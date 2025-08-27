Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Bạch Dương

27/08/2025, 09:20

Trong 7 tháng vừa qua, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 11,3%, sang Mỹ giảm 0,3% và EU giảm 0,4%...

Samsung là thương hiệu có giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam đối với mặt hàng điện thoại - Ảnh minh họa.
Samsung là thương hiệu có giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam đối với mặt hàng điện thoại - Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 42,29 tỷ USD, tăng 7% (tương ứng 2,76 tỷ USD) so với tháng trước và lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Còn tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 262,46 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong số 45 nhóm hàng xuất khẩu chính, có tới 8 nhóm hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng, hầu hết đều ở mức cao nhất nhì từ trước đến nay. Trong đó, đáng chú ý, xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7 đạt  9 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng lên 56,71 tỷ USD, chiếm tới 22% tổng xuất khẩu cả nước và tăng mạnh 41,9% (tương đương 16,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong 7 tháng năm 2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 
10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong 7 tháng năm 2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Cục Hải quan cho biết xuất khẩu nhóm hàng này, trong 7 tháng, chủ yếu sang các thị trường như Hoa Kỳ đạt 22,24 tỷ USD, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc đạt 9,53 tỷ USD, tăng 37%; Hồng Kông là 5,73 tỷ USD, tăng 25,2%; EU(27 nước) với 5,47 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 7 đạt 5,57 tỷ USD, tăng 24% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này là 32,46 tỷ USD – gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu điện thoại sang Trung Quốc đạt 6,56 tỷ USD (giảm 11,3%), Hoa Kỳ đạt 6,47 tỷ USD (giảm 0,3%), EU đạt 4,25 tỷ USD (giảm 0,4%), trong khi sang Hàn Quốc đạt 2,35 tỷ USD (tăng 8%).

Về nhập khẩu, trong tháng 7/2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 40 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 3,34 tỷ USD) so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2025, nhập khẩu hàng hóa đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng 38,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. 

10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong 7 tháng năm 2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 
10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong 7 tháng năm 2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Theo đó, riêng nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7 đạt 13,84 tỷ USD, tăng 18% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7 tháng lên 81,78 tỷ USD. Con số này tăng tới 37,2% (tương ứng 22,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, chiếm gần 32% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Về thị trường cung cấp, Cục Hải quan thông tin Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò lớn nhất khi xuất sang Việt Nam 28,55 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 7 tháng, tăng mạnh 47,1% (tương ứng 9,14 tỷ USD). Theo sau là Hàn Quốc với 20,65 tỷ USD (tăng 15,9%), Đài Loan 12,67 tỷ USD (tăng tới 72,4%) và Nhật Bản 4,49 tỷ USD (tăng 5%).

Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử 6 tháng năm 2025 đã vượt cả năm 2020

07:03, 28/07/2025

Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử 6 tháng năm 2025 đã vượt cả năm 2020

Chính thức miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ

20:10, 02/07/2025

Chính thức miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ

Xuất khẩu máy tính tháng 2/2025 tăng gần 40% so với cùng kỳ

16:38, 14/03/2025

Xuất khẩu máy tính tháng 2/2025 tăng gần 40% so với cùng kỳ

Từ khóa:

cục hải quan điện thoại hàng hóa máy vi tính nhập khẩu thị trường việt nam xuất khẩu

Đọc thêm

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm làm việc, hỗ trợ đội ngũ đại diện của Amazon để hoàn thiện hồ sơ dự án cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm...

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Trong 7 tháng vừa qua, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 11,3%, sang Mỹ giảm 0,3% và EU giảm 0,4%...

Doanh thu bán dẫn toàn cầu được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030

Doanh thu bán dẫn toàn cầu được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030

Động lực chính của thị trường bán dẫn sắp tới đến từ sự bùng nổ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từ việc xây dựng hạ tầng phục vụ AI tổng quát (GenAI), các ứng dụng AI chuyên biệt, cho tới ứng dụng vật lý AI…

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội được giao thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Nội trong việc giải quyết 109 thủ tục hành chính (cấp tỉnh)...

Startup AI Việt lọt danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025

Startup AI Việt lọt danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025

Ngày 26/8/2025, AI Hay, mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: