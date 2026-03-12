Thứ Năm, 12/03/2026

Thái Lan đóng băng hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử có dấu hiệu rửa tiền

Bạch Dương

12/03/2026, 09:42

Thái Lan đang tăng cường kiểm soát chống rửa tiền (AML) thông qua siết chặt giám sát giao dịch…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Thái Lan đã đóng băng khoảng 10.000 tài khoản bị nghi có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ nước này nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML). 

Ông Att Thongyai Asavanund, Giám đốc điều hành KuCoin Thái Lan đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Nhà vận hành Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan (TDO), cho biết việc siết chặt quy trình kiểm soát đã giúp các sàn phát hiện và đóng băng các tài khoản đáng ngờ đang giao dịch bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra dù dữ liệu trên mạng lưới blockchain cho phép theo dõi địa chỉ ví và dòng chuyển dịch tài sản, song việc xác định ai là người thực sự kiểm soát ví đó vẫn là thách thức lớn. Điều này khiến tội phạm rửa tiền có thể lợi dụng các tài khoản trung gian để che giấu danh tính.

Theo thông tin từ tờ Bangkok Post, các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ sẽ bị làm chậm để có thêm thời gian xác minh. Các nền tảng giao dịch tài sản số Thái Lan đang thắt chặt quy trình xác minh danh tính (KYC), đặc biệt đối với các giao dịch được phân loại là "nguy cơ cao".

Tháng 2/2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã phối hợp với TDO, Ngân hàng Thái Lan, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ, Cục Điều tra Trung ương, Văn phòng Chống rửa tiền và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan xây dựng các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm phát hiện và ngăn chặn các tài khoản đáng ngờ.

Nhờ các biện pháp này, Thái Lan được cho là đã đóng băng tổng cộng 47.692 tài khoản đáng ngờ trong năm 2025. Tuy nhiên, tổng giá trị số tiền bị đóng băng trong các tài khoản nói trên chưa được công bố.

Các sàn giao dịch tiền điện tử, ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan cũng đã thống nhất mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các bên nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận.

Các biện pháp mới được triển khai trong bối cảnh Thái Lan đang phát động chiến dịch trấn áp dòng “tiền xám”. Chiến dịch này bao gồm tăng cường giám sát thị trường vàng cũng như các giao dịch tài sản mã hoá nhằm phát hiện và ngăn chặn các lỗ hổng rửa tiền.

Vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử tăng 50%

09:23, 11/03/2026

Vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử tăng 50%

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

19:34, 10/03/2026

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

AI âm thầm học cách khai thác tiền điện tử dù không nhận lệnh từ con người

15:49, 09/03/2026

AI âm thầm học cách khai thác tiền điện tử dù không nhận lệnh từ con người

Từ khóa:

bitcoin kinh tế số rửa tiền tài sản mã hoá tài sản số Thái Lan tiền điện tử

Chuẩn hóa dữ liệu quốc gia để phát triển AI

Chuẩn hóa dữ liệu quốc gia để phát triển AI

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 100% các cơ sở dữ liệu ưu tiên sẽ được số hóa và chuẩn hóa để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ phát triển AI...

Dự báo các mức tăng giá điện thoại do chi phí đầu vào leo thang

Dự báo các mức tăng giá điện thoại do chi phí đầu vào leo thang

Theo dự báo của chuyên gia, trong thời gian tới, điện thoại giá rẻ có thể tăng khoảng 30 USD (khoảng 800.000 đồng), phân khúc cao cấp có thể tăng từ 150 USD (gần 4 triệu đồng) đến 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng)...

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng một môi trường tiêu dùng số tin cậy, minh bạch và an toàn thông qua việc ban hành Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số…

Công ty tài sản mã hoá phải hạch toán doanh thu tương tự kinh doanh chứng khoán

Công ty tài sản mã hoá phải hạch toán doanh thu tương tự kinh doanh chứng khoán

Đối với nhà đầu tư trong nước, hoạt động mua bán tài sản mã hóa trên các nền tảng giao dịch được hạch toán tương tự hoạt động đầu tư tài chính...

Công nghệ chiến lược cần cơ chế “kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc”

Công nghệ chiến lược cần cơ chế “kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc”

Phát triển công nghệ chiến lược là lĩnh vực mới, khó, tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy cần xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, cơ chế dừng đúng lúc với những nhiệm vụ không còn khả năng tiếp tục hiệu quả...

