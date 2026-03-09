Việt Nam - Zambia thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp

Bộ trưởng Nông nghiệp Zambia bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao năng suất cho các hộ nông dân quy mô nhỏ và phát triển sản xuất lúa. Những thành công của Việt Nam trong tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, thủy lợi và cơ giới hóa được xem là bài học quan trọng giúp Zambia khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp.

Sáng 9/3/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Zambia Reuben Mtolo Phiri và Bộ trưởng Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia Situmbeko Musokotwane.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng suất cho các hộ nông dân nhỏ và phát triển hệ thống sản xuất bền vững.

VIỆT NAM LUÔN HỖ TRỢ CÁC NƯỚC CHÂU PHI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ về bức tranh tổng quan của ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 100 triệu dân, đồng thời tạo sinh kế cho người dân nông thôn và đóng góp vào ổn định xã hội.

"Những kết quả tăng trưởng của ngành nông nghiệp thời gian qua là thành quả của quá trình cải cách chính sách, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất của nông dân. Việt Nam hiện đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường xuất khẩu", Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định.

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường "Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết hơn 30 văn bản hợp tác với các nước trong khu vực và cử hơn 400 chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp sang hỗ trợ kỹ thuật tại các quốc gia châu Phi. Một số chương trình hợp tác còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển".

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hợp tác nông nghiệp với các quốc gia châu Phi. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất và chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân địa phương, tập trung vào các nhóm cây trồng chủ lực như lúa, ngô, đồng thời phát triển hệ thống canh tác và thủy lợi.

Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Zambia trong các lĩnh vực thương mại nông sản, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Trong quá trình làm việc với các đơn vị chuyên môn của Bộ, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên và tiến tới xây dựng Biên bản ghi nhớ cấp Bộ, tạo cơ sở triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nông nghiệp Zambia Reuben Mtolo Phiri bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của nông nghiệp trong quá trình tăng trưởng quốc gia.

Theo ông Phiri, hơn 90% nông dân Zambia hiện là các hộ sản xuất nhỏ. Tuy nhiên, năng suất nông nghiệp của nước này vẫn còn thấp nên đóng góp của ngành vào GDP chưa tương xứng với tiềm năng.

MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP MỚI

Ông Phiri cho biết ngô là cây trồng chủ lực của Zambia, song năng suất trung bình hiện chỉ đạt dưới 2 tấn/ha. Trong khi đó, với cùng diện tích và giống cây trồng, một số mô hình sản xuất hiệu quả tại Việt Nam có thể đạt tới 10 tấn/ha. Vì vậy, Zambia mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc nâng cao năng suất cho nông hộ nhỏ, từ tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cho tới phát triển hệ thống thủy lợi và cơ giới hóa nông nghiệp.

"Zambia chỉ có một mùa mưa mỗi năm, do đó việc quản lý nguồn nước và đầu tư hệ thống thủy lợi đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất cũng là nội dung Zambia rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm từ Việt Nam", ông Phiri nhấn mạnh.

Ông Situmbeko Musokotwane, Bộ trưởng Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia. Các nhà hoạch định chính sách của Zambia rất quan tâm đến mô hình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển nông nghiệp gắn với tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy xuất khẩu. Zambia mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc nâng cao năng suất cho nông hộ nhỏ".

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia Situmbeko Musokotwane bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Ông Musokotwane cho rằng những kinh nghiệm vượt qua khó khăn, xây dựng nền kinh tế có khả năng chống chịu cao của Việt Nam là bài học quý đối với nhiều quốc gia đang phát triển.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị các tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới (World Bank), hỗ trợ kết nối và thúc đẩy quá trình xây dựng biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Theo Thứ trưởng, các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết với phía Zambia về hệ thống chính sách phát triển nông nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là các định hướng trong giai đoạn 5 năm tới.

Thông qua quá trình trao đổi và hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại mỗi quốc gia.