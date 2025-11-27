Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế 2026

Phiên họp Hội đồng lần thứ 33 Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2026. Hoạt động chiến lược của Ủy hội trong 5 năm tới tập trung ưu tiên tăng cường các hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người dân ven sông...

Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 32 diễn ra ngày 26/11/2025, Hội đồng đã thông qua Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2026 - 2030 và thống nhất các định hướng ưu tiên chiến lược đưa vào Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 5.

Cụ thể, các hoạt động chiến lược của Ủy hội trong 5 năm tới tập trung vào các ưu tiên: tăng cường các hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người dân ven sông, lấy con người làm trung tâm; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án có tính xuyên biên giới, đem lại lợi ích chung cho các quốc gia trên lưu vực.

Cùng với đó, tăng cường chia sẻ số liệu quy hoạch, vận hành và xây dựng các quy trình vận hành có phối hợp đối với các công trình khai thác, sử dụng nước lớn trên lưu vực; tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ các quốc gia và người dân ven sông, đặc biệt dịch vụ về cảnh báo, dự báo, ứng phó thiên tai;

Xây dựng thể chế và năng lực cho Ủy hội và các quốc gia ven sông; tăng cường hợp tác với các Đối tác đối thoại Trung quốc và Myanmar và các đối tác phát triển của Ủy hội.

Phiên họp với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên Ủy hội là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam; các Đối tác phát triển và Đối tác đối thoại của Ủy hội, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Ảnh: MRC

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao những bước tiến quan trọng của Ủy hội trong quản lý bền vững tài nguyên nước, minh bạch hóa chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu vận hành thủy điện gần thời gian thực. Đây là một dấu mốc thể hiện tinh thần hợp tác tin cậy giữa các quốc gia.

Theo ông Hưng, việc tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quan trắc thủy văn, môi trường đã góp phần hỗ trợ cho các nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai tại các quốc gia thành viên.

Ông cũng chỉ rõ lưu vực Mekong và vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chịu tác động nặng nề từ hạn hán, xâm nhập mặn, suy giảm trầm tích, sụt lún và sạt lở bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế hàng triệu người dân.

Để triển khai các hoạt động hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề xuất các định hướng chiến lược bao gồm: Tăng cường quan trắc và giám sát số lượng và chất lượng nước trên toàn lưu vực, trong đó ưu tiên triển khai hệ thống dữ liệu gần thời gian thực, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và phản ứng kịp thời khi xuất hiện diễn biến bất thường; nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chia sẻ dữ liệu thủy văn đồng bộ để giảm thiểu tác động của lũ, hạn, biến đổi khí hậu cho từng quốc gia và toàn lưu vực.

Bên cạnh đó, dữ liệu thủy điện và quản lý trầm tích toàn lưu vực, sớm thử nghiệm mô hình quản lý trầm tích được chia sẻ sẽ làm cơ sở hài hòa phát điện, chống lũ, duy trì dòng chảy trầm tích; bảo đảm tự chủ tài chính bền vững cho Ủy hội, xây dựng cơ chế tài chính ổn định thông qua đóng góp của quốc gia thành viên, sự hỗ trợ của đối tác phát triển và huy động nguồn lực từ các quỹ khí hậu toàn cầu.

Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy các dự án chung mang tính xuyên biên giới, ưu tiên các chương trình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm nước, giảm phát thải, đóng góp vào mục tiêu của từng quốc gia và các cam kết tại Hội nghị COP30.