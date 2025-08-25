Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc
Phương Hoa
25/08/2025, 14:36
Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Cùng với những hoạt động thúc đẩy về hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian gần đây, hợp tác giữa doanh nghiệp hai quốc gia nói chung, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) nói riêng của hai quốc gia cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho cả hai nền kinh tế.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang chiếm hơn 97% số lượng doanh nghiệp và đóng góp không dưới 20% GDP, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) từ lâu đã là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất và đủ năng lực hợp tác bình đẳng với đối tác nước ngoài trong các dự án đầu tư, bao gồm cả hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và ngược lại.
Ở chiều ngược lại, hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn quy mô, đa dạng ngành nghề đầu tư và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Đặc biệt, thay vì đầu tư đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã chủ động thúc đẩy liên doanh, liên kết với đối tác Việt Nam nhằm hình thành chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng nội địa, qua đó gia tăng giá trị hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Trên nền tảng hợp tác nhiều tiềm năng ấy, trong buổi tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) do ông Kim Ki Mun, chủ tịch KBIZ dẫn đầu ngày 22/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị KBIZ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc với mạng lưới nhà cung ứng Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Hàn Quốc.
Đồng thời, Phó Thủ tướng khuyến khích KBIZ quảng bá rộng rãi cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số (AI, bán dẫn…), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, công nghiệp văn hóa và giải trí.
Phó Thủ tướng cũng gợi mở việc KBIZ phối hợp cùng các đối tác Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ.
Đặc biệt, việc hỗ trợ học bổng, tổ chức đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cũng được nhấn mạnh như một hướng đi thiết thực nhằm tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.
“KBIZ cần tăng cường hơn nữa sự hiện diện và hoạt động tại Việt Nam, cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ bằng những chương trình, kế hoạch và hành động thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai bên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Về phía Hàn Quốc, ông Kim Ki Mun khẳng định đã tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Phó Thủ tướng và cam kết Hiệp hội sẽ nỗ lực phát huy vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng SMEs hai quốc gia.
Ông cho biết KBIZ sẵn sàng thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, từ tìm hiểu và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam đến tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề về chuyển giao công nghệ, quản trị, vận hành quỹ đầu tư khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm.
Bên cạnh đó, KBIZ sẽ chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng, đồng thời kết nối quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần Hàn Quốc với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.
Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa
15:12, 13/08/2025
Tp. Busan (Hàn Quốc) mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tp. Hồ Chí Minh
15:10, 13/08/2025
Vietnam Airlines ký loạt thỏa thuận chiến lược tại Hàn Quốc
Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững
Sau nhiều năm bị coi là “chậm nhịp” trong bức tranh hạ tầng, ngành đường sắt Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái thiết với những tín hiệu mới...
Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc
Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam
Dự án mới lần này của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cũng là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5 năm tới...
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...
Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới
Là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: