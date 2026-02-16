Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái kỹ thuật nhưng đà phục hồi vẫn mong manh

Kết quả này là phép thử sớm đối với chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ngay sau chiến thắng bầu cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt vẫn làm suy yếu niềm tin và nhu cầu trong nước.
Theo số liệu công bố ngày thứ Hai (16/2) từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm
trong nước (GDP) của Nhật Bản trong quý 4/2025 tăng 0,1% so với quý trước, qua
đó giúp nền kinh tế tránh suy thoái kỹ thuật.
Kết quả này đảo chiều so với mức
giảm 0,7% của quý 3/2025, nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo tăng 0,4% của các nhà
phân tích trong khảo sát của hãng tin Reuters. Suy thoái kỹ thuật được định
nghĩa là GDP giảm trong 2 quý liên tiếp.
So với cùng kỳ năm 2024, GDP quý 4/2025 của Nhật tăng 0,1%,
giảm tốc từ mức 0,6% của quý 3/2025. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tiêu dùng
tư nhân là động lực chính cho tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm ngoái, giúp bù
đắp một phần sự suy yếu của xuất khẩu và chi tiêu công.
Sau khi số liệu được công bố, chỉ số Nikkei 225 mở cửa phiên
thứ Hai tăng 0,12% nhưng chốt phiên giảm 0,24%. Cùng lúc, đồng yên giảm
0,25% xuống 153,06 yên đổi 1 USD.
Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng dự báo
tăng trưởng cho năm tài khóa 2025, kết thúc vào tháng 3/2026, lên 0,9% từ mức 0,7% đưa ra trước đó, đồng thời nâng dự báo cho năm tài khóa
2026 lên 1% từ 0,7%.
BOJ cho rằng đà tăng trưởng sẽ duy trì ở mức vừa phải khi
các nền kinh tế khác trên thế giới phục hồi. Cơ quan này cũng nhận định một
vòng xoáy đi lên giữa giá cả và tiền lương đang dần hình thành nhờ các biện
pháp hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Nhật Bản và điều kiện tín dụng vẫn thuận lợi.
Số liệu GDP được công bố trong lúc Nhật Bản tiếp tục thảo luận
với Mỹ, đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này, về cam kết đầu tư 550 tỷ
USD theo thỏa thuận thương mại với Washington. Theo đài NHK đưa tin hôm thứ Sáu
(13/2), Tokyo và Washington vẫn chưa chốt được các dự án đầu tiên gắn với cam kết
này.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết ông kỳ vọng
Tokyo và Washington chốt các dự án đầu tiên trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng
sau.
Ông Trump công bố cuộc gặp dự kiến này ngay trước cuộc bầu cử Hạ viện Nhật
Bản ngày 8/2, khi Đảng (LDP cầm quyền do bà Takaichi dẫn đầu
giành chiến thắng áp đảo.
Sau cuộc bầu cử, bà Takaichi cho biết sẽ thúc đẩy tăng trưởng
bằng cách tăng đầu tư công thông qua chính sách tài khóa chủ động, dù chưa nêu
chi tiết. Trước đó, bà cam kết tạm dừng áp thuế đối với thực phẩm trong 2 năm
và nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2% ngân sách.
Trước ngày bỏ phiếu, bà Takaichi công bố kế hoạch ngân sách
kỷ lục 122 nghìn tỷ yên cho năm tài khóa bắt đầu từ 1/4/2026, đánh dấu năm thứ
hai liên tiếp chi tiêu kỷ lục, đồng thời cam kết hỗ trợ các hộ gia đình trước
áp lực chi phí sinh hoạt.
Lạm phát của Nhật Bản giảm mạnh xuống 2,1% trong tháng
1/2026, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục
tiêu 2% của BOJ suốt 45 tháng liên tiếp.
Số liệu kinh tế mới nhất cho thấy thách thức của các nhà hoạch
định chính sách Nhật Bản ngày càng rõ nét. Trong khi đó, BOJ khẳng định sẽ tiếp
tục nâng lãi suất và bình thường hóa chính sách tiền tệ sau nhiều năm chi phí
vay siêu thấp, giữa bối cảnh lạm phát dai dẳng và đồng yên suy yếu.
“Cách Thủ tướng Takaichi thúc đẩy phục hồi kinh tế bằng
chính sách tài khóa nới lỏng hơn có vẻ là hướng đi hợp lý”, ông Marcel
Thieliant, nhà kinh tế phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty
nghiên cứu Capital Economics, nhận xét.
Theo ông Kazutaka Maeda, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu
Meiji Yasuda Research Institute, kết quả tăng trưởng 3 tháng cuối năm 2025 cho
thấy đà phục hồi của nền kinh tế Nhật không quá mạnh.
“Tiêu dùng, đầu tư tư nhân và xuất khẩu - những lĩnh vực được
kỳ vọng sẽ dẫn dắt tăng trưởng - đều không mạnh như dự đoán”, ông Maeda chỉ ra.
Các nhà kinh tế cho rằng số liệu GDP mới nhất khó làm BOJ
thay đổi đường hướng chính sách. Tuy nhiên, chiến thắng bầu cử lịch sử của bà
Takaichi khiến thị trường theo dõi sát sao liệu bà có tiếp tục kêu gọi duy
trì lãi suất ở mức thấp hay không.
“Dù GDP vẫn tăng, đà phục hồi còn yếu. Do cần thêm thời gian
đánh giá tác động của đợt nâng lãi suất tháng 12 năm ngoái, BOJ nhiều khả năng sẽ chưa
tăng thêm lãi suất trong ngắn hạn”, ông Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại
Norinchukin Research Institute, nhận định.