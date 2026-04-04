Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số
Minh Kiệt
04/04/2026, 20:24
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...
Chiều 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế, các cam kết, thỏa thuận thời gian qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo.
Theo các báo cáo tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, xác định hội nhập là một trụ cột quan trọng trong các chiến lược phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động với 22 chỉ tiêu và 117 nhiệm vụ cụ thể, bao trùm cả ba trụ cột hội nhập, gồm chính trị – quốc phòng – an ninh; kinh tế; văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.
Các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, bám sát nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Trong quý I/2026, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai tích cực, chủ động, góp phần củng cố quan hệ với các nước láng giềng, thúc đẩy hợp tác với các nước lớn và tăng cường trao đổi cấp cao với nhiều đối tác quan trọng.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường.
Trong nước, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn, trong đó có an ninh năng lượng.
Thủ tướng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hợp tác để tạo nguồn lực phát triển.
Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu xuyên suốt là phục vụ tăng trưởng hai con số, gắn hội nhập quốc tế với phát triển nhanh, bền vững và thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn của đất nước.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xác định hội nhập phải đóng vai trò kiến tạo, mở ra cơ hội phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm; thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, ưu tiên các dự án có khả năng lan tỏa công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi sản xuất toàn cầu.\
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy “5 chủ động”, gồm chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình; duy trì quan hệ với các đối tác; điều chỉnh chính sách phù hợp; thích ứng linh hoạt; và chủ động chuyển hóa thách thức thành cơ hội.
Cùng với đó, hội nhập quốc tế về chính trị cần được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, ưu tiên củng cố quan hệ với các nước láng giềng, khu vực Đông Nam Á, đồng thời phát triển quan hệ cân bằng với các nước lớn và các đối tác quan trọng.
Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh hội nhập trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức; chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang chủ động hợp tác, làm chủ và từng bước sáng tạo công nghệ mới. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng hạt nhân.
Bên cạnh đó, cần thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế; đẩy mạnh đàm phán các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường; tăng cường ngoại giao trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao và các ngành Việt Nam có nhu cầu phát triển.
Thủ tướng lưu ý tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập.
Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, tập trung hành động, không bàn lùi, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
