Dự báo các mức tăng giá điện thoại do chi phí đầu vào leo thang

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu đang đứng trước áp lực tăng giá bán khi chi phí đầu vào leo thang.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý 1 năm nay giá chip nhớ DRAM đang tăng hơn 50%, trong khi giá NAND cũng tăng trên 90% so với quý 4/2025. Hệ quả là tổng chi phí linh kiện của một chiếc smartphone ước tính tăng hơn 20% so với quý trước.

Chi phí linh kiện tăng lên nhanh chóng, đang làm xáo trộn ngành công nghiệp sản xuất smartphone. Trong đó, phân khúc điện thoại giá rẻ với biên lợi nhuận thấp được cho là đang chịu tác động nặng nhất.

Đối với dòng smartphone giá rẻ (dưới 200 USD), cấu hình 6GB DRAM và 128GB NAND, tổng chi phí sản xuất ước tính đang tăng khoảng 25% so với quý 4/2025. Trong đó, riêng chi phí bộ nhớ đã chiếm tới 43% tổng chi phí sản xuất.

Ở phân khúc tầm trung, với các dòng máy có giá từ 400–600 USD và cấu hình 8GB DRAM cùng 256GB NAND, tỷ trọng chi phí DRAM và NAND chiếm lần lượt 14% và 11% chi phí sản xuất. Dự báo tỷ trọng này sẽ còn tăng lên lần lượt 20% và 16% trong quý 2 năm nay.

Các mẫu cao cấp có giá từ 800 USD còn chịu áp lực chi phí lớn hơn khi phải tích hợp bộ nhớ dung lượng cao cùng bộ xử lý thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 2 nm.

Theo đó, Counterpoint Research ước tính các dòng máy này với 16GB DRAM và 512GB NAND có thể chứng kiến chi phí sản xuất tăng thêm từ 100 đến 150 USD trong quý 2 năm nay. Trong đó, DRAM và NAND sẽ chiếm lần lượt 23% và 18% tổng chi phí.

Ước tính mức tăng chi phí bộ nhớ trong các phân khúc điện thoại (Q1 2025 - Q2 2026).

Ông Shanghao Bai, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research, cho rằng việc tăng giá bán lẻ smartphone trong thời gian tới là khó tránh khỏi.

“Các dòng điện thoại giá rẻ có thể tăng khoảng 30 USD, trong khi phân khúc cao cấp có thể tăng thêm từ 150 đến 200 USD”, ông Bai nhận định.

Trước áp lực chi phí, các nhà sản xuất smartphone đang điều chỉnh chiến lược sản xuất để bảo vệ lợi nhuận. Counterpoint Research cho biết nhiều hãng đang giảm kế hoạch xuất xưởng các mẫu điện thoại giá rẻ, đồng thời cắt giảm thông số kỹ thuật ở những linh kiện không trực tiếp ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng.

Theo ông Shanghao Bai, trong năm nay các hãng smartphone sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc cân bằng giữa chi phí linh kiện gia tăng và mục tiêu tăng sản lượng. Những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược mở rộng thị phần thông qua các mẫu điện thoại giá rẻ có thể phải chấp nhận tổn thất trong ngắn hạn.