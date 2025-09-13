Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến từ Liên Bang Nga

Thông qua hợp tác giữa Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga), nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Liên bang Nga sẽ được chuyển giao sản xuất tại Việt Nam...

Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) vừa ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm.

Lễ ký kết vừa diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko bày tỏ sự tin tưởng vào hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế - đây là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Y tế Nga trong nhiều thập kỷ qua đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vaccine, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

CỤ THỂ HOÁ HỢP TÁC Y SINH GIỮA BỘ Y TẾ NGA VÀ BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Trước đó, vào tháng 5/2025 tại thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 bộ trưởng đã ký kết hợp tác và cùng chứng kiến VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác.

Công ty Vắc xin VNVC và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trao đổi văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm

Và chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - Công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga về điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.

Sự kiện VNVC ký kết với Medsintez không chỉ là bước tiến quan trọng của VNVC trong tiến trình hợp tác và hội nhập quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của doanh nghiệp Việt Nam. Hợp tác này từng bước rút ngắn lộ trình làm chủ công nghệ, giảm chi phí nhập khẩu, hướng tới tự chủ nguồn cung trong nước và tiến tới xuất khẩu, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và cung ứng vaccine - sinh phẩm uy tín của khu vực ASEAN.

NHIỀU DANH MỤC THUỐC SINH HỌC TIÊN TIẾN SẼ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vaccine mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia Asean.

Dự kiến, trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, cho biết hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và các hãng dược phẩm lớn của Nga.

"Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của chúng tôi với các trung tâm y học lớn trên thế giới nhằm tiếp cận sớm với các thuốc, vaccine và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam", ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Dự kiến, cuối năm 2027, Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam.