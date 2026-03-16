Trang chủ Kinh tế số

Doanh nghiệp “trăn trở” với Luật Trí tuệ nhân tạo

Ngô Huyền

16/03/2026, 14:52

Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đã đưa Việt Nam vào nhóm số ít quốc gia sớm xây dựng một khung pháp lý riêng cho công nghệ và được xem là “động cơ” của cuộc cách mạng kinh tế mới. Tuy nhiên, vẫn còn những trầm lắng, trăn trở được nhiều doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ông Trần Quang Đức, CEO Công ty Cổ phần AI Hay, nhấn mạnh rằng luật này không chỉ quản lý mà còn thúc đẩy phát triển, tạo ra hành lang an toàn cho thị trường mà không cản trở đổi mới sáng tạo. Ông Trần Văn Viển, CEO Filum.ai, cho rằng luật này sẽ loại bỏ những công ty chỉ sử dụng AI như một công cụ truyền thông bề nổi, đồng thời tạo lợi thế cho những nền tảng có tư duy kiến trúc nghiêm túc.

Các cơ chế hỗ trợ phát triển AI như Quỹ Phát triển AI quốc gia, AI voucher, và sandbox thử nghiệm có kiểm soát được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho hệ sinh thái AI nội địa. Tuy nhiên, tốc độ triển khai chính sách là yếu tố quyết định thành bại. Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng nghị định về Quỹ Phát triển AI quốc gia, nhưng cơ chế hỗ trợ vẫn cần thời gian hoàn thiện. Trong khi đó, Hàn Quốc đã có những bước đi nhanh chóng với AI Basic Act, tập trung vào hướng dẫn và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng AI.

 “Nếu định nghĩa “rủi ro cao” quá định tính, hoặc trách nhiệm giữa nhà phát triển, nhà cung cấp, bên triển khai và người sử dụng chưa rõ ràng, doanh nghiệp có thể rơi vào trạng thái phòng thủ quá mức, ngại tung ra sản phẩm mới hoặc mở rộng các sáng kiến ứng dụng”.

Ông Trần Quang Đức, CEO Công ty Cổ phần AI Hay

Ông Viển cho rằng Quỹ Phát triển AI của Việt Nam cần tránh tư duy tài trợ nhỏ giọt và nên hoạt động như một nhà đầu tư mạo hiểm cấp quốc gia. Ngoài ra, chính sách ưu đãi thiết thực nhất không phải là tiền mặt mà là giảm chi phí tiếp cận hạ tầng điện toán đám mây và ưu đãi thuế cho nhân sự R&D. Rủi ro bảo hộ ngược cũng là một vấn đề, khi các quy định về phân loại hệ thống AI theo mức độ rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình thiết kế và thương mại hóa sản phẩm. Ông Viển cho rằng cơ chế này sẽ buộc các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy làm sản phẩm, nhưng cũng giúp định vị sản phẩm rõ ràng hơn trên thị trường.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về cách xác định ngưỡng rủi ro trong dự thảo hiện nay. Nếu ngưỡng rủi ro chỉ dựa vào số lượng người dùng, thì bất kỳ nền tảng AI nào thành công cũng có thể bị coi là rủi ro cao. Ông Đức cho rằng việc đánh giá rủi ro cần dựa vào bản chất kỹ thuật và mức độ tác động thực tế của hệ thống. Ví dụ, OpenClaw, một dự án AI mã nguồn mở, có khả năng truy cập nhiều dữ liệu nhạy cảm nhưng không bị kiểm soát bởi khung pháp lý AI nào trên thế giới.

Ông Trần Văn Viển, CEO Filum.ai
Ông Trần Văn Viển, CEO Filum.ai

"Chính sách ưu đãi thiết thực nhất không hẳn là tiền mặt. Điều doanh nghiệp AI cần nhất là giảm chi phí tiếp cận hạ tầng điện toán đám mây, đặc biệt là GPU, cùng với các ưu đãi thuế đủ sâu cho nhân sự R&D. Làm AI là bài toán ‘đốt tiền’ hạ tầng, doanh nghiệp nào tối ưu được chi phí này thì mới có cơ hội tồn tại và phát triển".

Một mối lo khác là độ trễ hành chính, khi vòng đời của nhiều công nghệ AI chỉ tính bằng tuần hoặc vài tháng. Nếu quy trình thẩm định kéo dài, công nghệ có thể đã lỗi thời khi sản phẩm hoàn tất thủ tục. Rủi ro bảo hộ ngược cũng có thể xảy ra nếu các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng máy móc vào Việt Nam, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp lớn có thể lách luật hoặc chấp nhận nộp phạt để chiếm thị phần, trong khi các doanh nghiệp nhỏ có thể bị bóp nghẹt năng lực sáng tạo.

Sự đồng thuận trong ủng hộ Luật AI là rõ ràng, nhưng những băn khoăn về khâu thực thi cũng được nhắc đến. Phép thử tác động thực sự của Luật với lĩnh vực AI không nằm ở thời điểm Luật có hiệu lực, mà ở các văn bản thực thi sắp tới. Nếu các quy định được thiết kế rõ ràng và linh hoạt, Luật sẽ trở thành bệ phóng cho hệ sinh thái AI Việt Nam. Ngược lại, nếu quá cứng nhắc, chính các doanh nghiệp nội địa có thể chịu tác động đầu tiên... 

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-11-2026.html 

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Hướng đi mới trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0

Trao đổi với trí tuệ nhân tạo về hệ sinh thái AI

Dự thảo Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

AI công nghệ công nghệ cao kinh tế số Luật Trí tuệ nhân tạo Quỹ Phát triển AI quốc gia Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Luật Trí tuệ nhân tạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Biến động giá vật liệu sản xuất chip có thể sớm phản ánh vào giá bán các sản phẩm điện tử trên thị trường...

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Thiệt hại từ các vụ tấn công tiền điện tử trong tháng 2 giảm mạnh xuống còn khoảng 49 triệu USD, thấp hơn nhiều so với 385 triệu USD của tháng trước...

9/12 thành viên sáng lập công ty AI của tỷ phú Elon Musk nghỉ việc

9/12 thành viên sáng lập công ty AI của tỷ phú Elon Musk nghỉ việc

Đội ngũ sáng lập ban đầu của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) do Elon Musk sáng lập, gần như đã tan rã...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Việt Nam sở hữu bốn lợi thế hiếm có trong cuộc đua drone toàn cầu

Việt Nam sở hữu bốn lợi thế hiếm có trong cuộc đua drone toàn cầu

Nếu kết hợp tốt bốn lợi thế: Kỹ sư phần mềm và AI, chuỗi cung ứng điện tử Đông Á, năng lực sản xuất chi phí thấp, thị trường ứng dụng rộng lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm phát triển và sản xuất drone của thế giới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất
Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Visa và xu hướng du lịch Tết nước ngoài của người Việt

Giá USD tự do đi ngang

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

