[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyễn Thuấn
29/10/2025, 21:36
Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Tại thôn Ta Lo A Hố, mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 khiến 26 hộ dân với 107 nhân khẩu bị cô lập, lương thực dự trữ gần như cạn kiệt. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cùng các lực lượng địa phương đã vượt suối, băng rừng, sử dụng dây thừng để tiếp cận khu vực bị chia cắt, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. Lực lượng biên phòng đã kịp thời chuyển 200kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa đến từng hộ dân, giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian mưa lũ.
Cùng thời điểm, tại khu vực xã Phú Lộc, mưa lớn khiến nước dâng cao, gây ngập sâu đoạn Quốc lộ 1A qua thôn Cao Đôi từ 40–90cm, làm chia cắt giao thông. Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ di dời 5 hộ dân với 12 nhân khẩu đến nơi an toàn tại thôn 5, xã Phú Lộc.
Hiện nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đang triển khai phân phát lương thực cứu trợ của Chính phủ cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng; đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...
Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...
Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...
Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: