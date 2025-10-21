Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đô thị thông minh, hạ tầng và giao thông

Phương Hoa

21/10/2025, 14:33

Lãnh đạo Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thống nhất sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai Bộ trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực đô thị, hạ tầng, giao thông, nhà ở....

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MoLIT) Lee Sang Kyeong vào ngày 20/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Bộ Xây dựng)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MoLIT) Lee Sang Kyeong vào ngày 20/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Ngày 20/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Lee Sang Kyeong, nhằm trao đổi và thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định, quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận những đóng góp thiết thực từ các dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật do Hàn Quốc tài trợ, như Dự án Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam, Dự án Thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng (VKC), hay Dự án Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS).

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng.
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng.

Đặc biệt, Dự án VKC được đánh giá là điểm sáng trong hợp tác giữa hai Bộ, khi đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng mô hình thử nghiệm cho đô thị thông minh tại Việt Nam. Thông qua dự án này, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý và thể chế cho phát triển đô thị thông minh, thể hiện qua việc ban hành Nghị định về đô thị thông minh mới đây.

Về phía Hàn Quốc, Thứ trưởng Lee Sang Kyeong bày tỏ ấn tượng với những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc gần đây đã mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Lee Sang Kyeong biết Hàn Quốc hiện đang thử nghiệm nhiều công nghệ đô thị thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các khu đô thị mới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam. Bên cạnh đó, Tập đoàn LH của Hàn Quốc đang triển khai Dự án khu đô thị mới Đông Nam tỉnh Bắc Ninh, đồng thời phối hợp với tỉnh Hưng Yên nghiên cứu địa điểm xây dựng khu công nghiệp sạch, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, ông Lee Sang Kyeong bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các dự án đường sắt và hàng không, đặc biệt khi Việt Nam đang chuẩn bị đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sân bay quốc tế Gia Bình.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Lee Sang Kyeong, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giao thông, đường sắt.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Lee Sang Kyeong, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giao thông, đường sắt.

Phía Hàn Quốc cũng đề xuất tổ chức Hội nghị hợp tác Đường sắt Hàn Quốc – Việt Nam tại Seoul vào năm 2026, nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, đồng thời cam kết hỗ trợ triển khai Dự án tư vấn vận hành sân bay quốc tế Long Thành do Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon thực hiện.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định Bộ Xây dựng Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc có uy tín và công nghệ tiên tiến, tham gia các dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và hàng không.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách, quản lý nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, xây dựng và giao thông vận tải,  hướng tới mở rộng hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hàn Quốc “vững tin” vào môi trường đầu tư Việt Nam, đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực mới

15:32, 01/10/2025

Hàn Quốc “vững tin” vào môi trường đầu tư Việt Nam, đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực mới

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

17:47, 27/08/2025

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

14:36, 25/08/2025

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Từ khóa:

Bộ Xây dựng đô thị thông minh hạ tầng giao thông hợp tác Việt Hàn

Đọc thêm

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...

Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy