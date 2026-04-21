Vietcombank và Alipay: Thanh toán QR xuyên biên giới tiện lợi
Thu Hà
21/04/2026, 11:04
Đầu tháng 4/2026, Vietcombank, NAPAS và Ant International đã thông báo triển khai dịch vụ thanh toán QR song phương Việt Nam - Trung Quốc, giúp cho cả tỷ người dùng ví điện tử Alipay tại Trung Quốc có thể thanh toán bằng cách quét mã QR tại hàng nghìn điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Trong đó, Vietcombank đóng vai trò là ngân hàng quyết toán của toàn hệ thống.
Ngay sau đó, Vietcombank tiếp tục thông báo đã chính thức hợp tác với Alipay và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hiện cung cấp dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, cho phép khách hàng tại Việt Nam sử dụng ứng dụng VCB Digibank để quét và thanh toán bằng mã QR tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
XU HƯỚNG THANH TOÁN QR ĐANG PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ TRÊN TOÀN CẦU
Khi thanh toán số đang trở thành một phần tự nhiên của hành vi tiêu dùng toàn cầu, mã QR ngày càng khẳng định vai trò như một “ngôn ngữ thanh toán chung” của thời đại di động. Tại Việt Nam, xu hướng này tăng tốc rất mạnh: theo số liệu được công bố từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2025, giao dịch thanh toán qua mã QR tăng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị so với cùng kỳ.
Cùng lúc đó, Alipay đang kết nối hơn 1,8 tỷ tài khoản người dùng, hơn 150 triệu nhà bán hàng và trên 100 thị trường toàn cầu, cho thấy quy mô ngày càng lớn của hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới dựa trên QR.
Sự phổ biến của QR không chỉ đến từ tốc độ hay thao tác đơn giản, mà còn từ việc phương thức này phù hợp với nhịp sống hiện đại: người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại để thanh toán cho nhiều tình huống tiêu dùng khác nhau, từ mua sắm, ăn uống đến di chuyển và du lịch.
Trong bối cảnh các hệ sinh thái thanh toán số ngày càng được kết nối sâu rộng, QR đang dần trở thành phương thức giúp rút ngắn khoảng cách giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và ngoài nước, đặc biệt với những người dùng thường xuyên di chuyển, công tác hoặc du lịch quốc tế.
Nhu cầu thanh toán đa quốc gia của người Việt cũng đang gia tăng song hành với du lịch, công tác, học tập và mua sắm ở nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng phổ biến, người dùng không chỉ cần một phương thức thanh toán an toàn mà còn tiện lợi, đơn giản: không phải đổi nhiều tiền mặt, đồng thời dễ kiểm soát chi tiêu ngay trên ứng dụng ngân hàng mình đang sử dụng hằng ngày.
Chính nhu cầu hai chiều này đang thúc đẩy các giải pháp QR xuyên biên giới phát triển nhanh hơn, từ việc hỗ trợ du khách quốc tế thanh toán tại Việt Nam đến việc giúp người Việt quét mã thanh toán tại nước ngoài thuận tiện như đang ở trong nước.
VIETCOMBANK VÀ ALIPAY MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN ĐA QUỐC GIA NGAY TRÊN VCB DIGIBANK
Trong xu hướng đó, dịch vụ QR xuyên biên giới trên VCB Digibank do Vietcombank phối hợp cùng Alipay triển khai mang đến một trải nghiệm thanh toán đa quốc gia thuận tiện hơn cho khách hàng.
Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia,… Chỉ với một ứng dụng ngân hàng nội địa, người dùng có thể tiếp cận mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng khắp ở nước ngoài, đồng thời hưởng trải nghiệm quét mã quen thuộc như tại Việt Nam.
Điểm nổi bật của dịch vụ này là giá trị thiết thực cho khách hàng trong các chuyến đi quốc tế. Việc không cần mang theo nhiều tiền mặt giúp người dùng giảm bớt nỗi lo mất cắp, thất lạc hoặc gặp rủi ro liên quan đến tiền giả khi giao dịch tại nước ngoài.
Đồng thời, tỷ giá được hiển thị minh bạch, rõ ràng ngay trên ứng dụng trước khi thanh toán cũng giúp khách hàng chủ động theo dõi số tiền quy đổi, an tâm hơn khi chi tiêu và dễ dàng kiểm soát ngân sách trong suốt hành trình.
* Để biết thêm chi tiết vui lòng xem tại: https://digibank.vietcombank.com.vn/qrxuyenbiengioi/
