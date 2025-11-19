Thứ Năm, 20/11/2025

Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ

Hạ Chi

19/11/2025, 09:51

Xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 10 tháng vừa qua tăng tới 28,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 51,8% mức tăng trị giá xuất khẩu của cả nước...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Số liệu tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 từ Cục Hải quan cho thấy hai nhóm hàng chủ lực là máy vi tính, sản phẩm điện tử cùng linh kiện và điện thoại các loại cùng linh kiện duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào mức tăng 16,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

10 THÁNG, XUẤT KHẨU NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ ĐẠT HƠN 28 TỶ USD

Về riêng trong tháng 10/2025, xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 9,79 tỷ USD. Tính chung 10 tháng, kim ngạch đạt 87,29 tỷ USD, tăng tới 47,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 28,28 tỷ USD. 

Xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là một trong những nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất so với năm ngoái. Đây là nhóm hàng chiếm tới 22,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 10 tháng qua. Chỉ riêng mức tăng của nhóm hàng này đã đóng góp hơn một nửa tổng tăng trưởng xuất khẩu, cho thấy vai trò quan trọng của lĩnh vực điện tử trong bức tranh thương mại của Việt Nam. 

Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất khi nhập khẩu tới 34,14 tỷ USD nhóm hàng này từ Việt Nam, tăng 78% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng gần 15 tỷ USD. 

Không chỉ Mỹ, các thị trường chủ lực khác cũng duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 13,98 tỷ USD, tăng 39,8%; sang Hồng Kông đạt 8,81 tỷ USD, tăng 29,6%; sang EU (27 nước) đạt 8,79 tỷ USD, tăng 11,5%; và sang Hàn Quốc đạt 7,05 tỷ USD, tăng tới 55,4%.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng/2024 và 10 tháng/2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 
10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng/2024 và 10 tháng/2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Trái với đà tăng vượt trội của nhóm máy tính, nhóm điện thoại các loại và linh kiện có mức tăng khiêm tốn hơn. Trong tháng 10/2025, xuất khẩu điện thoại đạt 5,08 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước. Dù vậy, lũy kế 10 tháng, kim ngạch đạt 48,67 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 5,28 tỷ USD. 

Thị trường xuất khẩu điện thoại có sự phân hóa. Cụ thể, trong 10 tháng năm nay, xuất khẩu nhóm điện thoại các loại và linh kiện sang Trung Quốc đạt 12,09 tỷ USD, giảm 3,6%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ và EU vẫn tăng nhẹ, lần lượt đạt 9,02 tỷ USD (tăng 3,5%) và 6,14 tỷ USD (tăng 8,1%). 

NHẬP KHẨU MÁY TÍNH, ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN TRONG 10 THÁNG QUA VƯỢT CẢ NĂM 2024 

Về nhập khẩu, giá trị hàng hóa tháng 10 đạt 39,45 tỷ USD, giảm 1%, tương ứng giảm 379 triệu USD so với tháng trước và là tháng thứ 3 liên tiếp có trị giá nhập khẩu giảm. Trong 10 tháng/2025, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6%, tương ứng tăng 58,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức nhập khẩu cao nhất của cả nước từ trước đến nay.

Riêng đối với nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,1 tỷ USD, giảm 6%, tương ứng giảm 838 triệu USD so với tháng trước. 

Trong khi đó, trong 10 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận đạt 9,4 tỷ USD, ổn định so với 8,46 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. 

10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 tháng/2024 và 10 tháng/2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 
10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 tháng/2024 và 10 tháng/2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Tuy nhiên, tính tổng 10 tháng, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại lên đến 123,15 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 34,61 tỷ USD và chiếm gần 33% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Điều đặc biệt đáng chú ý là nhập khẩu nhóm này chỉ trong 10 tháng đã vượt cả kim ngạch nhập khẩu của cả năm 2024 khoảng 16 tỷ USD.

Các thị trường cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam vẫn chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ Đài Loan tăng mạnh nhất, tăng tới 71%. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 42,97 tỷ USD, tăng 50,3%; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc với 30,9 tỷ USD, tăng 17,1% (tương ứng tăng 4,5 tỷ USD); Đài Loan với 19,42 tỷ USD, tăng 71% (tương ứng tăng 8,06 tỷ USD); Nhật Bản với 7,02 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 1,21 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, khu vực doanh nghiệp FDI ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu lên tới 550,1 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm gần 110 tỷ USD. Riêng xuất khẩu đạt 295,66 tỷ USD, tăng 22,8%, trong khi nhập khẩu đạt 254,44 tỷ USD, tăng 27,6% so với 10 tháng năm 2024.

Trái ngược với khối FDI, khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ ghi nhận mức tăng rất khiêm tốn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 212,34 tỷ USD, chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 2,85 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu của khối này đạt 95,34 tỷ USD nhưng lại giảm 0,4%, trong khi nhập khẩu đạt 117 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm trước.

