Việt Nam có kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên bằng tiếng Anh

Vietnam Today, Kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, sẽ phát sóng chính thức vào ngày 7/9/2025...

Ngày 22/8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam sẽ phát sóng chính thức vào ngày 07/09/2025.

Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today, được thành lập theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thực hiện cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia quảng bá Việt Nam ra thế giới.

Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ để cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.

Theo chia sẻ từ đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Vietnam Today là “cửa sổ nhìn về Việt Nam”, mang đến cho khán giả toàn cầu bức tranh khách quan và sống động về Việt Nam hôm nay: từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kênh cũng giới thiệu những giá trị đặc trưng, bản sắc truyền thống cùng diện mạo hiện đại của đất nước, phản ánh hành trình Việt Nam vươn mình phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Vietnam Today sẽ mang đến câu chuyện về một Việt Nam vượt lên những định kiến cũ - một đất nước hòa bình, ổn định, vừa gìn giữ truyền thống vừa hội nhập hiện đại, tràn đầy sức trẻ và năng động, nền văn hóa giàu bản sắc, tươi đẹp và giàu tiềm năng.

Câu chuyện Việt Nam được kể theo cách sinh động, mới mẻ, hấp dẫn, với góc nhìn đa chiều và lôi cuốn khán giả quốc tế. Vietnam Today phát sóng những chương trình chất lượng cao, toàn diện về Việt Nam trên sóng truyền hình và nền tảng số phong phú, giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng và hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Vietnam Today hướng đến khán giả trên toàn thế giới. Đó là cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình hình và sự phát triển của Việt Nam; các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách cần nguồn thông tin khách quan, đáng tin cậy; các học giả, chuyên gia và nhà nghiên cứu muốn tiếp cận dữ liệu, phân tích chuyên sâu; các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh; khách du lịch mong muốn khám phá điểm đến; cùng đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến và đồng hành với Việt Nam.

Vietnam Today sẽ được phát sóng trong nước thông qua một số hệ thống truyền hình cáp VTVCab, SCTV và các ứng dụng OTT của Vietnam Today, VTVgo, FPT, VieOn, AVG, Clip TV. Bên cạnh đó, Vietnam Today cũng được phát sóng ở nước ngoài trên ứng dụng OTT của VTVgo, ứng dụng Vietnam Today, ứng dụng OTT của Toober tại châu Mỹ và châu Âu,.., nền tảng OTT của Unitel tại Lào, Metfone tại Campuchia và Mytel tại Myanmar…