Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Phát động chương trình nhân lực số thương mại điện tử Ecommerce Passport 2026

Minh Hà

16/03/2026, 16:31

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp cùng CRED phát động chương trình nhân lực số thực chiến cho ngành thương mại điện tử - Ecommerce Passport 2026…

Phát động chương trình nhân lực số thương mại điện tử Ecommerce Passport 2026, ngày 14/3.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình 6 tháng đào tạo thực chiến, đồng thời công bố giải pháp toàn diện Ecom nhằm hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Chương trình Ecommerce Passport 2026 mùa đầu tiên là dự án chiến lược của VECOM nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự chất lượng cao trong ngành thương mại điện tử. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc hộ chiếu, mỗi sinh viên tham gia sẽ trải qua lộ trình huấn luyện nghiêm ngặt trong 6 tháng, bao gồm các kỹ năng hoàn thiện từ phân tích dữ liệu, bán lẻ đa kênh (Omnichannel), kịch bản bán hàng (AI Content) đến livestream…

Chia sẻ tại buổi lễ phát động tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ngày 14/3, Phó trưởng đại diện miền Nam VECOM ông Nguyễn Phương Lâm cho biết: Ecommerce Passport 2026 là một sáng kiến chiến lược nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự chất lượng cao trong ngành thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Chương trình quy tụ một hệ sinh thái đối tác đa dạng, bao gồm các nền tảng toàn cầu như TikTok Shop, Google, Shopee, cùng với các giải pháp công nghệ và AI tiên tiến. Điều này không chỉ giúp chuẩn hóa đầu ra cho nhân sự mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tham gia vào thương mại điện tử một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, VECOM cũng đã giới thiệu giải pháp toàn diện Ecom, một hệ sinh thái các dịch vụ và công cụ hỗ trợ chuyển đổi số, được thiết kế chuyên biệt để giúp doanh nghiệp và các sở ban ngành tại miền Nam tham gia vào thương mại điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giải pháp này cam kết giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường số, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.

Theo báo cáo doanh thu & tiêu dùng thương mại điện tử Việt Nam 2025 do YouNet ECI công bố, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 458,16 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024 sau một năm đầy biến động. Shopee tiếp tục duy trì vị thế nền tảng lớn nhất với 57,5% thị phần, doanh thu tăng trưởng 6% so với năm trước. Tuy nhiên, tiêu điểm của năm 2025 thuộc về TikTok Shop với mức tăng trưởng doanh thu lên đến 93%, nâng thị phần từ 26,9% (năm 2024) lên 39,6% vào năm 2025. Còn Lazada chiếm 5,7% (doanh thu giảm 41%) và Tiki chỉ còn giữ 1%.

Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao và tâm lý người tiêu dùng trở nên thận trọng, báo cáo nhấn mạnh sự chuyển dịch về thị phần giữa các nền tảng và hiệu suất kinh doanh của 4 ngành hàng chủ lực: FMCG, làm đẹp, thời trang - phụ kiện, và điện gia dụng - điện tử. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược dài hạn dựa trên dữ liệu xác chứng để tối ưu hóa doanh thu và thích ứng nhanh với nhu cầu thật của người tiêu dùng. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần phải linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc áp dụng công nghệ mới, đồng thời chú trọng đến việc xây dựng lòng tin với người tiêu dùng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chỉ khi đó, thương mại điện tử mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam phát triển bền vững.

Từ khóa:

chuyển đổi số Ecommerce Passport 2026 thương mại điện tử VECOM

Đọc thêm

Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đã đưa Việt Nam vào nhóm số ít quốc gia sớm xây dựng một khung pháp lý riêng cho công nghệ và được xem là “động cơ” của cuộc cách mạng kinh tế mới. Tuy nhiên, vẫn còn những trầm lắng, trăn trở được nhiều doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ...

Biến động giá vật liệu sản xuất chip có thể sớm phản ánh vào giá bán các sản phẩm điện tử trên thị trường...

Thiệt hại từ các vụ tấn công tiền điện tử trong tháng 2 giảm mạnh xuống còn khoảng 49 triệu USD, thấp hơn nhiều so với 385 triệu USD của tháng trước...

Đội ngũ sáng lập ban đầu của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) do Elon Musk sáng lập, gần như đã tan rã...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy