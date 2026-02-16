Thứ Hai, 16/02/2026

Trang chủ Kinh tế số

Các công ty Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD để quảng bá sản phẩm AI dịp Tết

Hạ Chi

16/02/2026, 06:00

Nhiều công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc không ngại chi hàng chục triệu USD đến cả trăm USD để cạnh tranh quảng bá sản phẩm AI của mình trong dịp Tết Nguyên đán năm nay…

Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc đang tăng chi ngân sách cho cuộc đua “hongbao” (lì xì điện tử) trước Tết Nguyên đán, tung ra loạt ưu đãi để thúc đẩy người dùng tải và trải nghiệm ứng dụng.

Ngày 6/2, Alibaba công bố chương trình tặng trà sữa miễn phí thông qua ứng dụng AI Qwen (tên tiếng Trung: Qianwen), nằm trong chiến dịch hongbao trị giá 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 434 triệu USD) trước Tết.

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng Qwen và nhập yêu cầu “Đặt cho tôi một ly trà sữa” sẽ nhận phiếu giảm giá 25 nhân dân tệ. Với mã giảm giá của Qwen, khách hàng có thể mua trà sữa với giá gần như miễn phí tại khoảng 300.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Hiệu ứng lan tỏa diễn ra gần như tức thì. Chỉ trong vòng 5 giờ, 5 triệu phiếu giảm giá được phát hành. Nhiều cửa hàng trà sữa ghi nhận hơn 1.000 đơn mỗi ngày, tạo nên tình trạng quá tải tại một số điểm bán. “Cơn sốt trà sữa” đã đẩy Qwen lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng AI miễn phí trên các kho ứng dụng tại Trung Quốc.

Không đứng ngoài cuộc, Tencent, đơn vị vận hành ứng dụng nhắn tin WeChat, cũng triển khai chiến dịch hongbao trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (145 triệu USD) để quảng bá ứng dụng AI Yuanbao.

Khi đang bị đánh giá chậm nhịp hơn DeepSeek và Alibaba ở mảng AI, Tencent được cho là cũng không ngại chi để lấy lại vị thế thông qua chiến dịch Tết lần này.

Baidu cũng lên kế hoạch phân bổ 500 triệu nhân dân tệ (72 triệu USD)  tiền lì xì đến hết tháng 3 nhằm quảng bá các chatbot AI. 

Trong chiến dịch quảng bá trong Tết năm nay, Baidu, Tencent và Alibaba đều tung lì xì trực tuyến với giá trị lớn, có lì xì giá trị lên tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.450 USD), kèm phiếu mua hàng, thiết bị công nghệ và nhiều phần mềm miễn phí nhằm thu hút người dùng mới.

Tết Nguyên đán vốn là mùa cao điểm chi tiêu, đồng thời là thời điểm để các doanh nghiệp truyền thông cho các sản phẩm mới. 

Ông Charlie Dai, chuyên gia phân tích chính tại Forrester, nhận định với CNBC rằng các công ty đang bước vào cuộc đua quyết liệt nhằm giành thị phần người dùng và xây dựng hệ sinh thái nhà phát triển trước khi đối thủ chiếm ưu thế. Tuy vậy, bài toán lợi nhuận và mô hình kinh doanh bền vững vẫn là thách thức chung của các doanh nghiệp AI trên toàn cầu.

Không chỉ tung khuyến mại rầm rộ, các doanh nghiệp còn tăng tốc nâng cấp mô hình công nghệ.

Cách đây vài hôm, ByteDance đã công bố mô hình tạo video thế hệ mới Seedance 2.0, được giới thiệu có khả năng sản xuất nội dung đạt chuẩn điện ảnh chuyên nghiệp. Một đoạn video do AI tạo ra với hình ảnh Tom Cruise và Brad Pitt đối đầu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của giới làm phim tại Hollywood.

Trước đó, startup Zhipu AI (hoạt động quốc tế với tên Z.ai) đã ra mắt mô hình GLM-5, hướng tới cạnh tranh trong các tác vụ lập trình và xử lý phức tạp với những đối thủ như Claude Opus 4.5 của Anthropic.

Các chiến dịch Tết luôn được kỳ vọng là dịp mang lại bước ngoặt cho doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Chẳng hạn như năm 2015, chương trình khuyến mại dịp lễ của Tencent đã tạo cú hích tăng trưởng cho ứng dụng nhắn tin WeChat, nền tảng hiện giữ vị thế thống lĩnh tại thị trường nội địa.

AI Baidu chatbot AI chiến dịch khuyến mại Alibaba kinh tế số mô hình công nghệ mới tăng trưởng doanh nghiệp công nghệ Tencent WeChat ứng dụng AI Tết Nguyên đán

