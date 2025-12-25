5 năm, thành phố Huế giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 43.098 lao động

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 25/12/2025
Nguyễn Thuấn
25/12/2025, 13:20
Giai đoạn 2021–2025, thành phố Huế đã đào tạo nghề cho trên 76.000 lượt người. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...
Sáng 25/12, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình việc làm giai đoạn 2021–2025.
Theo báo cáo, trong 5 năm qua, toàn thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho 85.300 lao động, đạt 102,2% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 9.200 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Giai đoạn 2021–2025, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Huế được triển khai đồng bộ thông qua nhiều chương trình, giải pháp gắn với phát triển kinh tế – xã hội.
Thông qua các chương trình việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh và các mô hình sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố đã giải quyết việc làm cho 43.672 lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân.
Song song với đó, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được phát huy hiệu quả. Thành phố đã ủy thác 136,5 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời cấp huyện và cấp xã bổ sung thêm 74,077 tỷ đồng. Tính đến nay, đã giải ngân 1.512 tỷ đồng cho 26.149 lượt khách hàng vay vốn, qua đó tạo việc làm ổn định cho 26.105 lao động.
Hoạt động kết nối cung – cầu lao động cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, thành phố đã thu hút gần 1.000 doanh nghiệp và hơn 24.200 lượt lao động tham gia các hoạt động giao dịch việc làm. Sàn giao dịch việc làm trực tuyến của thành phố đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 6.366 lao động, góp phần đa dạng hóa kênh tiếp cận thông tin thị trường lao động.
Cùng với tạo việc làm mới, chính sách an sinh xã hội cho người lao động được triển khai kịp thời. Thành phố đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 43.098 lao động, hỗ trợ học nghề cho 3.837 người, với tổng kinh phí gần 767 tỷ đồng.
Công tác đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng. Trong 5 năm qua, toàn thành phố đã đào tạo nghề cho trên 76.000 lượt người. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, ghi nhận những nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chương trình việc làm giai đoạn 2021–2025.
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu về việc làm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc làm; báo cáo, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với Luật Việc làm năm 2025.
Cùng với đó, thành phố Huế sẽ tiếp tục tập trung tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo thêm nhiều việc làm mới, bền vững; Tiếp tục ủy thác tín dụng chính sách để hỗ trợ tạo việc làm; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của sàn giao dịch việc làm; Gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động...
Chính phủ có văn bản đồng ý với phương án hoán đổi ngày làm việc để công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật, ngày 4/1...
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2025 số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 26,15% so với năm 2024, cho thấy xu hướng người lao động tiếp tục ở lại lưới an sinh để bảo đảm an sinh lâu dài đang được gia tăng. Cùng với đó, có gần 9,1 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm 2025...
Tối 24/12, không khí Giáng sinh ở Đà Nẵng không chỉ diễn ra nhộn nhịp khắp các tuyến phố, khu dân cư và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố mà còn lan tỏa trong các doanh nghiệp, cơ sở du lịch...
Chính phủ yêu cầu chậm nhất là ngày 1/7/2026, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được chính thức đưa vào vận hành. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử cũng phải được thực hiện cùng thời điểm nêu trên...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: