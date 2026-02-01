Giới phân tích dự báo giá vàng còn biến động

Giá vàng đã lấy lại được mốc chủ chốt 5.000 USD/oz khi kết thúc tuần giao dịch vừa rồi, nhưng giới phân tích cảnh báo rằng phiên bán tháo vào hôm thứ Năm là một dấu hiệu cho thấy thị trường kim loại quý vẫn đang cố gắng tìm kiếm một điểm cân bằng...

Vào đầu tuần trước, giá vàng và giá bạc dường như đã thiết lập lại được xu hướng tăng sau đợt bán tháo vào cuối tháng 1, đầu tháng 2. Tuy nhiên, ngày thứ Năm, áp lực bán lại gia tăng mạnh mẽ, khiến giá vàng giảm 3% và giá bạc giảm hơn 10%.

“Đó là một diễn biến rất khác thường, không chỉ đối với vàng mà đối với cả bạc, xét tới việc không có một chất xúc tác cụ thể nào phía sau đó”, nhà phân tích Michael Brown của công ty Market Analyst Pepperstone nhận định với trang Kitco News về phiên sụt giá của kim loại quý hôm thứ Năm. Ông cho rằng với phiên giảm đó, rất khó để kết luận rằng giai đoạn biến động đã kết thúc.

“Tôi vẫn giữ quan điểm là cần phải có một giai đoạn tích lũy trước khi giá vàng nối lại xu hướng tăng”, ông Brown nhấn mạnh.

Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng bật tăng trở lại, tái lập mốc chủ chốt 5.000 USD/oz, nhờ báo cáo thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng yếu hơn so với dự báo - điểm dữ liệu củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong năm 2025. Dù vậy, thị trường hiện vẫn cho rằng Fed sẽ không giảm lãi suất trước tháng 6, và nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương này sẽ có 2 đợt giảm lãi suất trong cả năm nay.

“Sau số liệu lạm phát mới nhất, thị trường đang ước lượng khả năng khoảng 50% Fed có thêm một đợt giảm lãi suất thứ ba trong năm 2026. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn quá sớm để các nhà đầu cơ giá lên vàng có thể ăn mừng, vì mốc 5.000 USD/oz vẫn đang là một ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu giữ được mốc này, giá vàng có thể tăng lên vùng 5.050-5.100 USD/oz. Còn nếu không giữ được mốc này, giá vàng có thể sụt về 4.900 USD/oz. Phiên bán tháo đột ngột hôm thứ Năm cho thấy tâm lý trên thị trường vàng vẫn còn khá mong manh, vì ‘vết thương’ do đợt bán tháo dữ dội hồi tháng 1 gây ra vẫn chưa lành”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận xét.

Cùng với biến động trong kỳ vọng lãi suất Fed, giá vàng có thể còn đang chịu sự chi phối từ áp lực bán gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Về phần mình, chứng khoán Mỹ đang trong giai đoạn rất nhạy cảm với mối lo ngại ngày càng lớn rằng cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - động lực cho xu hướng tăng của giá cổ phiếu ở Phố Wall trong một thời gian dài - có thể đã trở nên không bền vững.

Vàng là một “hầm trú ẩn” truyền thống, thường phát huy công dụng bảo toàn giá trị cho danh mục của nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán suy yếu. Nhưng mặt khác, vàng cũng là một tài sản có độ thanh khoản cao, dễ bị bán khi nhà đầu tư cần tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ trong trường hợp giá cổ phiếu giảm mạnh.

Ngoài ra, một số nhà phân tích nhận định giá vàng và giá bạc có thể đương đầu áp lực bán mạnh trong tuần này do thị trường Trung Quốc - một thị trường kim loại quý chủ chốt - đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Theo các chuyên gia, nhu cầu của thị trường Trung Quốc đã giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thị trường kim loại quý thời gian qua, bao gồm cả trong đợt biến động giá gần đây.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhà phân tích Barbara Lambrecht của ngân hàng Commerzbank nhận định giá vàng sẽ đi vào tích lũy trong tuần Tết Nguyên đán. Thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày thứ Hai để nghỉ Lễ Tổng thống. Tuy nhiên, tuần này sẽ có nhiều số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng và giá bạc, gồm các báo cáo về lĩnh vực sản xuất, thị trường bất động sản và tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nhà phân tích cấp cao Christopher Lewis của trang FXEmpire.com nhận định giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng thuận lợi, nhưng trong ngắn hạn, xu hướng đang không rõ nét.

“Tuy nhiên, nhà đầu tư không cần phức tạp hóa vấn đề, và mỗi lần giảm giá trong ngắn hạn vẫn có thể là cơ hội mua. Giá vàng có thể còn giằng co thêm một thời gian nữa. Giá vàng đã tăng quá nhanh, nhưng trong một môi trường như thế này, tôi cũng không muốn bán vàng. Nếu giá vàng giảm thêm khoảng 200 USD/oz, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư xuống tiền. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng tìm cách lập lại các mức đỉnh đã có” ông Lewis nói với Kitco News.