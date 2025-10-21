Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đô thị thông minh, hạ tầng và giao thông

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thống nhất sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai Bộ trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực đô thị, hạ tầng, giao thông, nhà ở....
Ngày 20/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Lee Sang Kyeong, nhằm trao đổi và thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai bên.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định, quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận những đóng góp thiết thực từ các dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật do Hàn Quốc tài trợ, như Dự án Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam, Dự án Thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng (VKC), hay Dự án Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS).
Đặc biệt, Dự án VKC được đánh giá là điểm sáng trong hợp tác giữa hai Bộ, khi đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng mô hình thử nghiệm cho đô thị thông minh tại Việt Nam. Thông qua dự án này, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý và thể chế cho phát triển đô thị thông minh, thể hiện qua việc ban hành Nghị định về đô thị thông minh mới đây.
Về phía Hàn Quốc, Thứ trưởng Lee Sang Kyeong bày tỏ ấn tượng với những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc gần đây đã mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Ông Lee Sang Kyeong biết Hàn Quốc hiện đang thử nghiệm nhiều công nghệ đô thị thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các khu đô thị mới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam. Bên cạnh đó, Tập đoàn LH của Hàn Quốc đang triển khai Dự án khu đô thị mới Đông Nam tỉnh Bắc Ninh, đồng thời phối hợp với tỉnh Hưng Yên nghiên cứu địa điểm xây dựng khu công nghiệp sạch, hướng tới phát triển đô thị bền vững.
Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, ông Lee Sang Kyeong bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các dự án đường sắt và hàng không, đặc biệt khi Việt Nam đang chuẩn bị đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sân bay quốc tế Gia Bình.
Phía Hàn Quốc cũng đề xuất tổ chức Hội nghị hợp tác Đường sắt Hàn Quốc – Việt Nam tại Seoul vào năm 2026, nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, đồng thời cam kết hỗ trợ triển khai Dự án tư vấn vận hành sân bay quốc tế Long Thành do Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon thực hiện.
Đánh giá cao các đề xuất hợp tác, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định Bộ Xây dựng Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc có uy tín và công nghệ tiên tiến, tham gia các dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và hàng không.
Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách, quản lý nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, xây dựng và giao thông vận tải, hướng tới mở rộng hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: