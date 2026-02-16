Ấn Độ khai mạc AI Impact Summit, hội nghị toàn cầu về tác động của trí tuệ nhân tạo
Trọng Hoàng
16/02/2026, 18:38
New Delhi bắt đầu tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh AI Impact Summit 2026 kéo dài 5 ngày với sự tham dự của hàng chục lãnh đạo quốc gia và các CEO công nghệ hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về việc làm, an toàn trẻ em và rủi ro thông tin sai lệch.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự
kiến sẽ khai mạc hội nghị vào chiều thứ Hai, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh
đạo thế giới và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn.
Hội nghị thường niên này là lần thứ
tư được tổ chức, sau các kỳ họp trước đó tại Pháp, Hàn Quốc và Anh. Đây là lần
đầu tiên một quốc gia đang phát triển đăng cai sự kiện toàn cầu này.
Ấn Độ đã nhanh chóng vươn lên trong
bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh AI do các nhà nghiên cứu Đại học Stanford xây
dựng, đứng thứ ba vào năm ngoái, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.
Hội nghị AI Impact Summit 2026 dự
kiến thu hút hơn 250.000 khách tham dự, với khoảng 20 lãnh đạo quốc gia, trong
đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da
Silva, cùng 45 đoàn cấp bộ trưởng. Danh sách khách mời cũng bao gồm các lãnh
đạo công nghệ hàng đầu như Sam Altman của OpenAI và Sundar Pichai của Google.
Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho
biết hội nghị sẽ “định hình một tầm nhìn chung về AI thực sự phục vụ số đông,
chứ không chỉ một nhóm thiểu số”.
Trước thềm sự kiện, Thủ tướng Modi
viết trên mạng xã hội X rằng hội nghị sẽ làm phong phú các thảo luận toàn cầu
về đổi mới, hợp tác, sử dụng AI có trách nhiệm và nhiều vấn đề khác.
Ông cũng
nhấn mạnh rằng những bước tiến của Ấn Độ trong lĩnh vực AI, từ hạ tầng công
cộng số, hệ sinh thái khởi nghiệp năng động đến nghiên cứu tiên phong, phản ánh
cả tham vọng và trách nhiệm của nước này.
Hội nghị tại New Delhi diễn ra trong
bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về thông tin sai lệch, tin giả và deepfake
do AI tạo ra. Tháng trước, công cụ AI Grok của Elon Musk đã vấp phải làn sóng
chỉ trích toàn cầu vì tạo ra các hình ảnh khiêu dâm hóa người thật chỉ bằng câu
lệnh văn bản, trong đó phần lớn là phụ nữ và có cả trẻ em.
Tháng 11 năm ngoái, Ấn Độ đã ban
hành Bộ hướng dẫn quản trị AI với các nguyên tắc cốt lõi gồm “niềm tin”, “an
toàn”, “công bằng” và “đổi mới thay vì hạn chế”. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm
nay, chính phủ nước này đã siết chặt quy định đối với các nền tảng mạng xã hội,
yêu cầu phải gắn nhãn rõ ràng đối với những nội dung mà chính phủ gọi là “thông
tin được tạo ra bằng phương pháp tổng hợp”.
Hội nghị tuần này được tổ chức với
khẩu hiệu “Con người, tiến bộ, hành tinh”, nhưng một số nhà phê bình tỏ
ra hoài nghi về những gì có thể đạt được.
Theo bà Amba Kak, đồng Giám đốc điều
hành Viện AI Now, các cam kết của ngành công nghiệp tại các sự kiện trước đây
phần lớn chỉ là các khuôn khổ “tự điều tiết” hẹp, cho phép các công ty AI tiếp
tục tự đánh giá chính mình. Bà cũng nghi ngờ liệu các nhà lãnh đạo tham dự hội
nghị lần này có đưa ra những bước đi đủ mạnh để buộc các tập đoàn công nghệ lớn
chịu trách nhiệm hay không.
Hội nghị được kỳ vọng không chỉ tạo
diễn đàn đối thoại giữa chính phủ và doanh nghiệp công nghệ, mà còn góp phần
định hình các nguyên tắc quản trị AI toàn cầu trong giai đoạn công nghệ này
đang bước vào chu kỳ phát triển và ứng dụng quy mô lớn, với những tác động sâu
rộng đến kinh tế, xã hội và an ninh
Những “chiến binh hậu trường” của Interpol trong cuộc chiến với tội phạm mạng vũ khí hóa AI
Từ email lừa đảo được viết hoàn hảo đến video deepfake giả mạo quan chức chính phủ, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cuộc chiến chống tội phạm mạng. Trong bối cảnh các tổ chức tội phạm vận hành như những tập đoàn đa quốc gia, Interpol cảnh báo thế giới đang bước vào một cuộc chạy đua công nghệ mang tính sống còn đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia toàn cầu.
Chip mô phỏng não người, giúp mắt robot bắt chuyển động nhanh gấp 4 lần con người
Trong các thử nghiệm mô phỏng lái xe và điều khiển cánh tay robot thực hiện nhiệm vụ, con chip mới giúp giảm khoảng 75% độ trễ xử lý. Đồng thời, độ chính xác theo dõi chuyển động trong các tình huống phức tạp cũng tăng gấp đôi so với phương pháp truyền thống...
Các công ty Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD để quảng bá sản phẩm AI dịp Tết
Nhiều công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc không ngại chi hàng chục triệu USD đến cả trăm USD để cạnh tranh quảng bá sản phẩm AI của mình trong dịp Tết Nguyên đán năm nay…
Vì sao chatbot AI sẽ thay đổi câu trả lời khi hỏi “Bạn có chắc không?”
Tiến sĩ Randal S. Olson, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Goodeye Labs, nhận định rằng hiện tượng này thường được gọi là “nịnh hót” (sycophancy), là một trong những "thất bại" điển hình của trí tuệ nhân tạo hiện nay...
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Kết nối thông tin chính thống trên không gian số
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (TGDV) là nền tảng số chính thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cung cấp thông tin, chính sách và tài liệu của Đảng nhanh chóng, chính xác trên phạm vi toàn quốc; đồng thời hỗ trợ tương tác hai chiều giữa cơ quan Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên không gian số.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: