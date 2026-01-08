Nhà nước nắm giữ 100% vốn ở lĩnh vực mua bán nợ, thị trường và dịch vụ chứng khoán

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Hoàng Sơn
08/01/2026, 17:23
Theo dự thảo thay thế Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn tại các lĩnh vực mua bán nợ và thị trường chứng khoán. Quyết định này nhằm đảm bảo ổn định thị trường, củng cố niềm tin nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ công ích quan trọng…
Theo dự thảo tờ trình của Bộ Tài chính, sau gần 5 năm triển khai Quyết định 22/2021/QĐ-TTg, một số tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước cùng doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần được rà soát, điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn. Quyết định này ban đầu đặt ra cơ sở phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025, nên sang giai đoạn 2026-2030, việc sửa đổi là cần thiết để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý vốn
Bộ Tài chính cho biết trong quá trình cổ phần hóa, một số bộ ngành và địa phương kiến nghị Nhà nước tiếp tục nắm giữ vốn tại những doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Nguyên nhân là những doanh nghiệp này phục vụ các địa bàn khó khăn, nơi khó thu hút nhà đầu tư, và việc duy trì vốn nhà nước giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Ngược lại, việc Nhà nước vẫn chi phối phần lớn cổ phần tại những doanh nghiệp hiệu quả lại làm giảm sức hấp dẫn với nhà đầu tư do khó tham gia quản trị. Vì vậy, cần tiếp tục thúc đẩy thoái vốn tại những doanh nghiệp không cần Nhà nước nắm giữ.
Căn cứ vào các nội dung trên, Dự thảo sửa đổi đưa ra những điều chỉnh rõ ràng về các tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn tại phụ lục kèm theo.
Cụ thể, đối với các với nhóm doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, một số ngành, lĩnh vực giữ nguyên, nhưng có một số điều chỉnh đáng chú ý:
Thứ nhất, Ngành sản xuất hóa chất cơ bản được nâng từ nhóm Nhà nước nắm giữ 50-65% lên 100% vốn điều lệ do đây là lĩnh vực then chốt, thiết yếu.
Thứ hai, Ngành sản xuất vàng miếng bị loại bỏ khỏi danh mục để phù hợp với Nghị định 232/2025/NĐ-CP do Nhà nước không còn cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng.
Bên cạnh tín dụng chính sách; bảo hiểm tiền gửi và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, lĩnh vực mua, bán nợ; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đầu tư và quản lý vốn đầu tư nhằm thúc đẩy tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước cũng được bổ sung để bao quát hoạt động của SCIC, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam.
Việc Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn tại các đơn vị này nhằm bảo đảm quản lý, giám sát, ổn định thị trường, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ công ích, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán.
(Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg)
Đối với nhóm doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, tiêu chí cơ bản hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, ngành khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn được nâng tỷ lệ Nhà nước nắm giữ lên trên mức 65% nhằm bảo đảm an sinh xã hội, an toàn nguồn nước và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến vùng sâu, vùng xa
Đồng thời, ngành bán buôn lương thực có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế hoặc tham gia bình ổn thị trường và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng được điều chỉnh tên và mô tả để phản ánh vai trò cân đối thị trường hoặc tham gia bình ổn giá, đặc biệt là đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam, vốn chiếm khoảng 27-30% sản lượng xuất khẩu gạo cả nước.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này còn thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, như xuất khẩu gạo theo chỉ đạo ngoại giao và viện trợ khi cần thiết, dự thảo tờ trình nêu rõ.
Cuối cùng, tiêu chí đối với nhóm doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 50% đến dưới 65% vốn điều lệ về cơ bản vẫn giữ nguyên.
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp không hoạt động trong các ngành nêu trên, việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu và thoái vốn sẽ dựa trên một trong ba tiêu chí: (i) doanh nghiệp sản xuất xi măng chiếm từ 30% tổng sản lượng của toàn bộ các doanh nghiệp cùng ngành, trong đó bao gồm khai thác các mỏ nguyên liệu nằm trên địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng; (ii) doanh nghiệp sản xuất hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, mà tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu trong ba năm liên tiếp trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên và (iii) doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương.
Những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:
1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.
2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực.
4. Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương do Nhà nước đầu tư.
5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.
6. Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).
7. Bưu chính công ích và hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng.
8. Kinh doanh xổ số.
9. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); sản xuất phim khoa học, thời sự phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại và nhiệm vụ an ninh tư tưởng, văn hóa.
10. In, đúc tiền, sản xuất các vật phẩm lưu niệm bằng vàng.
11. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện.
12. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo hiểm tiền gửi và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng; mua, xử lý nợ gắn với cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tập trung cho thị trường chứng khoán; đầu tư và quản lý vốn đầu tư nhằm hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
13. Ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.
14. Sản xuất hóa chất cơ bản.
Ước tính tổng trữ lượng bạc toàn cầu đạt 641.400 tấn, trong đó Peru, Australia, Nga và Trung Quốc là các nước dẫn đầu...
Trong phiên sáng 8/1/2026, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm tới 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, còn giá vàng miếng SJC giữ nguyên so với phiên hôm qua...
Bộ Tài chính đề xuất nâng tỷ lệ gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc tại ngân hàng thương mại từ mức tối đa 50% lên 60% đến hết ngày 28/2/2026, nhằm vừa bảo đảm an toàn ngân sách, vừa hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán...
Nhiều chuyên gia cho rằng khối lượng mua ròng vàng dự trữ thực tế của Trung Quốc cao hơn nhiều so với số liệu được công bố...
Theo Điều 4 Thông tư số 152/2025/TT-BTС hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải sử dụng sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) để ghi chép doanh thu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: