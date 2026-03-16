Phát động chương trình nhân lực số thương mại điện tử Ecommerce Passport 2026

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình 6 tháng đào tạo thực chiến, đồng thời công bố giải pháp toàn diện Ecom nhằm hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Chương trình Ecommerce Passport 2026 mùa đầu tiên là dự án chiến lược của VECOM nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự chất lượng cao trong ngành thương mại điện tử. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc hộ chiếu, mỗi sinh viên tham gia sẽ trải qua lộ trình huấn luyện nghiêm ngặt trong 6 tháng, bao gồm các kỹ năng hoàn thiện từ phân tích dữ liệu, bán lẻ đa kênh (Omnichannel), kịch bản bán hàng (AI Content) đến livestream…

Chia sẻ tại buổi lễ phát động tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ngày 14/3, Phó trưởng đại diện miền Nam VECOM ông Nguyễn Phương Lâm cho biết: Ecommerce Passport 2026 là một sáng kiến chiến lược nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự chất lượng cao trong ngành thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Chương trình quy tụ một hệ sinh thái đối tác đa dạng, bao gồm các nền tảng toàn cầu như TikTok Shop, Google, Shopee, cùng với các giải pháp công nghệ và AI tiên tiến. Điều này không chỉ giúp chuẩn hóa đầu ra cho nhân sự mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tham gia vào thương mại điện tử một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, VECOM cũng đã giới thiệu giải pháp toàn diện Ecom, một hệ sinh thái các dịch vụ và công cụ hỗ trợ chuyển đổi số, được thiết kế chuyên biệt để giúp doanh nghiệp và các sở ban ngành tại miền Nam tham gia vào thương mại điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giải pháp này cam kết giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường số, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.