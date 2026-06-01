Deutsche Bank: Fed có thể đã kết thúc chu kỳ giảm lãi suất

Các chiến lược gia về lãi suất tại ngân hàng Đức Deutsche Bank đã nâng dự báo về lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vào cuối năm 2026, trên cơ sở cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Kevin Warsh đã kết thúc chu kỳ hạn lãi suất.

Theo một báo cáo của Deutsche Bank được công bố cách ít ngày, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên mức cao 4,7% vào cuối tháng 12 năm nay, từ mức 4,465% hiện nay.

“Việc điều chỉnh dự báo này phản ánh kịch bản chính của chúng tôi là Fed đã xong chu kỳ giảm lãi suất và sẽ duy trì lãi suất ở mức trung tính danh nghĩa dài hạn cho tới cuối năm”, báo cáo viết.

Dự báo mới của Deutsche Bank phù hợp với kỳ vọng của thị trường về sự dịch chuyển chính sách tiền tệ theo chiều hướng cứng rắn hơn của Fed trong những tháng tới, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao và đảo lộn triển vọng lạm phát.

Những tác động từ cuộc chiến này tới giá cả đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,5 điểm phần trăm kể từ khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2. Trước chiến tranh, lợi suất của kỳ hạn này còn ở mức dưới 4%.

“Kịch bản chính về chính sách tiền tệ của Fed bây giờ nghiêng về tăng lãi suất”, báo cáo viết.

Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 55% từ nay đến cuối năm Fed sẽ có một đợt tăng lãi suất - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Tuy nhiên, quan điểm của Deutsche Bank là trong tương lai gần, Fed sẽ giữ lãi suất ở mức 3,5-3,75% như hiện tại. Đây là mức lãi suất mà các chiến lược gia của nhà băng này cho là ngang với ngưỡng lãi suất trung tính dài hạn.

Những yếu tố có thể khiến dự báo trên của Deutsche Bank không trở thành hiện thực bao gồm cơn sốt công nghệ AI có thể hạ nhiệt nhanh, hoặc một cuộc suy thoái nghiêm trọng trên thị trường lao động do tác động của AI, hoặc giá dầu sụt giảm mạnh - báo cáo cho biết. Những dịch chuyển như vậy có thể dẫn tới việc Fed hạ lãi suất về mức thấp hơn.

Giới phân tích cho rằng ông Warsh, người vừa tiếp quản ghế chủ tịch Fed từ người tiền nhiệm Jerome Powell, đang ở vào thế khó. Một mặt, ông đương đầu với sức ép tăng lãi suất từ thị trường và các số liệu kinh tế thực tế. Mặt khác, ông đứng trước đòi hỏi tăng lãi suất từ Tổng thống Donald Trump - người đã đề cử ông cho cương vị này.

Thời gian gần đây, các quan chức trong chính quyền ông Trump đã ngầm phát tín hiệu về sự cần thiết phải tăng lãi suất.

"Không có gì tạm thời hơn một cú sốc nguồn cung” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC. Ông dự báo lạm phát sẽ xuống thang sau 1-2 báo cáo lạm phát nóng nữa.

Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng Fed sẽ phải nghiêm túc xem xét việc tăng lãi suất, thay vì chỉ giữ nguyên. Nếu Fed giữ nguyên lãi suất nhưng lạm phát tiếp tục tăng, điều đó có nghĩa là Fed thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng hơn chỉ bằng cách đứng yên.

Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương lớn khác cũng đang được dự báo sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới để ứng phó với áp lực lạm phát tăng. Cả Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 6 này.