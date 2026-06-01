Cảng Tổng hợp Trung Nam Cà Ná: Động lực mới cho phát triển công nghiệp, năng lượng và logistics của Khánh Hòa

Cảng Tổng hợp Trung Nam Cà Ná đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những đầu mối hạ tầng logistics quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, công nghiệp và năng lượng của tỉnh Khánh Hòa.

Dự án hiện đã được đưa vào vận hành và tiếp tục mở rộng theo lộ trình đầu tư. Trong đó, một phần hạng mục thuộc giai đoạn 1 đã chính thức đi vào hoạt động từ quý 2/2022. Giai đoạn này bao gồm bến cảng 1A và 1B, do Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư, với tổng diện tích quy hoạch 85,52 ha. Khu cảng được thiết kế gồm hai bến tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng container, hàng rời và với lợi thế cảng nước sâu, có thể phát triển để tiếp nhận tàu từ 300 đến 500 ngàn tấn.

Hiện nay, dự án đang tập trung hoàn thiện phân kỳ 2 của bến cảng Cà Ná (bến 1B), dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận và vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn.

Đây được xem là hạng mục chiến lược nhằm đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển năng lượng trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần hiện thực hóa bốn trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa gồm: công nghiệp; năng lượng; du lịch – dịch vụ; và đô thị – xây dựng.

Song song với việc mở rộng hạ tầng, Cảng Cà Ná đã chủ động khai thác hiệu quả nhiều nguồn hàng có giá trị cao như lưu huỳnh, cặn đáy từ các nhà máy lọc dầu, thiết bị điện gió nhập khẩu cùng các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Việc tiếp nhận và xếp dỡ thành công các lô hàng có kích thước và trọng lượng lớn không chỉ khẳng định năng lực khai thác ngày càng được nâng cao của cảng mà còn tạo nền tảng để thu hút thêm các dự án và nguồn hàng quy mô lớn trong tương lai.

Sự hình thành và phát triển của khu cảng Cà Ná đang mở rộng năng lực kết nối hàng hải của tỉnh Khánh Hòa, bổ sung cho vai trò của Cảng Quốc tế Vân Phong trong mạng lưới cảng biển khu vực. Qua đó, địa phương có thêm điều kiện để phát triển chuỗi vận tải và logistics phục vụ lưu chuyển hàng hóa, thiết bị và nguyên vật liệu cho các dự án năng lượng đang vận hành cũng như các dự án trọng điểm sắp triển khai.

Trong tương lai, Cảng Cà Ná được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái logistics phục vụ các dự án chiến lược như Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, các nhà máy điện khí LNG và các dự án điện gió ngoài khơi, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Nam Trung Bộ và cả nước.