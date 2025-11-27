Thứ Năm, 27/11/2025

Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế 2026

Nhĩ Anh

27/11/2025, 10:50

Phiên họp Hội đồng lần thứ 33 Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2026. Hoạt động chiến lược của Ủy hội trong 5 năm tới tập trung ưu tiên tăng cường các hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người dân ven sông...

Hoạt động chiến lược của Ủy hội trong 5 năm tới tập trung vào tăng cường các hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người dân ven sông, lấy con người làm trung tâm. Ảnh minh họa
Hoạt động chiến lược của Ủy hội trong 5 năm tới tập trung vào tăng cường các hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người dân ven sông, lấy con người làm trung tâm. Ảnh minh họa

Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 32 diễn ra ngày 26/11/2025, Hội đồng đã thông qua Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2026 - 2030 và thống nhất các định hướng ưu tiên chiến lược đưa vào Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 5.

Cụ thể, các hoạt động chiến lược của Ủy hội trong 5 năm tới tập trung vào các ưu tiên: tăng cường các hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người dân ven sông, lấy con người làm trung tâm; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án có tính xuyên biên giới, đem lại lợi ích chung cho các quốc gia trên lưu vực.

Cùng với đó, tăng cường chia sẻ số liệu quy hoạch, vận hành và xây dựng các quy trình vận hành có phối hợp đối với các công trình khai thác, sử dụng nước lớn trên lưu vực; tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ các quốc gia và người dân ven sông, đặc biệt dịch vụ về cảnh báo, dự báo, ứng phó thiên tai;

Xây dựng thể chế và năng lực cho Ủy hội và các quốc gia ven sông; tăng cường hợp tác với các Đối tác đối thoại Trung quốc và Myanmar và các đối tác phát triển của Ủy hội.

Phiên họp với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên Ủy hội là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam; các Đối tác phát triển và Đối tác đối thoại của Ủy hội, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Ảnh: MRC
Phiên họp với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên Ủy hội là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam; các Đối tác phát triển và Đối tác đối thoại của Ủy hội, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Ảnh: MRC

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao những bước tiến quan trọng của Ủy hội trong quản lý bền vững tài nguyên nước, minh bạch hóa chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu vận hành thủy điện gần thời gian thực. Đây là một dấu mốc thể hiện tinh thần hợp tác tin cậy giữa các quốc gia.

Theo ông Hưng, việc tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quan trắc thủy văn, môi trường đã góp phần hỗ trợ cho các nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai tại các quốc gia thành viên.

Ông cũng chỉ rõ lưu vực Mekong và vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chịu tác động nặng nề từ hạn hán, xâm nhập mặn, suy giảm trầm tích, sụt lún và sạt lở bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế hàng triệu người dân.

Để triển khai các hoạt động hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề xuất các định hướng chiến lược bao gồm: Tăng cường quan trắc và giám sát số lượng và chất lượng nước trên toàn lưu vực, trong đó ưu tiên triển khai hệ thống dữ liệu gần thời gian thực, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và phản ứng kịp thời khi xuất hiện diễn biến bất thường; nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chia sẻ dữ liệu thủy văn đồng bộ để giảm thiểu tác động của lũ, hạn, biến đổi khí hậu cho từng quốc gia và toàn lưu vực.

Bên cạnh đó, dữ liệu thủy điện và quản lý trầm tích toàn lưu vực, sớm thử nghiệm mô hình quản lý trầm tích được chia sẻ sẽ làm cơ sở hài hòa phát điện, chống lũ, duy trì dòng chảy trầm tích; bảo đảm tự chủ tài chính bền vững cho Ủy hội, xây dựng cơ chế tài chính ổn định thông qua đóng góp của quốc gia thành viên, sự hỗ trợ của đối tác phát triển và huy động nguồn lực từ các quỹ khí hậu toàn cầu.

Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy các dự án chung mang tính xuyên biên giới, ưu tiên các chương trình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm nước, giảm phát thải, đóng góp vào mục tiêu của từng quốc gia và các cam kết tại Hội nghị COP30.

Hợp tác đầu tư môi trường, khí hậu hướng tới phát triển xanh tiểu vùng Mekong mở rộng

16:42, 06/11/2025

Hợp tác đầu tư môi trường, khí hậu hướng tới phát triển xanh tiểu vùng Mekong mở rộng

Hình thành Mạng lưới chuyển đổi Xanh Mekong, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

16:43, 17/11/2024

Hình thành Mạng lưới chuyển đổi Xanh Mekong, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Thủ tướng đề xuất phát triển hành lang kinh tế thế hệ mới tại tiểu vùng Mekong mở rộng

15:38, 07/11/2024

Thủ tướng đề xuất phát triển hành lang kinh tế thế hệ mới tại tiểu vùng Mekong mở rộng

Từ khóa:

biến đổi khí hậu dự báo thiên tai dữ liệu thủy văn hợp tác xuyên biên giới Kế hoạch Chiến lược 2026-2030 Mekong quản lý tài nguyên nước Thứ trưởng Võ Văn Hưng Ủy hội sông Mekong việt nam

Việt Nam có nhiều lợi thế để chuyển đổi năng lượng thành công

Việt Nam có nhiều lợi thế để chuyển đổi năng lượng thành công

Mới đây, Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), vừa được trao hợp đồng hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu từ dầu sang khí tự nhiên tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (TP. Cần Thơ, Việt Nam)...

Tăng cường hợp tác Việt Nam – WB trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và ứng phó khí hậu

Tăng cường hợp tác Việt Nam – WB trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và ứng phó khí hậu

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillio, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị WB mở rộng hỗ trợ cho Việt Nam trong hạ tầng, năng lượng sạch, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời trao đổi về các khó khăn triển khai dự án và định hướng hợp tác thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh năm 2025

TP. Hồ Chí Minh khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh năm 2025

Với ba phân khu chính, mỗi phân khu đều mang đến những giải pháp cốt lõi về năng lượng, giao thông, đô thị thông minh, tài chính, du lịch và tiêu dùng xanh...

Hà Nội và miền Bắc sẽ xuất hiện thời tiết nghịch nhiệt, chỉ số PM2.5 có thể cao trong 10 ngày tới

Hà Nội và miền Bắc sẽ xuất hiện thời tiết nghịch nhiệt, chỉ số PM2.5 có thể cao trong 10 ngày tới

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách...

Kiểm kê khí nhà kính 2026: Biến thách thức CBAM thành lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu

Kiểm kê khí nhà kính 2026: Biến thách thức CBAM thành lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu

Từ ngày 1/1/2026, CBAM bước vào giai đoạn thực thi chính thức. Việc kiểm kê phát thải đầy đủ và minh bạch theo chuẩn quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố quyết định để duy trì hợp đồng xuất khẩu, giảm rủi ro bị loại khỏi chuỗi cung ứng và củng cố uy tín với các nhà mua hàng EU...

