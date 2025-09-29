Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Việc triển khai thành công chuẩn điện ISO 20022 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế của Vietbank, đồng thời gia tăng khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu…

Vietbank vừa triển khai thành công chuẩn điện SWIFT theo ISO 20022 trong dịch vụ thanh toán quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

ISO 20022 được ví là “ngôn ngữ chung” của ngành tài chính quốc tế, cho phép các tổ chức tài chính trao đổi dữ liệu một cách chuẩn hóa và có cấu trúc. Tiêu chuẩn này giúp tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý. Đồng thời, ISO 20022 cũng giúp ngân hàng xử lý giao dịch nhanh hơn, chính xác hơn, hạn chế sai sót và cung cấp dữ liệu báo cáo chi tiết, đa chiều, phục vụ mục tiêu quản trị, phân tích.

Điện MX (XML Message) là cách thức hiện thực hóa các thông điệp theo chuẩn ISO 20022, được SWIFT phát triển để thay thế định dạng điện MT (Message Types) truyền thống, nổi bật với khả năng cung cấp dữ liệu chi tiết, phong phú, nhất quán và độ bảo mật cao. Khi ứng dụng, Vietbank không chỉ xử lý giao dịch thanh toán quốc tế nhanh chóng, chính xác hơn mà còn dễ dàng hội nhập với các hệ thống thanh toán toàn cầu; kiểm soát tốt hơn các rủi ro tra soát, đồng thời thuận lợi phát triển các dịch vụ mới, đa dạng hơn.

Nhờ đó, khách hàng doanh nghiệp và cá nhân được trải nghiệm dịch vụ thanh toán quốc tế liền mạch hơn: thời gian xử lý được rút ngắn, hạn chế tối đa các thủ tục tra soát phức tạp hoặc tình trạng gián đoạn kết nối và hoàn toàn yên tâm với mức độ bảo mật vượt trội.

Vietbank là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong triển khai thành công chuẩn tin điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, đáp ứng đúng lộ trình chuyển đổi bắt buộc theo yêu cầu của SWIFT - Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (tháng 11/2025) và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (tháng 9/2025).

Đặc biệt, Vietbank không phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài, tự chủ động nghiên cứu, phát triển, triển khai giải pháp do SWIFT cung cấp để chuyển đổi điện MX sang MT và ngược lại. Điều này khẳng định năng lực công nghệ nội tại, sự linh hoạt và quyết tâm đổi mới sáng tạo của tổ chức, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Việc triển khai thành công chuẩn điện ISO 20022 không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế, mà còn mở ra nền tảng để Vietbank tiếp tục cải tiến sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ và mang đến trải nghiệm tài chính tối ưu cho khách hàng. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, đồng thời gia tăng khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 18 năm hình thành và phát triển, Vietbank tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ, tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo và định hướng phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ uy tín hàng đầu, hoạt động theo phương châm “Tăng trưởng – An toàn – Bền vững – Hiệu quả”.