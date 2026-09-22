Việt Nam mong muốn quan hệ với Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Joe Sims - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và những người bạn Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những lời chúc mừng của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ cùng nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, sự cải thiện đời sống người dân và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Đại hội XIV đã đề ra những định hướng, quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam đang tập trung đổi mới mô hình phát triển, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Về đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.