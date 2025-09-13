Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến từ Liên Bang Nga
Linh Ngọc
13/09/2025, 14:55
Thông qua hợp tác giữa Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga), nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Liên bang Nga sẽ được chuyển giao sản xuất tại Việt Nam...
Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) vừa ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm.
Lễ ký kết vừa diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko bày tỏ sự tin tưởng vào hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế - đây là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Y tế Nga trong nhiều thập kỷ qua đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vaccine, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế.
Bộ trưởng cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.
CỤ THỂ HOÁ HỢP TÁC Y SINH GIỮA BỘ Y TẾ NGA VÀ BỘ Y TẾ VIỆT NAM
Trước đó, vào tháng 5/2025 tại thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 bộ trưởng đã ký kết hợp tác và cùng chứng kiến VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác.
Và chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - Công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga về điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.
Sự kiện VNVC ký kết với Medsintez không chỉ là bước tiến quan trọng của VNVC trong tiến trình hợp tác và hội nhập quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của doanh nghiệp Việt Nam. Hợp tác này từng bước rút ngắn lộ trình làm chủ công nghệ, giảm chi phí nhập khẩu, hướng tới tự chủ nguồn cung trong nước và tiến tới xuất khẩu, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và cung ứng vaccine - sinh phẩm uy tín của khu vực ASEAN.
NHIỀU DANH MỤC THUỐC SINH HỌC TIÊN TIẾN SẼ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vaccine mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia Asean.
Dự kiến, trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...
Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, cho biết hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và các hãng dược phẩm lớn của Nga.
"Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của chúng tôi với các trung tâm y học lớn trên thế giới nhằm tiếp cận sớm với các thuốc, vaccine và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam", ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.
Dự kiến, cuối năm 2027, Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam.
Vinh danh 150 gương mặt "người truyền lửa” vì cộng đồng
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” tôn vinh 150 cá nhân bình dị nhưng phi thường, đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực và khát vọng vươn cao trên khắp mọi miền đất nước…
Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở rộng đầu tư tại Lào Cai
Với vốn đầu tư 164 tỷ đồng, dự án GO! Yên Bái của Tập đoàn Central Retail Việt Nam mở ra cơ hội hợp tác, kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương...
Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn
Dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vừa được “khởi động lại” khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn, kỳ vọng giúp tuyến metro có vốn đầu tư hơn 47.900 tỷ đồng có thể khởi công vào cuối năm 2025…
Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD
Toàn bộ sản phẩm của Nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Dự kiến mỗi năm doanh thu của nhà máy khoảng 450 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: