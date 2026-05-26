Sân bay Long Thành "bắt buộc phải thực hiện" việc khai thác thương mại trong năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu toàn bộ các hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải hoàn thành đồng bộ để đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển “kinh tế sân bay” gắn với hệ sinh thái dịch vụ hiện đại và trung chuyển hàng không quốc tế.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 25/5/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra tiến độ thi công các dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và công tác vận hành, khai thác nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển “kinh tế sân bay”, xây dựng Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực và quốc tế với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026 “không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện”. Theo đó, toàn bộ các hạng mục từ giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đài kiểm soát không lưu tới trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ, bởi chỉ cần một hạng mục chậm tiến độ cũng có thể ảnh hưởng tới vận hành toàn dự án.

Các bộ, ngành và chủ đầu tư được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công; đồng thời kiểm soát chặt chất lượng thiết bị, vận hành chạy thử đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đưa công trình vào khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng Dự án thành phần 3 cùng các nhiệm vụ liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng tuần gắn với trách nhiệm từng cá nhân; ưu tiên hoàn thành hạng mục tuynel và cấp điện cho các công trình trước ngày 10/6/2026, cơ bản hoàn thành nhà ga hàng hóa trong tháng 10/2026.

Đối với nhà ga hành khách, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV phát huy vai trò điều phối tổng thể, bảo đảm các nhà thầu phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, đúng tiến độ và chất lượng.

Bộ Xây dựng được giao thường xuyên kiểm tra công tác nghiệm thu, tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trong khi đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và ACV nhằm ưu tiên nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực phục vụ thi công.

Đối với dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Phó Thủ tướng đánh giá đây là tuyến kết nối đặc biệt quan trọng giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, đồng thời yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2026, riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý I/2027 để đồng bộ với tiến độ khai thác sân bay.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án; chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối, đặc biệt tại hạng mục cầu Long Thành.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho dự án trước ngày 20/6/2026, đồng thời hỗ trợ nguồn vật liệu và cập nhật giá nguyên vật liệu xây dựng sát với diễn biến thị trường.

Liên quan đến công tác vận hành nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của ACV và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng và khai thác vận hành. Dù phát sinh một số tồn tại kỹ thuật trong giai đoạn đầu, các vấn đề đã được khắc phục kịp thời.

Sau một năm đưa vào hoạt động, nhà ga T3 được đánh giá vận hành ổn định, góp phần nâng cao năng lực khai thác nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, không để phát sinh sự cố mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện và minh bạch trong khai thác.