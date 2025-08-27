Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Trong 7 tháng vừa qua, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 11,3%, sang Mỹ giảm 0,3% và EU giảm 0,4%...

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 42,29 tỷ USD, tăng 7% (tương ứng 2,76 tỷ USD) so với tháng trước và lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Còn tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 262,46 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 45 nhóm hàng xuất khẩu chính, có tới 8 nhóm hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng, hầu hết đều ở mức cao nhất nhì từ trước đến nay. Trong đó, đáng chú ý, xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7 đạt 9 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng lên 56,71 tỷ USD, chiếm tới 22% tổng xuất khẩu cả nước và tăng mạnh 41,9% (tương đương 16,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong 7 tháng năm 2025 - Nguồn: Cục Hải quan.

Cục Hải quan cho biết xuất khẩu nhóm hàng này, trong 7 tháng, chủ yếu sang các thị trường như Hoa Kỳ đạt 22,24 tỷ USD, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc đạt 9,53 tỷ USD, tăng 37%; Hồng Kông là 5,73 tỷ USD, tăng 25,2%; EU(27 nước) với 5,47 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 7 đạt 5,57 tỷ USD, tăng 24% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này là 32,46 tỷ USD – gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu điện thoại sang Trung Quốc đạt 6,56 tỷ USD (giảm 11,3%), Hoa Kỳ đạt 6,47 tỷ USD (giảm 0,3%), EU đạt 4,25 tỷ USD (giảm 0,4%), trong khi sang Hàn Quốc đạt 2,35 tỷ USD (tăng 8%).

Về nhập khẩu, trong tháng 7/2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 40 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 3,34 tỷ USD) so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2025, nhập khẩu hàng hóa đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng 38,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Theo đó, riêng nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7 đạt 13,84 tỷ USD, tăng 18% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7 tháng lên 81,78 tỷ USD. Con số này tăng tới 37,2% (tương ứng 22,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, chiếm gần 32% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Về thị trường cung cấp, Cục Hải quan thông tin Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò lớn nhất khi xuất sang Việt Nam 28,55 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 7 tháng, tăng mạnh 47,1% (tương ứng 9,14 tỷ USD). Theo sau là Hàn Quốc với 20,65 tỷ USD (tăng 15,9%), Đài Loan 12,67 tỷ USD (tăng tới 72,4%) và Nhật Bản 4,49 tỷ USD (tăng 5%).