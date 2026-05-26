Việt Nam được trao giải thưởng cao nhất về xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số

Dũng Huỳnh

26/05/2026, 18:43

Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 cho Việt Nam, ghi nhận những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương….

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của GSMA phát biểu về Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA.

Giải thưởng được công bố ngày 26/5 tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026. Đây là giải thưởng cao nhất của GSMA dành cho các chính phủ có thành tựu nổi bật trong xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số. Hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập của GSMA đánh giá dựa trên tiến độ chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và hiệu quả thực thi trên thực tế.

GSMA cho biết Việt Nam được lựa chọn không chỉ nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia mà còn bởi kết quả triển khai đồng bộ trong hai năm qua. Tổ chức này đánh giá Việt Nam đang là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Alex Sinclair, Giám đốc Công nghệ của GSMA, nhận định Việt Nam được vinh danh không phải vì một sáng kiến riêng lẻ mà nhờ “tính gắn kết, tốc độ và sự nhất quán trong lộ trình chuyển đổi số”. Theo ông, Việt Nam là minh chứng cho việc kết hợp giữa khát vọng số, chính sách kỷ luật và thực thi đồng bộ có thể tạo ra tác động kinh tế thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với giải thưởng, GSMA công bố Báo cáo Quốc gia Số 2025 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó đánh giá Việt Nam là một trong những động lực tăng trưởng chính của kinh tế số Đông Nam Á. Báo cáo cho biết kinh tế số đóng góp khoảng 18,3% GDP Việt Nam trong năm 2024 và đang tiến gần mục tiêu 20,5% GDP trong năm nay.

GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa trên của Chỉ số Quốc gia Số 2025, với mức phát triển tương đối đồng đều ở 5 trụ cột gồm hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và nguồn nhân lực.

Theo đánh giá của tổ chức này, trong ba năm gần đây, Việt Nam là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất khu vực và đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai ASEAN vào năm 2030.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của GSMA, cho rằng hạ tầng số và kết nối thế hệ mới sẽ quyết định khả năng tham gia của Việt Nam vào các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh. Ông dự báo kinh tế số có thể đóng góp khoảng 30% GDP Việt Nam vào năm 2030.

Trong báo cáo, GSMA khuyến nghị Việt Nam tập trung vào hai ưu tiên cho giai đoạn phát triển tiếp theo gồm tăng cường niềm tin số và an ninh mạng, đồng thời mở rộng kỹ năng số và năng lực AI cho lực lượng lao động.

Tổ chức này cho rằng duy trì tăng trưởng số sẽ phụ thuộc vào khả năng bảo đảm niềm tin đối với các dịch vụ số, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp viễn thông, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ người dùng.

Bên cạnh đó, GSMA đánh giá việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng hiện nay sẽ là nền tảng để Việt Nam mở rộng đào tạo kỹ năng số nâng cao và năng lực AI trong thời gian tới.

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng số Việt Nam kinh tế số

