Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Cùng với những hoạt động thúc đẩy về hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian gần đây, hợp tác giữa doanh nghiệp hai quốc gia nói chung, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) nói riêng của hai quốc gia cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho cả hai nền kinh tế.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang chiếm hơn 97% số lượng doanh nghiệp và đóng góp không dưới 20% GDP, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) từ lâu đã là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất và đủ năng lực hợp tác bình đẳng với đối tác nước ngoài trong các dự án đầu tư, bao gồm cả hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và ngược lại.

Ở chiều ngược lại, hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn quy mô, đa dạng ngành nghề đầu tư và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt, thay vì đầu tư đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã chủ động thúc đẩy liên doanh, liên kết với đối tác Việt Nam nhằm hình thành chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng nội địa, qua đó gia tăng giá trị hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Trên nền tảng hợp tác nhiều tiềm năng ấy, trong buổi tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) do ông Kim Ki Mun, chủ tịch KBIZ dẫn đầu ngày 22/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị KBIZ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc với mạng lưới nhà cung ứng Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) . Ảnh: VGP

Đồng thời, Phó Thủ tướng khuyến khích KBIZ quảng bá rộng rãi cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số (AI, bán dẫn…), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, công nghiệp văn hóa và giải trí.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở việc KBIZ phối hợp cùng các đối tác Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, việc hỗ trợ học bổng, tổ chức đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cũng được nhấn mạnh như một hướng đi thiết thực nhằm tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.

“KBIZ cần tăng cường hơn nữa sự hiện diện và hoạt động tại Việt Nam, cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ bằng những chương trình, kế hoạch và hành động thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai bên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía Hàn Quốc, ông Kim Ki Mun khẳng định đã tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Phó Thủ tướng và cam kết Hiệp hội sẽ nỗ lực phát huy vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng SMEs hai quốc gia.

Ông cho biết KBIZ sẵn sàng thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, từ tìm hiểu và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam đến tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề về chuyển giao công nghệ, quản trị, vận hành quỹ đầu tư khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Bên cạnh đó, KBIZ sẽ chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng, đồng thời kết nối quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần Hàn Quốc với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.