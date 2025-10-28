[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

Tối 27/10, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà, công sở, trường học và bệnh viện ở thành phố Huế bị ngập sâu. Suốt đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân trắng đêm di chuyển bệnh nhân, cứu tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn...

Khoảng 20 giờ tối 27/10, những con đường trung tâm thành phố Huế như Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Bà Triệu, Lê Lợi… biến thành biển nước. Mưa lớn không ngớt, nước từ sông Hương, sông An Cựu tràn vào khiến nhiều khu dân cư chìm trong lũ.

Các khu dân cư ven sông như Phú Hiệp, Phú Cát, Hương Sơ, Thủy Biều, Thủy Xuân...ngập sâu trong nước

Lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ suốt đêm tỏa về các vùng ngập sâu, dùng thuyền, ca nô và xe chuyên dụng đưa người dân đến nơi an toàn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trắng đêm khẩn trương di dời người dân đến các điểm tránh trú

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Trung ương Huế, nước lũ tràn qua cổng, dâng nhanh vào khuôn viên, làm ngập toàn bộ tầng 1 của một số khoa, phòng. Các thiết bị y tế, hệ thống máy móc, giường bệnh… có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng công an và bộ đội ngay lập tức triển khai lực lượng, khẩn trương hỗ trợ bệnh viện di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị lên tầng cao.

Lực lượng chức năng Huế khẩn trương sơ tán người dân, bệnh nhân tại các thoát khỏi khu vực nguy hiểm

Bác sĩ Phạm Kiều Lộc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi chứng kiến nước lũ dâng cao đến vậy. Trong khi đó, tại bệnh viện đang có rất nhiều bệnh nhân nặng cùng các thiết bị hiện đại. Nhờ sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội, công tác điều trị không bị gián đoạn. Sự hỗ trợ tận tình của các anh khiến cả y, bác sĩ và bệnh nhân đều ấm lòng”.





Bác sĩ và chiến sĩ bộ đội, công an phối hợp di chuyển bệnh nhân nặng ra khỏi khu vực ngập





Đến hơn 23 giờ đêm, toàn bộ bệnh nhân và thiết bị y tế ở tầng 1 đã được di chuyển an toàn lên các tầng cao hơn. Giữa khung cảnh nước ngập sâu, ánh đèn pin hắt lên từng gương mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm.

Chị Cao Thị Minh Hồng, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, xúc động nói: “Bộ đội, công an đã thức trắng đêm giúp chúng tôi chuyển đồ, chuyển người. Tất cả bệnh nhân nặng đều được di chuyển kịp thời lên tầng trên để tiếp tục điều trị. Sự giúp đỡ ấy thật đáng trân trọng”.

Đến rạng sáng 28/10, hàng trăm hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực trũng thấp. Các điểm trường, trụ sở cơ quan được trưng dụng làm nơi tránh trú tạm thời.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, đến sáng 28/10, mực nước sông Hương và sông Bồ vẫn trên báo động 3 và rút rất chậm. Mưa lớn kéo dài khiến 32/40 phường, xã trên địa bàn bị ngập từ 1–1,5 mét, nhiều nơi trũng ngập sâu tới 2–2,5 mét.

Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục túc trực 24/24 giờ tại những điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Hàng nghìn hộ dân đang được hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để vượt qua đợt lũ.