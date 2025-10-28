[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tối 27/10, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà, công sở, trường học và bệnh viện ở thành phố Huế bị ngập sâu. Suốt đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân trắng đêm di chuyển bệnh nhân, cứu tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn...
Nhận tin báo, lực lượng công an và bộ đội ngay lập tức triển khai lực lượng, khẩn trương hỗ trợ bệnh viện di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị lên tầng cao.
Bác sĩ Phạm Kiều Lộc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi chứng kiến nước lũ dâng cao đến vậy. Trong khi đó, tại bệnh viện đang có rất nhiều bệnh nhân nặng cùng các thiết bị hiện đại. Nhờ sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội, công tác điều trị không bị gián đoạn. Sự hỗ trợ tận tình của các anh khiến cả y, bác sĩ và bệnh nhân đều ấm lòng”.
Chị Cao Thị Minh Hồng, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, xúc động nói: “Bộ đội, công an đã thức trắng đêm giúp chúng tôi chuyển đồ, chuyển người. Tất cả bệnh nhân nặng đều được di chuyển kịp thời lên tầng trên để tiếp tục điều trị. Sự giúp đỡ ấy thật đáng trân trọng”.
Đến rạng sáng 28/10, hàng trăm hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực trũng thấp. Các điểm trường, trụ sở cơ quan được trưng dụng làm nơi tránh trú tạm thời.
Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục túc trực 24/24 giờ tại những điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Hàng nghìn hộ dân đang được hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để vượt qua đợt lũ.
“5 sao, giao hàng nhanh, chất lượng tuyệt vời, sẽ ủng hộ lần sau...”. Những dòng bình luận quen thuộc này xuất hiện tràn lan dưới hàng vạn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Nhưng rất nhiều lời nhận xét, đánh giá – review có cánh được sinh ra từ những cú click thuê, hoặc thuật toán do AI chứ không phải từ trải nghiệm thật của người mua…
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 141 bị cáo về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc...
Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2 liên quan sân bay Nha Trang cũ, bị can Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả...
Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh. Trong 9 tháng năm nay, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024…
Bộ Nội vụ dự kiến 26 vị trí việc làm sử dụng tương ứng với dịch vụ sự nghiệp công được cung ứng ở cấp xã. Các đơn vị này do ngân sách nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: