Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford ký hợp tác đào tạo, nghiên cứu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Thu Hà
30/10/2025, 08:00
Vừa qua, tại Vương quốc Anh, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh và Đại học Oxford công bố hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới trong y tế.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, nhằm hiện thực hóa các cam kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên được ký từ tháng 1.2025.
Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và các trí thức trẻ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói "một hình mẫu hợp tác mới", tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”.
Theo đó, xuất phát từ thực tế Việt Nam còn cần thêm các trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc, vắc xin và các công nghệ y khoa hiện đại, để sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh nhiều nguy cơ dịch bệnh và sự gia tăng gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ…, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc để đi đến ký kết hợp đồng hợp tác chính thức, cùng chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các bác sĩ lâm sàng của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh; Cùng triển khai các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao tại Việt Nam.
Dự kiến, ngay tháng 12/2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford sẽ tổ chức 3 khoá đào tạo đầu tiên, chuyên sâu cho đội ngũ các nhà khoa học và quản lý y tế tại Việt Nam với chuyên gia giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp là các giáo sư và nhà khoa học từ Đại học Oxford. Nội dung đào tạo sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý, giúp các nhà nghiên cứu và quản lý y khoa của Việt Nam tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế, tiếp cận hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại hàng đầu thế giới.
Bên cạnh đó, 2 bên sẽ tiến hành các nghiên cứu chung về các giải pháp, ứng dụng mới trong nâng cao năng lực khám chữa bệnh, các bệnh đang là thách thức toàn cầu nói chung như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ…
Mối quan hệ hợp tác giữa Oxford và Tâm Anh càng có ý nghĩa hơn khi được triển khai ở một giai đoạn lịch sử của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh, chuyển dịch dịch tễ học mạnh mẽ từ ứng phó các bệnh truyền nhiễm sang tăng cường phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, các bệnh mãn tính, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân được đặt lên mức độ ưu tiên rất cao theo tinh thần của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.
Phó Giáo sư Proochista Ariana, Thành viên Hội đồng trường Phụ trách phát triển Quốc tế của Đại học Oxford, nhà sáng lập Chương trình Thạc sĩ y tế công cộng toàn cầu, cho rằng: "Đại học Oxford đánh giá rất cao quan hệ hợp tác này và cơ hội được học hỏi từ các đồng nghiệp Việt Nam. Chúng tôi hướng đến xây dựng văn hóa và năng lực nghiên cứu, tạo ra bằng chứng khoa học để hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách và cải thiện sức khỏe người dân Việt Nam”.
Bác sĩ CKI Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết, để đạt được hợp tác với Oxford, Viện đã chuẩn bị nền tảng vững chắc về cơ sở vật chất, quy trình nghiên cứu và nhân sự đủ trình độ làm việc với chuyên gia quốc tế.
“Điểm thuận lợi của chúng tôi là uy tín, sức sáng tạo và năng lực thực tiễn vượt trội của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Trung tâm tiêm chủng VNVC. Khi các giáo sư Oxford đến thăm, họ đánh giá cao năng lực, tầm nhìn và chiến lược đổi mới sáng tạo của chúng tôi”, bác sĩ Trí chia sẻ và kỳ vọng góp phần đào tạo thế hệ các nhà nghiên cứu y học trẻ tài năng cho Việt Nam.
Viện Nghiên cứu Tâm Anh thành lập năm 2023, là viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế - sức khỏe, hướng đến xây dựng trung tâm nghiên cứu hiện đại, chuẩn quốc tế, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước để chuyển giao kết quả khoa học vào điều trị và chăm sóc cộng đồng. Viện đã hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu như Đại học Oxford (Anh), Stanford (Mỹ) và các tập đoàn dược phẩm lớn (AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, GSK, Abbott) trong đào tạo, phát triển thuốc - vắc xin, ứng dụng AI và khoa học dữ liệu.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam...
Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp và nằm trong tổng thể của cải cách nền hành chính nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế cũng như là khả năng chi trả...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm. Ngay sau đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện...
Tiếp lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức tài chinh quốc tế tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị những doanh nghiệp này hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nhân lực, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và cải thiện hoạt động huy động vốn...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: