần như cạn kiệt. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cùng các lực lượng địa phương đã vượt suối, băng rừng, sử dụng dây thừng để tiếp cận khu vực bị chia cắt, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. Lực lượng biên phòng đã kịp thời chuyển 200kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa đến từng hộ dân, giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian mưa lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ trên địa bàn xã A Lưới 1, thành phố Huế

Cùng thời điểm, tại khu vực xã Phú Lộc, mưa lớn khiến nước dâng cao, gây ngập sâu đoạn Quốc lộ 1A qua thôn Cao Đôi từ 40–90cm, làm chia cắt giao thông. Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ di dời 5 hộ dân với 12 nhân khẩu đến nơi an toàn tại thôn 5, xã Phú Lộc.

Lực lượng chức năng thành phố Huế triển khai phát lương thực cứu trợ cho các hộ dân vùng lũ
Lực lượng chức năng thành phố Huế triển khai phát lương thực cứu trợ cho các hộ dân vùng lũ

Hiện nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đang triển khai phân phát lương thực cứu trợ của Chính phủ cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng; đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

cứu trợ lương thực cho dân Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập mưa lũ tại thành phố Huế tình hình mưa lũ tháng 10

