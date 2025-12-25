Thứ Năm, 25/12/2025

Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng

Song Hoàng

25/12/2025, 13:22

Người dân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Mức hỗ trợ tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc, đối với tổ chức tối đa 10 triệu đồng/vụ việc...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP quy định về việc thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.

Theo Nghị định, nguồn tài chính hình thành Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ gồm: Hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc hiện vật; Thu lãi từ tài khoản tiền gửi; Tồn dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau; Vốn điều lệ của Quỹ được ngân sách trung ương hỗ trợ một lần là 500 tỷ đồng. 

Nghị định quy định các nội dung chi Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ gồm: Hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế; Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 81%; Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu; Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí... 

Mức chi cho các nội dung nêu trên, Nghị định quy định chi tiết như sau: 

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/01 người bị thương. 

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/01 người bị thương/01 lần. 

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc và không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc. 

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc; không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc. 

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ: chi hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/01 vụ việc. 

Các mức chi khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

