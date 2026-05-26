Bộ Y tế: Hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt
Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
(Bộ Y tế) đã tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để cập nhật hướng dẫn quốc
gia chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola. Tới ngày
25/5, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola đã được ban hành tại Quyết định
số 1505/QĐ-BYT.
Tại hướng dẫn mới, một số nội dung đã được cập nhật so
với quyết định được ban hành năm 2014.
Trong đó, về tác nhân gây bệnh, cập nhật đầy đủ 6 chủng virus Ebola, trong đó bổ sung chủng Bombali ebolavirus được phát hiện năm 2018. Đồng thời, nhấn mạnh chủng Zaire là chủng duy nhất hiện có vaccine và thuốc đặc hiệu.
Phương pháp xét nghiệm, bổ sung các kỹ thuật dùng
trong phát hiện virus
gây bệnh: Test nhanh tìm kháng nguyên/kháng thể để sàng lọc. Xác định rõ RT-PCR
là tiêu chuẩn vàng. Bổ sung phương pháp giải trình tự gen.
Về tiêu chuẩn chẩn đoán ca nghi ngờ, cập nhật tiêu chuẩn chẩn
đoán ca bệnh nghi ngờ, trong đó các thông tin triệu chứng lâm sàng được lượng
hóa chi tiết giúp dễ xác định hơn: Bắt buộc có sốt 38°C, có ít nhất 1 triệu chứng đặc hiệu và yếu tố dịch tễ trong vòng
21 ngày.
Về điều trị, bổ sung các biện pháp điều
trị hỗ trợ dinh dưỡng, tâm lý cho người bệnh. Đặc biệt lưu ý điều trị theo dõi
cho người cao tuổi, suy giảm miễn dịch và trẻ em. Bổ sung các kháng thể đơn dòng (INMAZEB, EBANGA) áp dụng cho chủng
Zaire. Không có chống chỉ định do rủi ro sinh mạng vượt qua rủi ro tác dụng phụ.
Về vaccine phòng bệnh, cập nhật vaccine Ervebo (rVSV-ZEBOV) đã được Cục
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
Hoa Kỳ (FDA) và Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO)
phê duyệt năm 2019 để phòng ngừa chủng Zaire.
Về quản lý người tiếp xúc gần cũng được bổ sung quy định cấm
khắt khe: Không được cho bú sữa mẹ,
hiến máu, mô, tạng, tinh dịch trong vòng 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối với
các trường hợp tiếp xúc gần.
Hướng dẫn mới cũng nhấn mạnh việc bắt buộc
bệnh viện phải thông báo cho Trung
tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) địa phương để quản lý ca bệnh sau xuất viện. Tử thi người bệnh được yêu cầu bắt
buộc hỏa táng theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2021/TT-BYT về quản lý bệnh
truyền nhiễm nhóm A theo quy định.
Theo hướng dẫn, bệnh có biểu hiện lâm sàng
nghiêm trọng, thường có hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ
tử vong trung bình 50% (dao động từ 25% đến 90%). Thời gian ủ bệnh
trung bình là 2-21 ngày.
Các triệu chứng thường gặp
bao gồm: Sốt cấp tính; mệt mỏi; đau đầu, đau
mỏi cơ, đau họng; nôn/buồn
nôn; tiêu chảy; đau bụng; viêm kết mạc; phát ban; xuất huyết. Ngoài ra còn có các triệu
chứng khác như: sốc, suy đa tạng (suy gan, suy thận…).
Bộ Y tế cho biết việc ban hành hướng dẫn mới không chỉ tăng cường năng lực phát
hiện sớm, chẩn đoán chính xác và nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh, mà còn đảm
bảo môi trường an toàn tối đa cho đội ngũ nhân viên y tế và cộng đồng.
Mới đây, trong văn bản gửi các địa phương hôm 25/5, Bộ
Y tế đề nghị chính quyền các cấp khẩn trương triển khai các nội dung như tăng
cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa
khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế.
Các đơn vị ngành y tế cần phối hợp với
cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch,
khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, liên lạc với cơ sở y tế nếu
có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.
Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục
theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới để chủ động phòng chống, không
để lây truyền vào Việt
Nam.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO), tình hình dịch bệnh do virus Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và
Uganda diễn biến phức tạp. Tại Congo, ngày 5/5/2026, ghi nhận 4 nhân viên y tế
tử vong, sau 10 ngày các bệnh nhân này được xác nhận mắc bệnh Ebola.
Sau đó nước này liên tục ghi nhận
thêm các trường hợp mắc, tử vong. Đến ngày 22/5/2026, đã ghi nhận 750 trường hợp
nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17
tại Congo kể từ năm 1976; tại Uganda, trong hai ngày 15-16/5/2026, ghi nhận 2
trường hợp bệnh xâm nhập từ Congo, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có
cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có một trường hợp tử vong.
Ngày 17/5/2026, WHO công bố dịch
bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế
công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.