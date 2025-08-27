Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Song song với những khoản đầu tư mới được triển khai gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn thành phố trong thời gian tới....

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, với một loạt dự án mới về công nghệ, sản xuất linh kiện, và logistics. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư và triển vọng phát triển lâu dài tại thành phố cảng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Hàn Quốc hiện đang là quốc gia dẫn đầu về tổng vốn đăng ký đầu tư tại thành phố với khoảng 16 tỷ USD, với 186 dự án. Các dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm công nghệ cao như điện tử, kỹ thuật chính xác, linh kiện ô tô, bên cạnh đó còn có các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, may mặc…

Những dự án này không chỉ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm mà còn đóng vai trò quan trọng trong nguồn thu ngân sách của thành phố.

Nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, Hải Phòng đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn từ Hàn Quốc như LG, SK, Hyosung, Posco, INNOX Holdings… tạo nên sức hút mạnh mẽ cho làn sóng FDI.

Đáng chú ý, hàng loạt dự án mới gần đây từ các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục được triển khai, cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào môi trường đầu tư của thành phố.

Nổi bật nhất là Tập đoàn Jeil (Hàn Quốc) vào tháng 2 năm nay đã khởi công Dự án Jeil Logistics 1 tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Với tổng vốn hơn 44,5 triệu USD, dự án cung cấp dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa và container, dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2026.

Tiếp đó, vào tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Innox Ecom Vina (thuộc Tập đoàn INNOX Holdings) cũng khánh thành dự án sản xuất vật liệu cực âm silicon (SiO) - thành phần chủ chốt trong pin xe điện – tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Với vốn đầu tư 20 triệu USD, nhà máy có diện tích 6.000 m2, công suất 800 tấn sản phẩm/năm và toàn bộ sản lượng được xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ.

Không dừng lại ở đó, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ngày 25/8 vừa rồi, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, nghiên cứu mở rộng thêm nhiều hoạt động đầu tư cũng như dự án mới trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển sau khi Hải Phòng được hợp nhất, cùng với sự đổi mới, cởi mở của lãnh đạo thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Điều này mang lại niềm tin, đồng thời là nguồn cảm hứng mới để các tập đoàn Hàn Quốc gia tăng hiện diện tại đây.

“Chúng tôi đang triển khai rất nhiều dự án tại Hải Phòng và rất thành công. Với thành công ban đầu của các doanh nghiệp lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn Hải Phòng là điểm đến đầu tư tiềm năng”, ông Seog Myeong Gug, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng chia sẻ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mong muốn thành phố tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối; phát triển các khu nhà ở cho công nhân; tăng cường đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm cung cấp điện, nước ổn định; và mở rộng các dịch vụ tiện ích về y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc cung cấp thông tin đầy đủ về các cơ chế chính sách đặc thù, lĩnh vực ưu tiên đầu tư hay các khu công nghiệp mới cũng được coi là yếu tố quan trọng trong mắt các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Trước những kỳ vọng đó, ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời phối hợp, đề xuất với các ngành và thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Kiên cũng cho biết Hải Phòng đang tập trung phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, đề xuất thành lập Khu kinh tế phía Bắc, Khu kinh tế chuyên biệt và nhiều khu công nghiệp mới, nhằm tạo thêm dư địa thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ Hàn Quốc.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh Hải Phòng luôn coi doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn các tập đoàn, công ty Hàn Quốc không chỉ mở rộng hiện diện mà còn kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư mới cùng tham gia vào quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.