Ấn Độ khai mạc AI Impact Summit, hội nghị toàn cầu về tác động của trí tuệ nhân tạo

New Delhi bắt đầu tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh AI Impact Summit 2026 kéo dài 5 ngày với sự tham dự của hàng chục lãnh đạo quốc gia và các CEO công nghệ hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về việc làm, an toàn trẻ em và rủi ro thông tin sai lệch.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ khai mạc hội nghị vào chiều thứ Hai, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn.

Hội nghị thường niên này là lần thứ tư được tổ chức, sau các kỳ họp trước đó tại Pháp, Hàn Quốc và Anh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia đang phát triển đăng cai sự kiện toàn cầu này.

Ấn Độ đã nhanh chóng vươn lên trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh AI do các nhà nghiên cứu Đại học Stanford xây dựng, đứng thứ ba vào năm ngoái, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Hơn một chục lãnh đạo quốc gia dự kiến tham dự hội nghị. Ảnh: Arun Sankar/AFP

Hội nghị AI Impact Summit 2026 dự kiến thu hút hơn 250.000 khách tham dự, với khoảng 20 lãnh đạo quốc gia, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, cùng 45 đoàn cấp bộ trưởng. Danh sách khách mời cũng bao gồm các lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Sam Altman của OpenAI và Sundar Pichai của Google.

Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết hội nghị sẽ “định hình một tầm nhìn chung về AI thực sự phục vụ số đông, chứ không chỉ một nhóm thiểu số”.

Trước thềm sự kiện, Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội X rằng hội nghị sẽ làm phong phú các thảo luận toàn cầu về đổi mới, hợp tác, sử dụng AI có trách nhiệm và nhiều vấn đề khác.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những bước tiến của Ấn Độ trong lĩnh vực AI, từ hạ tầng công cộng số, hệ sinh thái khởi nghiệp năng động đến nghiên cứu tiên phong, phản ánh cả tham vọng và trách nhiệm của nước này.

Hội nghị tại New Delhi diễn ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về thông tin sai lệch, tin giả và deepfake do AI tạo ra. Tháng trước, công cụ AI Grok của Elon Musk đã vấp phải làn sóng chỉ trích toàn cầu vì tạo ra các hình ảnh khiêu dâm hóa người thật chỉ bằng câu lệnh văn bản, trong đó phần lớn là phụ nữ và có cả trẻ em.

Tháng 11 năm ngoái, Ấn Độ đã ban hành Bộ hướng dẫn quản trị AI với các nguyên tắc cốt lõi gồm “niềm tin”, “an toàn”, “công bằng” và “đổi mới thay vì hạn chế”. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm nay, chính phủ nước này đã siết chặt quy định đối với các nền tảng mạng xã hội, yêu cầu phải gắn nhãn rõ ràng đối với những nội dung mà chính phủ gọi là “thông tin được tạo ra bằng phương pháp tổng hợp”.

Hội nghị tuần này được tổ chức với khẩu hiệu “Con người, tiến bộ, hành tinh”, nhưng một số nhà phê bình tỏ ra hoài nghi về những gì có thể đạt được.

Theo bà Amba Kak, đồng Giám đốc điều hành Viện AI Now, các cam kết của ngành công nghiệp tại các sự kiện trước đây phần lớn chỉ là các khuôn khổ “tự điều tiết” hẹp, cho phép các công ty AI tiếp tục tự đánh giá chính mình. Bà cũng nghi ngờ liệu các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị lần này có đưa ra những bước đi đủ mạnh để buộc các tập đoàn công nghệ lớn chịu trách nhiệm hay không.

Dù vậy, việc Ấn Độ đăng cai AI Impact Summit cũng phản ánh tham vọng trở thành một trung tâm AI toàn cầu của quốc gia này, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Hội nghị được kỳ vọng không chỉ tạo diễn đàn đối thoại giữa chính phủ và doanh nghiệp công nghệ, mà còn góp phần định hình các nguyên tắc quản trị AI toàn cầu trong giai đoạn công nghệ này đang bước vào chu kỳ phát triển và ứng dụng quy mô lớn, với những tác động sâu rộng đến kinh tế, xã hội và an ninh