Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Phương Hoa

27/08/2025, 17:47

Song song với những khoản đầu tư mới được triển khai gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn thành phố trong thời gian tới....

Hải Phòng hiện đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc.
Hải Phòng hiện đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, với một loạt dự án mới về công nghệ, sản xuất linh kiện, và logistics. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư và triển vọng phát triển lâu dài tại thành phố cảng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Hàn Quốc hiện đang là quốc gia dẫn đầu về tổng vốn đăng ký đầu tư tại thành phố với khoảng 16 tỷ USD, với 186 dự án. Các dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm công nghệ cao như điện tử, kỹ thuật chính xác, linh kiện ô tô, bên cạnh đó còn có các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, may mặc…

Những dự án này không chỉ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm mà còn đóng vai trò quan trọng trong nguồn thu ngân sách của thành phố.

Nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, Hải Phòng đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn từ Hàn Quốc như LG, SK, Hyosung, Posco, INNOX Holdings… tạo nên sức hút mạnh mẽ cho làn sóng FDI.

Đáng chú ý, hàng loạt dự án mới gần đây từ các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục được triển khai, cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào môi trường đầu tư của thành phố.

Nổi bật nhất là Tập đoàn Jeil (Hàn Quốc) vào tháng 2 năm nay đã khởi công Dự án Jeil Logistics 1 tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Với tổng vốn hơn 44,5 triệu USD, dự án cung cấp dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa và container, dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2026.

Tiếp đó, vào tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Innox Ecom Vina (thuộc Tập đoàn INNOX Holdings) cũng khánh thành dự án sản xuất vật liệu cực âm silicon (SiO) - thành phần chủ chốt trong pin xe điện – tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Với vốn đầu tư 20 triệu USD, nhà máy có diện tích 6.000 m2, công suất 800 tấn sản phẩm/năm và toàn bộ sản lượng được xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ.

Không dừng lại ở đó, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ngày 25/8 vừa rồi, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, nghiên cứu mở rộng thêm nhiều hoạt động đầu tư cũng như dự án mới trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển sau khi Hải Phòng được hợp nhất, cùng với sự đổi mới, cởi mở của lãnh đạo thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Điều này mang lại niềm tin, đồng thời là nguồn cảm hứng mới để các tập đoàn Hàn Quốc gia tăng hiện diện tại đây.

“Chúng tôi đang triển khai rất nhiều dự án tại Hải Phòng và rất thành công. Với thành công ban đầu của các doanh nghiệp lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn Hải Phòng là điểm đến đầu tư tiềm năng”, ông Seog Myeong Gug, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng chia sẻ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mong muốn thành phố tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối; phát triển các khu nhà ở cho công nhân; tăng cường đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm cung cấp điện, nước ổn định; và mở rộng các dịch vụ tiện ích về y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc cung cấp thông tin đầy đủ về các cơ chế chính sách đặc thù, lĩnh vực ưu tiên đầu tư hay các khu công nghiệp mới cũng được coi là yếu tố quan trọng trong mắt các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Trước những kỳ vọng đó, ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời phối hợp, đề xuất với các ngành và thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Kiên cũng cho biết Hải Phòng đang tập trung phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, đề xuất thành lập Khu kinh tế phía Bắc, Khu kinh tế chuyên biệt và nhiều khu công nghiệp mới, nhằm tạo thêm dư địa thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ Hàn Quốc. 

Lãnh đạo Ban Quản lý  Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh Hải Phòng luôn coi doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn các tập đoàn, công ty Hàn Quốc không chỉ mở rộng hiện diện mà còn kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư mới cùng tham gia vào quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

14:36, 25/08/2025

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

15:12, 13/08/2025

Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Cần đẩy mạnh các dự án FDI chiến lược từ nhà đầu tư Hàn Quốc

14:33, 01/08/2025

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Cần đẩy mạnh các dự án FDI chiến lược từ nhà đầu tư Hàn Quốc

Từ khóa:

Đầu tư của Hàn Quốc tại Hải Phòng doanh nghiệp Hàn Quốc FDI Hàn Quốc hải phòng Hàn Quốc Vneconomy

Đọc thêm

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Song song với những khoản đầu tư mới được triển khai gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn thành phố trong thời gian tới....

Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

Ngày 27/8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hợp long dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32...

Đề xuất nâng niên hạn đầu máy, toa xe đường sắt lên tối đa 65 năm

Đề xuất nâng niên hạn đầu máy, toa xe đường sắt lên tối đa 65 năm

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác vận tải đường sắt, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng niên hạn sử dụng đầu máy và toa xe lên tối đa 65 năm…

Ngành giao thông vận tải và hành trình 80 năm mở đường phát triển

Ngành giao thông vận tải và hành trình 80 năm mở đường phát triển

Chặng đường 8 thập kỷ của ngành Giao thông Vận tải với sứ mệnh “đi trước mở đường”, hy sinh xương máu đã làm nên những kỳ tích huyền thoại đường Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trên biển...

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

Theo Chương trình hành động số 08/CTr-UBND, TP. Hà Nội đang phấn đấu đạt tăng trưởng 8,5% năm 2025, giai đoạn từ năm 2026-2030 phấn đấu mục tiêu tăng trưởng đạt 11%...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: