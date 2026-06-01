Một doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn 9999 cao hơn vàng miếng SJC
Mai Nhi
01/06/2026, 13:59
Phiên sáng 1/6, các đơn vị kinh doanh chủ yếu niêm yết giá vàng nhẫn tương đương hoặc thấp hơn từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng so với vàng miếng. Cá biệt, một doanh nghiệp đặt giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 500 nghìn đồng/lượng…
Sau nhịp hồi phục vào phiên cuối tuần trước (30/5), giá vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng nay tại một số đơn vị kinh doanh bất ngờ đứng im. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng trong phiên sáng.
Chỉ trong gần 3 tiếng đầu mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 30/5, niêm yết tại 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng (mua -bán). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Dự thảo sửa Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đề xuất ba thay đổi: (i) bỏ điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và yêu cầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; (ii) giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt; (iii) mở rộng yêu cầu quản lý dữ liệu, báo cáo và kết nối thông tin giao dịch vàng nguyên liệu với Ngân hàng Nhà nước.
Đây cũng là mức giá niêm yết tại PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 30/5.
Phú Quý cũng neo giá bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng và giá mua là 155 triệu đồng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 156 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 30/5.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng giữ nguyên ở ngưỡng 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đây là thương hiệu niêm yết giá bán vàng miếng thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến phân hoá cũng thể hiện rõ nét giữa các hệ thống lớn. Trong khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá giao dịch thì nhiều thương hiệu khác vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn từ cuối phiên tuần trước (30/5).
Trong phiên sáng, giá bán vàng nhẫn tại Công ty SJC và Phú Quý thấp hơn vàng miếng từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, chênh lệch cao nhất lên tới 9,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết bằng giá vàng miếng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này đặt giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở phiên sáng vẫn giữ nguyên ở ngưỡng 155,8 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiền, sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 155,3 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 156 triệu – 169 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 30/5.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này chốt phiên sáng cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý neo giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 155 triệu - 158 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá niêm yết trên không đổi trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 30/5.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng tại cả hai doanh nghiệp.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn là doanh nghiệp niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường.
Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giữ xu hướng đi ngang. Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 145 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 30/5.
Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 1/6, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,4%, lùi về ngưỡng 4.522 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 13,13 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 12,63 triệu – 13,63 triệu đồng/lượng, tùy từng hệ thống kinh doanh. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ còn 3,13 triệu đồng, thấp hơn 4 lần so với các thương hiệu khác.
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