Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Việt Nam sẵn sàng cho Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

16/09/2025, 09:57

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì họp rà soát, thúc đẩy tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng…

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì họp.
Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì họp.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, cho biết Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt Lễ mở ký Công ước) là sự kiện đa phương quy mô lớn với hơn 80 đoàn đại biểu các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài tham dự, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, yêu cầu đặt ra phải bảo đảm tính trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, tuyệt đối an ninh, an toàn về mọi mặt và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước. Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã tập trung thảo luận... Sau phần thảo luận, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã phát biểu, chỉ đạo một số vấn đề liên quan công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước và các đơn vị có liên quan của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổ chức Lễ mở ký Công ước, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến khi kết thúc sự kiện.

Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nỗ lực đóng góp xứng đáng để Lễ mở ký Công ước đạt kết quả toàn diện, bảo đảm "3 thành công": thành công về nội dung; thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân, ngoại giao; thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Theo đó, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo bám sát 27 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Kế hoạch, lịch công tác của Ban Chỉ đạo để quyết liệt triển khai, bảo đảm hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất...

Được biết, các đơn vị chức năng của Bộ Công an gồm: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã phối hợp một số đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao đã và đang rà soát công tác lễ tân phục vụ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng...

Từ khóa:

an ninh mạng chống tội phạm mạng Công ước Liên hợp quốc Thứ trưởng Phạm Thế Tùng Vneconomy

