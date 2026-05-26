Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Cục Hàng không Việt nam yêu cầu tăng cường trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hành khách

Đan Tiên

26/05/2026, 17:25

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường thực thi quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của các hãng hàng không trong xử lý khiếu nại, hỗ trợ hành khách khi chậm, hủy chuyến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phục vụ khách hàng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai hiệu quả các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hàng không, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 87 ngày 5/4/2026 của Chính phủ.

Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép nội dung của Nghị quyết vào chương trình hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa tại các cảng hàng không.

Cùng với đó, ngành hàng không được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động và người dân về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích tiêu dùng an toàn, sử dụng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan trong hoạt động vận chuyển hàng không.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và khiếu nại của hành khách; đồng thời tăng cường hỗ trợ khách trong các trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay, mất hoặc chậm trả hành lý.

Các hãng cũng phải rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách, phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ vận tải hàng không quốc tế. Song song đó là tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp khai thác cảng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không trong công tác hỗ trợ hành khách.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cùng các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Phú Quốc, cơ quan quản lý yêu cầu phối hợp với hãng bay và các đơn vị phục vụ mặt đất nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi hành khách trong các tình huống chậm, hủy chuyến, ùn tắc hoặc quá tải tại sân bay.

Các đơn vị khai thác cảng hàng không cũng được giao tổ chức hoặc phối hợp xây dựng đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý phản ánh của hành khách liên quan đến chất lượng dịch vụ tại sân bay.

Đáng chú ý, Cục Hàng không yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý khai thác, hỗ trợ hành khách, cung cấp thông tin và cảnh báo nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ tại các cảng hàng không.

Trong khi đó, các Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ quyền lợi hành khách của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và phi hàng không; phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của hành khách theo thẩm quyền.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các Cảng vụ phối hợp với hãng hàng không, đơn vị khai thác cảng và các doanh nghiệp liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

15:29, 15/05/2026

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

20:56, 12/05/2026

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn công suất 3 triệu khách/năm

19:42, 09/05/2026

Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn công suất 3 triệu khách/năm

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không

Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực R&D là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Phát triển nguồn nhân lực R&D là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Đảm bảo việc phát triển nguồn nhân lực,đặc biệt là nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) là yếu tố quan trọng giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển cao và bền vững trong giai đoạn tới...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.

Đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ tái cấu trúc quản trị quốc gia

Đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ tái cấu trúc quản trị quốc gia

Chuyển đổi số, AI và cạnh tranh địa chính trị đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc phát triển toàn cầu, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam không còn dừng ở tăng trưởng kinh tế, mà mở rộng sang tái cấu trúc quản trị quốc gia, thể chế, xã hội và năng lực tự chủ chiến lược, với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò trung tâm…

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

Kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững

Kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững

Việt Nam cần xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị quốc gia kiến tạo phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân và củng cố năng lực tự chủ chiến lược quốc gia...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Y tế: Hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola

Dân sinh

2

Quảng Trị: Không để chậm tiến độ Dự án Cảng hàng không và Khu bến cảng Mỹ Thủy

Địa phương

3

Bảo vệ thị lực cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè

Sức khỏe

4

Thanh Hoá “đánh thức” sức sáng tạo cho du lịch Hàm Rồng

Du lịch

5

Khởi động dự án tăng cường quản trị tài nguyên nước vùng Mekong

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy