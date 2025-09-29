Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế
Linh Lê
29/09/2025, 14:21
Việc triển khai thành công chuẩn điện ISO 20022 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế của Vietbank, đồng thời gia tăng khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu…
Vietbank vừa triển khai thành công chuẩn điện SWIFT theo ISO 20022 trong dịch vụ thanh toán quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
ISO 20022 được ví là “ngôn ngữ chung” của ngành tài chính quốc tế, cho phép các tổ chức tài chính trao đổi dữ liệu một cách chuẩn hóa và có cấu trúc. Tiêu chuẩn này giúp tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý. Đồng thời, ISO 20022 cũng giúp ngân hàng xử lý giao dịch nhanh hơn, chính xác hơn, hạn chế sai sót và cung cấp dữ liệu báo cáo chi tiết, đa chiều, phục vụ mục tiêu quản trị, phân tích.
Điện MX (XML Message) là cách thức hiện thực hóa các thông điệp theo chuẩn ISO 20022, được SWIFT phát triển để thay thế định dạng điện MT (Message Types) truyền thống, nổi bật với khả năng cung cấp dữ liệu chi tiết, phong phú, nhất quán và độ bảo mật cao. Khi ứng dụng, Vietbank không chỉ xử lý giao dịch thanh toán quốc tế nhanh chóng, chính xác hơn mà còn dễ dàng hội nhập với các hệ thống thanh toán toàn cầu; kiểm soát tốt hơn các rủi ro tra soát, đồng thời thuận lợi phát triển các dịch vụ mới, đa dạng hơn.
Nhờ đó, khách hàng doanh nghiệp và cá nhân được trải nghiệm dịch vụ thanh toán quốc tế liền mạch hơn: thời gian xử lý được rút ngắn, hạn chế tối đa các thủ tục tra soát phức tạp hoặc tình trạng gián đoạn kết nối và hoàn toàn yên tâm với mức độ bảo mật vượt trội.
Vietbank là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong triển khai thành công chuẩn tin điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, đáp ứng đúng lộ trình chuyển đổi bắt buộc theo yêu cầu của SWIFT - Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (tháng 11/2025) và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (tháng 9/2025).
Đặc biệt, Vietbank không phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài, tự chủ động nghiên cứu, phát triển, triển khai giải pháp do SWIFT cung cấp để chuyển đổi điện MX sang MT và ngược lại. Điều này khẳng định năng lực công nghệ nội tại, sự linh hoạt và quyết tâm đổi mới sáng tạo của tổ chức, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.
Việc triển khai thành công chuẩn điện ISO 20022 không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế, mà còn mở ra nền tảng để Vietbank tiếp tục cải tiến sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ và mang đến trải nghiệm tài chính tối ưu cho khách hàng. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, đồng thời gia tăng khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc 18 năm hình thành và phát triển, Vietbank tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ, tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo và định hướng phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ uy tín hàng đầu, hoạt động theo phương châm “Tăng trưởng – An toàn – Bền vững – Hiệu quả”.
Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…
Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…
PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế
Vừa qua, tại thành phố Huế, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Lễ trao tặng xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế.
PVcomBank và VNPost Tây Ninh ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá
Ngày 26/9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bưu điện (VNPost) tỉnh Tây Ninh đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp sản phẩm thấu chi bưu tá – giải pháp tín chấp hỗ trợ lực lượng bưu tá trong quá trình công tác.
Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững
Các chuyên gia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững không thể dựa vào nới lỏng tiền tệ kéo dài, mà cần cải cách cơ cấu, đổi mới chính sách thuế và phát triển thị trường vốn để giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: