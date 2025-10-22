Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động hiệu quả

Minh Kiệt

22/10/2025, 08:43

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái chiều ngày 21/10...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP

Cuộc điện đàm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan; chúc mừng ông Anutin Charnvirakul được Nhà Vua phê chuẩn làm Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cảm ơn Thủ tướng Việt Nam đã gửi thư và gọi điện chúc mừng ngay sau khi ông đảm nhiệm cương vị mới. Ông nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và là đối tác quan trọng của Thái Lan trong khu vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Phạm Minh Chính để tăng cường hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định khu vực.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 5/2025, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác mới. Hiện Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động hiệu quả tại Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên tăng cường kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực, hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực an ninh, văn hóa, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, nhằm phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Việt Nam, cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD mỗi năm, đồng thời tăng cường gắn kết kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối con người.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư và kinh doanh thuận lợi, đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái Lan trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao; khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới cân bằng hơn giá trị đầu tư hai chiều giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy phát triển bền vững tiểu vùng Mekong.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Thái Lan và tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong – Lan Thương dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp trực tiếp Thủ tướng Việt Nam trong các hội nghị cấp cao khu vực thời gian tới.

Từ khóa:

đầu tư hợp tác Việt Nam - Thái Lan Thủ tướng Phạm Minh Chính Tiêu điểm

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy