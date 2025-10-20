Việt Nam có tốc độ mạng di động nhanh thứ ba trong khu vực Đông Nam Á

Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong công nghệ 5G, vượt qua nhiều quốc gia phát triển hơn trong khu vực, mở ra cơ hội lớn để phát triển nền kinh tế số…

Theo dữ liệu mới nhất từ Speedtest Global Index, trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vươn từ thứ 4 lên thứ 3 về tốc độ di động. Theo đó, tốc độ di động của Singapore: khoảng 163.29 Mbps; Malaysia: khoảng 163.00 Mbps và Việt Nam: khoảng 146.64 Mbps. Các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines đều có tốc độ thấp hơn Việt Nam. Theo SpeedTest, năm 2025, tại Thái Lan, AIS chỉ đạt tốc độ tải xuống 136,72 Mbps và tải lên 26 Mbps.

HẠ TẦNG MẠNG 5G CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC CẢI THIỆN NHANH CHÓNG

Cuộc đấu giá băng tần 2.6 GHz và 3.5 GHz năm 2024 đã nâng tổng phổ tần IMT từ 339,6 MHz lên 659,6 MHz, tạo điều kiện cho 5G tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Viettel đã hoàn thành hơn 7.000 trạm BTS 5G, phủ sóng 100% thủ phủ của 34 tỉnh/thành phố, đặt mục tiêu phủ sóng 5G đến 99% dân số vào năm 2030, với hơn 20.000 trạm BTS vào cuối năm 2025.

VNPT và MobiFone không công bố chi tiết số trạm BTS đã lắp đặt. Tuy nhiên VNPT công bố sóng 5G Vinaphone đã phủ khắp toàn quốc. MobiFone cũng đã nhập cuộc từ cuối tháng 3. Tổng số thuê bao 5G của các nhà mạng đã đạt hàng chục triệu.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến tháng 7 năm nay của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ mạng 5G trung bình tại Việt Nam đạt 447,03 Mb/s khi tải xuống và 99,26 Mb/s khi tải lên, độ trễ trung bình chỉ ở mức 24 mili-giây.

Đây là kỷ lục về tốc độ download, upload và độ trễ của mạng 5G tại Việt Nam từ trước đến nay, đánh dấu những nỗ lực cải thiện về chất lượng và độ ổn định mạng 5G của các nhà mạng trong nước.

Theo báo cáo mới nhất "Mạng di động nhanh nhất thế giới" từ Speedtest Global Index (Ookla), nhà mạng Việt Nam đã vươn lên vị trí số 3 toàn cầu.

Đây là hạng mục đánh giá tổng thể, dựa trên hàng triệu kết nối thực tế từ người dùng sử dụng mạng 3G, 4G, 5G từ các thiết bị đầu cuối sử dụng chipset hiện đại.

Cụ thể, Viettel đạt 82,56 điểm, đứng thứ 3 thế giới. Hai nhà mạng đứng đầu là e& của UAE (88,05 điểm) và Ooredoo tại Qatar (87,05 điểm). Nhà mạng Việt xếp trên Singtel của Singapore (82,53 điểm).

VIỆT NAM THEO ĐUỔI CHIẾN LƯỢC "THEO SAU THÔNG MINH"

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào top 3 ASEAN về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2030, trong đó, xác định 5G là nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết cũng định hướng phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, thúc đẩy tự chủ công nghệ, và khuyến khích ứng dụng 5G trong các lĩnh vực như công nghiệp, y tế, giáo dục, và đô thị thông minh.

Với Nghị quyết này, cùng sự tham gia tích cực của các nhà mạng, Việt Nam không chỉ vươn trong khu vực về công nghệ viễn thông mà còn đẩy nhanh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Viện Chiến lược thông tin và truyền thông từng công bố dự báo tỷ lệ đóng góp của 5G vào tăng trưởng GDP trong năm 2025 đạt 7,34%, cho thấy các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng to lớn của 5G đối với nền kinh tế.

Báo cáo nghiên cứu "Tận dụng 5G để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi do AI dẫn dắt tại ASEAN" của trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (LKYSPP), thuộc Đại học Quốc gia Singapore công bố mới đây, các chuyên gia chỉ rõ các nước ASEAN có thể tận dụng sự hội tụ giữa 5G và trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mang tính chuyển đổi. Chủ biên báo cáo này là Giáo sư người Việt Vũ Minh Khương.

Theo báo cáo, ASEAN đang đứng trước một cơ hội to lớn khi chỉ riêng công nghệ 5G đã được kỳ vọng đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030.

"Sự hội tụ giữa 5G và AI chính là hạ tầng cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các lĩnh vực như sản xuất thông minh, nông nghiệp chính xác, và giao thông tự hành. Nhưng ASEAN không thể chần chừ. Cánh cửa để khẳng định vai trò dẫn đầu khu vực trong kết nối thông minh đang nhanh chóng khép lại", Giáo sư Vũ Minh Khương chia sẻ.

Theo báo cáo, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu kinh tế đáng chú ý thông qua cách tiếp cận chiến lược của mình đối với 5G và AI. Nhìn chung, dù 5G và AI vẫn đang trong giai đoạn phát triển và mở rộng, Việt Nam đã cho thấy khả năng khai thác các công nghệ này không chỉ để đạt được tốc độ kết nối mà còn để tạo ra giá trị chiến lược.

Cũng theo báo cáo này, Việt Nam theo đuổi chiến lược "Theo sau thông minh", tức không vội trở thành quốc gia tiên phong, mà ưu tiên tiếp nhận công nghệ vào thời điểm chín muồi, đồng thời đẩy mạnh triển khai trên diện rộng.

Cách tiếp cận này cho phép Việt Nam triển khai 5G một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn, đặc biệt ở các khu vực ưu tiên như khu công nghệ cao, cảng, khu công nghiệp… giúp tối ưu hóa nguồn lực và định hướng đầu tư vào những lĩnh vực mang lại giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh căng thẳng công nghệ toàn cầu, tính trung lập địa chính trị là một lợi thế của Việt Nam, giúp thu hút đầu tư toàn cầu vào sản xuất bán dẫn, cơ sở hạ tầng viễn thông và đổi mới AI. Việt Nam cũng có thể học hỏi từ các mô hình điều phối phát triển 5G đã thành công trong khu vực như trường hợp Singapore.

Trong đó, then chốt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ quốc tế và người dùng cuối nhằm thúc đẩy các ứng dụng thương mại cụ thể, từ đó tạo ra giá trị thực tiễn thay vì chỉ dừng lại ở triển khai hạ tầng.