Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 26/01/2026
Đỗ Mến
26/01/2026, 10:10
Bộ Tư pháp đang soạn thảo hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), bổ sung thêm quy định “Viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư khi bảo đảm một số điều kiện nhất định”...
Theo Bộ Tư pháp, số lượng luật sư ở nước ta hiện nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ pháp lý của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ luật sư hiện có so với dân số Việt Nam còn thấp so với một số nước trong khu vực và thế giới. Sự phân bổ luật sư không đồng đều, hiện tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.
Ngoài ra, chất lượng luật sư chưa đồng đều, chưa tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và tạo lập được niềm tin với người dân, doanh nghiệp và Nhà nước…
Do đó, việc sửa đổi luật nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có chất lượng, chú trọng nâng cao tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của luật sư.
Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung tiêu chuẩn về “bản lĩnh chính trị đối với luật sư”; sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo nghề, tập sự và kỳ thi quốc gia để cấp “chứng chỉ hành nghề luật sư”.
Theo đó, dự thảo tờ trình cho rằng cần đổi mới công tác đào tạo nghề luật sư, tăng cường nội dung đào tạo kỹ năng, nhận thức chính trị về nghề luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư. Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo hướng các đối tượng sẽ phải qua đào tạo nghề luật sư.
Đối với những người thuộc diện được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định hiện nay sẽ được giảm thời gian đào tạo nghề (khoá đào tạo là 06 tháng).
Ngoài ra, cần rà soát bổ sung các quyền, nghĩa vụ của luật sư. Bên cạnh nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ như quy định hiện hành, luật sư cần thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về trách nhiệm nghề nghiệp, nhận thức về tư tưởng chính trị.
Mặt khác, quy định luật sư không kiêm nhiệm công chứng viên, thừa hành viên; Bảo mật thông tin khách hàng trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật và các công việc theo đề nghị của cơ quan nhà nước.
Đặc biệt, dự thảo tờ trình đề xuất “viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư khi bảo đảm một số điều kiện nhất định” như: Không ảnh hưởng đến công việc, thời gian công tác, xác định rõ phạm vi công việc, không phải là người có vị trí quản lý tại cơ sở đào tạo...
Theo quy định hiện hành, người tập sự hành nghề luật sư nộp hồ sơ tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và sau khi thi đỗ tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp “chứng chỉ hành nghề luật sư”.
Về kỳ thi cấp giấy “chứng chỉ hành nghề luật sư”, dự kiến thành lập Hội đồng thi luật sư với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư. Nội dung kỳ thi gồm nhận thức về nghề luật sư; đạo đức nghề nghiệp luật sư; kỹ năng hành nghề luật sư…
Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Vicem đã vi phạm nhiều quy định, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ...
Trong thời gian chuyển đổi, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế như quy định...
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh giảm mức điểm ưu tiên cho thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ xuống còn 1-2 điểm thay vì mức tối đa là 3 điểm như trước đây...
Theo quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 12/2 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2...
Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thông tin về tiền lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ công chức viên chức sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: