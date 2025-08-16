Việt Nam – Pakistan tăng tốc hợp tác thương mại

Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập Pakistan tại Hà Nội không chỉ là dịp tái khẳng định tình hữu nghị truyền thống, mà còn mở ra định hướng hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong thương mại, đầu tư và thị trường Halal – lĩnh vực đầy tiềm năng mà hai bên cùng có thế mạnh..

Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập Pakistan. Sự kiện quy tụ đông đảo thành viên trong đoàn ngoại giao, cộng đồng người Pakistan sinh sống tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và giới văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, khẳng định: “Với cam kết mới vì hòa bình thông qua ngoại giao, chúng ta đạt được điều mà chiến tranh không bao giờ có thể mang lại: hòa bình bền vững, ổn định và công lý. Khi có sự thống nhất, hòa bình và kỷ luật, quốc gia sẽ mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình.”

Đại sứ đồng thời nhấn mạnh mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Pakistan, xem đây là một quan hệ đối tác chiến lược có nhiều tiềm năng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Trên nền tảng ngoại giao thuận lợi, hợp tác thương mại song phương đã ghi nhận bước tiến ấn tượng. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 850 triệu USD, tăng 20,5% so với năm trước; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 522,4 triệu USD, tăng mạnh 35,1%. Những kết quả này được xem là bệ phóng quan trọng để hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch vượt mốc 1 tỷ USD trong tương lai gần, phù hợp với kỳ vọng của lãnh đạo hai nước.

Đại sứ Kohdayar Marri thực hiện nghi thức trong Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập Pakistan

Được biết, nhiều lĩnh vực hợp tác giữa 2 quốc gia đang mở ra cơ hội bổ trợ thế mạnh cho nhau.

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ICT), Việt Nam có lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong khi Pakistan sở hữu đội ngũ chuyên gia công nghệ với chi phí cạnh tranh.

Ở lĩnh vực nông nghiệp giá trị gia tăng, Pakistan cung cấp nguồn nguyên liệu thô dồi dào, còn Việt Nam có thế mạnh chế biến sâu, từ đó có thể tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho thị trường toàn cầu.

Trong lĩnh vực dệt may, da giày, đây là lĩnh vực thế mạnh truyền thống của Pakistan và cũng là ngành công nghiệp phát triển của Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác và bổ trợ cho nhau.

Đặc biệt, thị trường Halal được đánh giá là một trong những hướng đi tiềm năng khi mà Việt Nam đang tích cực khai thác thị trường này, trong khi Pakistan sở hữu kinh nghiệm lâu năm và hệ thống chứng nhận Halal đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhất là tiêu chuẩn khắt khe của Malaysia.

Trong thời gian qua, Đại sứ Kohdayar Marri đã chủ động làm cầu nối giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đại sứ Kohdayar Marri đã tham gia nhiều hội thảo, cung cấp thông tin thị trường Halal và các cơ hội đầu tư tại Pakistan cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch tổ chức thêm các sự kiện quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và tiềm năng thương mại – du lịch của Pakistan tại Việt Nam.

Đại sứ Kohdayar Marri được cộng đồng ngoại giao và doanh nghiệp tại Hà Nội đánh giá cao về vai trò kết nối và sáng kiến ngoại giao hiệu quả trong nhiệm kỳ của mình. Từ xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa đến các hoạt động cộng đồng, Đại sứ đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Trên tài khoản chính thức, Bộ Ngoại giao Pakistan – Cục Ngoại giao Công chúng nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập không chỉ là dịp vinh danh lịch sử dân tộc, mà còn là cơ hội thể hiện sức mạnh của ngoại giao nhân dân – nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.”

Với nền tảng hợp tác đã được củng cố, cùng quyết tâm mở rộng lĩnh vực và tăng cường kết nối doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam – Pakistan được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và mở rộng thị trường của cả hai quốc gia.