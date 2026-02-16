Cận giao thừa, không xuất hiện tình trạng “sốt” giá

Cao điểm mua sắm cuối năm không tạo áp lực lớn lên thị trường khi nguồn cung được bảo đảm và công tác kiểm soát giá được tăng cường. Bộ Tài chính dự báo sang Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, sức mua sẽ giảm sau giai đoạn cao điểm, tạo dư địa để thị trường giữ ổn định…

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính trên cơ sở tổng hợp từ các Sở Tài chính địa phương và dữ liệu giám sát của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp), thị trường hàng hóa thiết yếu trên cả nước vận hành tương đối thông suốt.

“Các doanh nghiệp chủ động gia tăng dự trữ và đẩy mạnh đưa hàng ra thị trường trong những tuần trước Tết đã giúp nguồn cung được bảo đảm. Nhờ đó, dù nhu cầu mua sắm tăng cao trước thời điểm giao thừa, thị trường không ghi nhận hiện tượng khan hiếm diện rộng hay đứt gãy nguồn hàng”, Bộ Tài chính cho biết.

Song song với bảo đảm cung ứng, công tác quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường. Các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, kiểm soát chất lượng và xuất xứ hàng hóa, qua đó hạn chế nguy cơ đầu cơ, lợi dụng cao điểm cuối năm để tăng giá bất hợp lý.

"Mặt bằng giá cả trong ngày 29 Tết nhìn chung vẫn giữ ổn định mặc dù một số nhóm hàng điều chỉnh tăng nhẹ theo chu kỳ tiêu dùng thường niên cuối năm nhưng không gây biến động lớn lên thị trường". (Bộ Tài chính)

Theo ghi nhận, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh vào buổi sáng, đặc biệt với thực phẩm tươi sống, sau đó hạ nhiệt dần về trưa. Sức mua tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống, trái cây, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Tại nhiều địa phương, giá gạo hầu như không thay đổi nhờ nguồn cung trong nước dồi dào và kế hoạch phân phối được triển khai sớm. Nhóm thịt lợn, gia cầm và thủy sản tăng nhẹ ở một số chợ truyền thống trong khi hệ thống siêu thị duy trì giá bán ổn định thông qua các chương trình bình ổn và khuyến mại.

Bên cạnh đó, rau củ và trái cây tăng trong phạm vi hẹp do chịu tác động từ thời tiết và chi phí vận chuyển. Các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh được cung ứng đầy đủ, không xuất hiện tình tạng tăng đột biến về giá.

Điển hình tại TP. Hồ Chí Minh, lượng hàng nhập về các chợ đầu mối giảm do một bộ phận tiểu thương nghỉ Tết và sức mua hạ nhiệt. Ở chợ đầu mối Thủ Đức, sản lượng rau và trái cây đạt khoảng 1.813 tấn/ngày, giảm 55% so với ngày trước nhưng giá bán buôn nhìn chung ổn định

Theo ghi nhận, một số mặt hàng như dưa leo, khổ qua giảm 3.000–5.000 đồng/kg do tiêu thụ chậm, trong khi mãng cầu tròn, quýt đường và xoài cát giảm khoảng 10.000 đồng/kg khi nguồn cung vượt cầu.

Tương tự, tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau củ quả đạt 560 tấn/ngày, giảm 49%; nhiều mặt hàng giảm 2.000–10.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, lượng thịt heo về chợ đạt 271 tấn/ngày, giảm 58%, song giá heo hơi vẫn giữ ổn định trong khoảng 71.500–74.000 đồng/kg tùy loại.

Nguồn: Bộ Tài chính

Đối với nhóm hoa tươi và cây cảnh, mặt bằng giá có xu hướng nhích lên theo quy luật thường thấy vào những ngày giáp Tết. Tuy vậy, thị trường không ghi nhận hiện tượng tăng nóng hay “sốt” giá trên diện rộng.

Đáng chú ý, tại một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc, giá hoa đào, quất giảm khoảng 20–30% trong ngày cuối năm khi tiểu thương chủ động hạ giá để đẩy nhanh tiêu thụ, hạn chế hàng tồn.

Riêng đối với vận tải hành khách, mức phụ thu Tết được áp dụng phổ biến từ 20% đến 60% tùy tuyến. Sau điều chỉnh, giá vé tuyến Huế – TP. Hồ Chí Minh dao động 750.000 – 850.000 đồng/vé (tăng 40 – 60%); tuyến Huế – Nha Trang khoảng 585.000 đồng/vé và tuyến Huế – Quảng Trị khoảng 150.000 đồng/vé (tăng 50%); tuyến Huế – Đồng Hới 182.000 đồng/vé (tăng 40%).

Bộ Tài chính dự báo sang ngày Mùng 1 Tết 2026, nhu cầu mua sắm sẽ giảm mạnh sau cao điểm trước giao thừa, đồng thời, nguồn cung đã được chuẩn bị kỹ từ trước Tết, trong khi một số hệ thống bán lẻ vẫn duy trì mở cửa phục vụ người dân giúp mặt bằng giá duy trì ổn định.

Một số dịch vụ như trông giữ xe hoặc ăn uống tại khu vui chơi, điểm du xuân có thể tăng nhẹ cục bộ, song không tạo áp lực lên mặt bằng giá chung của thị trường, Bộ Tài chính nhấn mạnh.