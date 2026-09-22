Việt Nam mong muốn quan hệ với Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài

Theo TTXVN, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và những người bạn Hoa Kỳ.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những lời chúc mừng của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ cùng nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, sự cải thiện đời sống người dân và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Đại hội XIV đã đề ra những định hướng, quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Việt Nam đang tập trung đổi mới mô hình phát triển, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Về đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hiểu những quan tâm của Hoa Kỳ về cán cân thương mại, hướng tới quan hệ kinh tế - thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi.
Việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo hướng tới nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tạo không gian phát triển mới cho các ngành kinh tế biển.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết nghiên cứu xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm góp phần phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh minh bạch, hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, quản trị rủi ro.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tăng hỗ trợ các dự án chiến lược về năng lượng, hạ tầng số, hàng không, cảng biển, logistics và công nghệ cao tại Việt Nam.
Tối 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và nguồn lực kiều bào.
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