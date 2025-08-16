Việt Nam – Pakistan tăng tốc hợp tác thương mại

Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập Pakistan tại Hà Nội không chỉ là dịp tái khẳng định tình hữu nghị truyền thống, mà còn mở ra định hướng hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong thương mại, đầu tư và thị trường Halal – lĩnh vực đầy tiềm năng mà hai bên cùng có thế mạnh..
Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập Pakistan. Sự kiện quy tụ đông đảo thành viên trong đoàn ngoại giao, cộng đồng người Pakistan sinh sống tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và giới văn hóa Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, khẳng định: “Với cam kết mới vì hòa bình thông qua ngoại giao, chúng ta đạt được điều mà chiến tranh không bao giờ có thể mang lại: hòa bình bền vững, ổn định và công lý. Khi có sự thống nhất, hòa bình và kỷ luật, quốc gia sẽ mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình.”
Đại sứ đồng thời nhấn mạnh mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Pakistan, xem đây là một quan hệ đối tác chiến lược có nhiều tiềm năng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Trên nền tảng ngoại giao thuận lợi, hợp tác thương mại song phương đã ghi nhận bước tiến ấn tượng. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 850 triệu USD, tăng 20,5% so với năm trước; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 522,4 triệu USD, tăng mạnh 35,1%. Những kết quả này được xem là bệ phóng quan trọng để hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch vượt mốc 1 tỷ USD trong tương lai gần, phù hợp với kỳ vọng của lãnh đạo hai nước.
Được biết, nhiều lĩnh vực hợp tác giữa 2 quốc gia đang mở ra cơ hội bổ trợ thế mạnh cho nhau.
Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ICT), Việt Nam có lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong khi Pakistan sở hữu đội ngũ chuyên gia công nghệ với chi phí cạnh tranh.
Ở lĩnh vực nông nghiệp giá trị gia tăng, Pakistan cung cấp nguồn nguyên liệu thô dồi dào, còn Việt Nam có thế mạnh chế biến sâu, từ đó có thể tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho thị trường toàn cầu.
Trong lĩnh vực dệt may, da giày, đây là lĩnh vực thế mạnh truyền thống của Pakistan và cũng là ngành công nghiệp phát triển của Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác và bổ trợ cho nhau.
Đặc biệt, thị trường Halal được đánh giá là một trong những hướng đi tiềm năng khi mà Việt Nam đang tích cực khai thác thị trường này, trong khi Pakistan sở hữu kinh nghiệm lâu năm và hệ thống chứng nhận Halal đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhất là tiêu chuẩn khắt khe của Malaysia.
Trong thời gian qua, Đại sứ Kohdayar Marri đã chủ động làm cầu nối giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đại sứ Kohdayar Marri đã tham gia nhiều hội thảo, cung cấp thông tin thị trường Halal và các cơ hội đầu tư tại Pakistan cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch tổ chức thêm các sự kiện quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và tiềm năng thương mại – du lịch của Pakistan tại Việt Nam.
Đại sứ Kohdayar Marri
được cộng đồng ngoại giao và doanh nghiệp tại Hà Nội đánh giá cao về vai trò
kết nối và sáng kiến ngoại giao hiệu quả trong nhiệm kỳ của mình. Từ xúc tiến
thương mại, giao lưu văn hóa đến các hoạt động cộng đồng, Đại sứ đã góp phần làm
sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Trên tài khoản chính thức, Bộ Ngoại giao Pakistan – Cục Ngoại giao Công chúng nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập không chỉ là dịp vinh danh lịch sử dân tộc, mà còn là cơ hội thể hiện sức mạnh của ngoại giao nhân dân – nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.”
Với nền tảng hợp tác đã được củng cố, cùng quyết tâm mở rộng lĩnh vực và tăng cường kết nối doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam – Pakistan được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và mở rộng thị trường của cả hai quốc gia.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ninh Bình sắp khánh thành 3 dự án gần 9.000 tỷ đồng
Ba công trình giao thông và sản xuất quy mô lớn sắp được khánh thành tại Ninh Bình sẽ góp phần tạo bước đột phá về kết nối vùng, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất cho khu vực đồng bằng sông Hồng…
Hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị giai đoạn mới
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, với tổng số vốn dự kiến hơn 40,3 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với giai đoạn trước.
Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo “khát” vốn, thiếu đất và chờ đợi sandbox
Trong khi tiếp cận vốn và đất đai vẫn còn là rào cản lớn với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì cơ chế thử nghiệm đột phá (sandbox) dù rất được kỳ vọng vẫn đang chờ được khai mở…
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh
Chiều 15/8, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án lớn; khởi công khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: