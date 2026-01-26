Bộ Tư pháp đang soạn thảo hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), bổ sung thêm quy định “Viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư khi bảo đảm một số điều kiện nhất định”...

Theo Bộ Tư pháp, số lượng luật sư ở nước ta hiện nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ pháp lý của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ luật sư hiện có so với dân số Việt Nam còn thấp so với một số nước trong khu vực và thế giới. Sự phân bổ luật sư không đồng đều, hiện tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, chất lượng luật sư chưa đồng đều, chưa tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và tạo lập được niềm tin với người dân, doanh nghiệp và Nhà nước…

Do đó, việc sửa đổi luật nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có chất lượng, chú trọng nâng cao tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của luật sư.

Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung tiêu chuẩn về “bản lĩnh chính trị đối với luật sư”; sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo nghề, tập sự và kỳ thi quốc gia để cấp “chứng chỉ hành nghề luật sư”.

Theo đó, dự thảo tờ trình cho rằng cần đổi mới công tác đào tạo nghề luật sư, tăng cường nội dung đào tạo kỹ năng, nhận thức chính trị về nghề luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư. Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo hướng các đối tượng sẽ phải qua đào tạo nghề luật sư.

Đối với những người thuộc diện được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định hiện nay sẽ được giảm thời gian đào tạo nghề (khoá đào tạo là 06 tháng).

Ngoài ra, cần rà soát bổ sung các quyền, nghĩa vụ của luật sư. Bên cạnh nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ như quy định hiện hành, luật sư cần thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về trách nhiệm nghề nghiệp, nhận thức về tư tưởng chính trị.

Mặt khác, quy định luật sư không kiêm nhiệm công chứng viên, thừa hành viên; Bảo mật thông tin khách hàng trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật và các công việc theo đề nghị của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, dự thảo tờ trình đề xuất “viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư khi bảo đảm một số điều kiện nhất định” như: Không ảnh hưởng đến công việc, thời gian công tác, xác định rõ phạm vi công việc, không phải là người có vị trí quản lý tại cơ sở đào tạo...

Theo quy định hiện hành, người tập sự hành nghề luật sư nộp hồ sơ tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và sau khi thi đỗ tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp “chứng chỉ hành nghề luật sư”.

Về kỳ thi cấp giấy “chứng chỉ hành nghề luật sư”, dự kiến thành lập Hội đồng thi luật sư với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư. Nội dung kỳ thi gồm nhận thức về nghề luật sư; đạo đức nghề nghiệp luật sư; kỹ năng hành nghề luật sư…