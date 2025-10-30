Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford ký hợp tác đào tạo, nghiên cứu

Vừa qua, tại Vương quốc Anh, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh và Đại học Oxford công bố hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới trong y tế.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, nhằm hiện thực hóa các cam kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên được ký từ tháng 1.2025.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Đại học Oxford công bố hợp tác triển khai trao đổi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và GS Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford, vào ngày 28.10, tại Vương quốc Anh.

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và các trí thức trẻ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói "một hình mẫu hợp tác mới", tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”.

Theo đó, xuất phát từ thực tế Việt Nam còn cần thêm các trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc, vắc xin và các công nghệ y khoa hiện đại, để sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh nhiều nguy cơ dịch bệnh và sự gia tăng gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ…, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc để đi đến ký kết hợp đồng hợp tác chính thức, cùng chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các bác sĩ lâm sàng của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh; Cùng triển khai các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao tại Việt Nam.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là nơi thực hiện và thụ hưởng các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng trong hợp tác của Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford khi có những đổi mới sáng tạo trong y tế, khám chữa bệnh được áp dụng. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Dự kiến, ngay tháng 12/2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford sẽ tổ chức 3 khoá đào tạo đầu tiên, chuyên sâu cho đội ngũ các nhà khoa học và quản lý y tế tại Việt Nam với chuyên gia giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp là các giáo sư và nhà khoa học từ Đại học Oxford. Nội dung đào tạo sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý, giúp các nhà nghiên cứu và quản lý y khoa của Việt Nam tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế, tiếp cận hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ tiến hành các nghiên cứu chung về các giải pháp, ứng dụng mới trong nâng cao năng lực khám chữa bệnh, các bệnh đang là thách thức toàn cầu nói chung như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ…

Mối quan hệ hợp tác giữa Oxford và Tâm Anh càng có ý nghĩa hơn khi được triển khai ở một giai đoạn lịch sử của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh, chuyển dịch dịch tễ học mạnh mẽ từ ứng phó các bệnh truyền nhiễm sang tăng cường phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, các bệnh mãn tính, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân được đặt lên mức độ ưu tiên rất cao theo tinh thần của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Phó Giáo sư Proochista Ariana, Thành viên Hội đồng trường Phụ trách phát triển Quốc tế của Đại học Oxford, nhà sáng lập Chương trình Thạc sĩ y tế công cộng toàn cầu, cho rằng: "Đại học Oxford đánh giá rất cao quan hệ hợp tác này và cơ hội được học hỏi từ các đồng nghiệp Việt Nam. Chúng tôi hướng đến xây dựng văn hóa và năng lực nghiên cứu, tạo ra bằng chứng khoa học để hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách và cải thiện sức khỏe người dân Việt Nam”.

Hệ sinh thái y tế Tâm Anh đầu tư đồng bộ máy móc công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới như “siêu máy” chụp CT hơn 100.000 lát cắt, Robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới… phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Bác sĩ CKI Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết, để đạt được hợp tác với Oxford, Viện đã chuẩn bị nền tảng vững chắc về cơ sở vật chất, quy trình nghiên cứu và nhân sự đủ trình độ làm việc với chuyên gia quốc tế.

“Điểm thuận lợi của chúng tôi là uy tín, sức sáng tạo và năng lực thực tiễn vượt trội của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Trung tâm tiêm chủng VNVC. Khi các giáo sư Oxford đến thăm, họ đánh giá cao năng lực, tầm nhìn và chiến lược đổi mới sáng tạo của chúng tôi”, bác sĩ Trí chia sẻ và kỳ vọng góp phần đào tạo thế hệ các nhà nghiên cứu y học trẻ tài năng cho Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thành lập năm 2023, là viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế - sức khỏe, hướng đến xây dựng trung tâm nghiên cứu hiện đại, chuẩn quốc tế, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước để chuyển giao kết quả khoa học vào điều trị và chăm sóc cộng đồng. Viện đã hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu như Đại học Oxford (Anh), Stanford (Mỹ) và các tập đoàn dược phẩm lớn (AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, GSK, Abbott) trong đào tạo, phát triển thuốc - vắc xin, ứng dụng AI và khoa học dữ liệu.