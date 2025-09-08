Việt Nam có thêm 3 Công viên Di sản và 2 thành phố vì môi trường ASEAN
Nhĩ Anh
08/09/2025, 14:32
Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là 3 Công viên Di sản ASEAN mới của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á...
Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ
18 (AMME-18) mới đây tại Malaysia đã thông qua 6 Công viên Di sản ASEAN mới,
nâng tổng số công viên trong diện bảo tồn của khối lên 69.
Trong số 6 Công viên Di sản mới của ASEAN, Việt Nam có 3 vườn
quốc gia được công nhận. Đó là Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn
hóa và Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình).
Bên cạnh đó, hai thành phố của Việt Nam, gồm Hoa Lư và Hải
Phòng, đã được vinh danh tại Lễ trao giải Thành phố bền vững về môi trường
ASEAN lần thứ 6 (ESC) và Lễ trao Chứng nhận công nhận (COR) lần thứ 5, diễn ra
tại Langkawi, bang Kedah của Malaysia.
Thành phố Hoa Lư là một trong 10 thành phố xuất sắc nhận Giải
thưởng ESC lần thứ 6. Giải thưởng vinh danh các thành phố thể hiện cam kết xuất
sắc trong việc duy trì một môi trường sống xanh, sạch và đáng sống. Đây cũng là
sự ghi nhận cho những sáng kiến nổi bật của thành phố trong các lĩnh vực phát
triển du lịch bền vững, giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức trong trường
học.
Thành phố Hải Phòng đã được trao Chứng nhận COR lần thứ 5 ở
hạng mục “Đô thị đa dạng sinh học và không gian xanh”. Giải thưởng ghi nhận những
nỗ lực của Hải Phòng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các
không gian xanh đô thị.
Các giải thưởng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của các thành
phố đối với môi trường trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng. Đồng thời, củng cố
quyết tâm chung của ASEAN trong việc chia sẻ các phương pháp tốt nhất và hợp
tác hướng tới một tương lai xanh hơn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, Việt Nam xếp
hạng 51 trên 165 quốc gia và vùng lãnh thổ về phát triển bền vững. Việt Nam đã
chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến môi trường của ASEAN, bao gồm việc
đóng góp 12 Vườn Di sản ASEAN, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Cùng với đó, Việt Nam cũng tích cực
thúc đẩy đối thoại về chuyển đổi năng lượng, thị trường carbon và kinh tế tuần
hoàn...
Là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN
nhiều nhất Đông Nam Á, đến nay Việt Nam đã có 15 khu vực được công nhận.
Cụ thể, 15 Vườn Di sản ASEAN được công nhận tại Việt Nam gồm:
Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai, Lai Châu, được công nhận năm 2003); Vườn Quốc
gia Ba Bể (Thái Nguyên, được công nhận năm 2004); Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Quảng
Ngãi, được công nhận năm 2004); Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai, được công
nhận năm 2004); Vườn Quốc gia U Minh Thượng (An Giang, được công nhận năm
2006); Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Trị, được công nhận năm 2015);
Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh, được công nhận năm 2016);
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng, được công nhận năm
2019); Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh, được công nhận năm 2019); Khu Bảo tồn thiên
nhiên Ngọc Linh (Quảng Ngãi, được công nhận năm 2019); Vườn Quốc gia Bạch Mã
(Huế, được công nhận năm 2023); Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, được
công nhận năm 2023); Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn hóa và
Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình).
