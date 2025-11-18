Việt Yên - Tâm điểm thu hút giới đầu tư bất động sản sau sáp nhập

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Tuấn Sơn
18/11/2025, 08:00
Sự kiện sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang đang tạo nên một "siêu tỉnh công nghiệp" lớn nhất miền Bắc, thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Khi quỹ đất tại lõi Bắc Ninh ngày càng khan hiếm, dòng tiền bắt đầu dịch chuyển về vùng trung tâm mới tìm kiếm dư địa tăng trưởng – tiêu biểu là Việt Yên, nơi hội tụ đủ thiên thời, địa lợi và hạ tầng để bứt phá.
Sự hợp nhất hành chính giữa Bắc Ninh và Bắc Giang được giới chuyên gia đánh giá là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Hai địa phương vốn là hai cực tăng trưởng song song trong suốt hơn một thập kỷ qua, nay hợp nhất cùng chung một quy hoạch, một tầm nhìn phát triển. Một “siêu đô thị công nghiệp” được tạo thành với quy mô GRDP đứng thứ 5 cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025, quy mô dân số hơn 3,6 triệu người, diện tích gần 4.800 km² và mạng lưới hơn 15 khu công nghiệp đang hoạt động.
Bắc Ninh từ lâu đã giữ vị trí tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài với hơn 1.700 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký vượt 25 tỷ USD, là nơi đặt nhà máy của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Canon, Foxconn, Amkor hay Goertek. Trong khi đó, Bắc Giang những năm gần đây vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 15%/năm, liên tục dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển công nghiệp.
Hạ tầng liên vùng đang được đầu tư đồng bộ càng khiến bức tranh phát triển thêm hoàn thiện. Các trục kết nối chiến lược như Quốc lộ 1, Quốc lộ 37, tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô, đường 120m nối sân bay Gia Bình – Hà Nội – cảng Hải Phòng... đang từng bước hình thành, tạo nên mạng lưới giao thông xuyên suốt và hiện đại. Đặc biệt, dự án Sân bay quốc tế Gia Bình với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 196.000 tỷ đồng, công suất 30 triệu hành khách/năm khi hoàn thiện sẽ là “cú hích” đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp – logistics – dịch vụ hàng đầu miền Bắc.
Sự hình thành của “tỉnh Bắc Ninh mở rộng” khiến bản đồ tăng trưởng được vẽ lại: Từ trung tâm Bắc Ninh cũ, làn sóng phát triển đang lan sang các khu vực giàu tiềm năng như Quế Võ, Yên Phong, và đặc biệt là Việt Yên – cửa ngõ giao thoa giữa hai địa phương sáp nhập.
Trong bối cảnh đó, Việt Yên nổi lên như điểm đến chiến lược, hội tụ trọn vẹn ba yếu tố “công nghiệp – hạ tầng – đô thị”. Với 5 khu công nghiệp lớn đã lấp đầy hơn 95% diện tích, hàng trăm nghìn lao động và chuyên gia đang sinh sống, cùng vị trí nằm ngay trên hành lang phát triển Bắc Ninh – Bắc Giang, khu vực này đang trở thành tâm điểm của chu kỳ tăng trưởng mới. Nói cách khác, nếu Bắc Ninh là "ngọn hải đăng" dẫn dắt sự thịnh vượng công nghiệp miền Bắc trong 20 năm qua, thì Việt Yên chính là “nguồn năng lượng” kế tiếp giúp ngọn hải đăng đó tỏa sáng sau sáp nhập.
Theo thống kê, toàn Bắc Ninh ghi nhận thanh khoản sôi động, riêng trong quý 3 đã có hơn 3.700 giao dịch thành công, trong đó phân khúc đất nền chiếm tới hơn 90%. Đáng chú ý, khu vực Việt Yên nằm trong nhóm điểm đến được giới đầu tư săn đón. Hiện tại, mức giá đất của Việt Yên chỉ bằng 30-40% so với trung tâm Bắc Ninh. Nhiều chuyên gia dự báo trong tương lai gần, giá đất tại khu vực sẽ tăng trung bình 30–40% nhờ sóng quy hoạch, bứt phá hạ tầng và đặc biệt là tiềm năng chuyển mình của vùng đất công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh, mở ra dư địa sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư.
Giữa bức tranh thị trường sôi động ấy, Việt Yên Riverside xuất hiện như lời đáp cho bài toán khan hiếm đất nền trung tâm. Dự án tọa lạc ngay mặt đường Quốc lộ 37, kết nối trực tiếp đến Hà Nội, Bắc Ninh và thành phố Bắc Giang, đồng thời tiếp giáp khu hồ sinh thái quy hoạch 75 ha, trải dài 5km – một lợi thế hiếm có trong lòng “thủ phủ công nghiệp”.
Sở hữu vị trí trung tâm cùng khả năng kết nối linh hoạt, Việt Yên Riverside được giới đầu tư đánh giá là điểm hội tụ giá trị tăng trưởng mới của vùng trũng Việt Yên. Trong bán kính 2-3km từ dự án là dày đặc các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Việt Hàn, CCN Hoàng Mai – nơi tập trung hơn 1 triệu lao động trong đó có hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao, bảo chứng cho nguồn cầu ổn định và khả năng khai thác cho thuê dài hạn.
Với quy mô hơn 30ha, Việt Yên Riverside được quy hoạch đồng bộ theo mô hình “Thành phố Toàn Năng”, gồm các dòng sản phẩm linh hoạt: Shophouse thương mại, Shopvilla sinh thái, Boutique, Liền kề và Biệt thự ven hồ. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hiện đang tốc lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm cho rằng bây giờ chính là thời điểm “vàng” để đón sóng tăng giá trước khi thị trường bất động sản Bắc Ninh xác lập mặt bằng giá mới.
Với sự đồng hành của SGO Land – Đơn vị phát triển và bao tiêu sản phẩm, am hiểu thị trường miền Bắc – Việt Yên Riverside được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của vùng Bắc Ninh mở rộng.
Trong bối cảnh “siêu tỉnh công nghiệp” Bắc Ninh – Bắc Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc, dự án này được xem như một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đô thị – công nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác giá trị bền vững lâu dài.
Việt Yên Riverside - Thành phố toàn năng 360
Tọa lạc tại Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh
Đơn vị phát triển và bao tiêu sản phẩm: SGO LAND
Hotline: 085 334 8585.
