Cảng Tổng hợp Trung Nam Cà Ná: Động lực mới cho phát triển công nghiệp, năng lượng và logistics của Khánh Hòa
P.V
01/06/2026, 21:02
Cảng Tổng hợp Trung Nam Cà Ná đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những đầu mối hạ tầng logistics quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, công nghiệp và năng lượng của tỉnh Khánh Hòa.
Dự án
hiện đã được đưa vào vận hành và tiếp tục mở rộng theo lộ trình đầu tư. Trong
đó, một phần hạng mục thuộc giai đoạn 1 đã chính thức đi vào hoạt động từ quý
2/2022. Giai đoạn này bao gồm bến cảng 1A và 1B, do Công ty Cổ phần Đầu tư –
Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư, với tổng diện tích quy hoạch 85,52 ha. Khu
cảng được thiết kế gồm hai bến tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng container, hàng
rời và với lợi thế cảng nước sâu, có thể phát triển để tiếp nhận tàu từ 300 đến 500 ngàn tấn.
Hiện nay, dự án đang tập trung hoàn thiện phân kỳ 2 của bến cảng Cà Ná (bến 1B), dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận và vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn.
Đây được xem là hạng mục chiến lược nhằm đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển năng lượng trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần hiện thực hóa bốn trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa gồm: công nghiệp; năng lượng; du lịch – dịch vụ; và đô thị – xây dựng.
Song song với việc mở rộng hạ tầng, Cảng Cà Ná đã chủ động khai thác hiệu quả nhiều nguồn hàng có giá trị cao như lưu huỳnh, cặn đáy từ các nhà máy lọc dầu, thiết bị điện gió nhập khẩu cùng các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Việc tiếp nhận và xếp dỡ thành công các lô hàng có kích thước và trọng lượng lớn không chỉ khẳng định năng lực khai thác ngày càng được nâng cao của cảng mà còn tạo nền tảng để thu hút thêm các dự án và nguồn hàng quy mô lớn trong tương lai.
Sự hình thành và phát triển của khu cảng Cà Ná đang mở rộng năng lực kết nối hàng hải của tỉnh Khánh Hòa, bổ sung cho vai trò của Cảng Quốc tế Vân Phong trong mạng lưới cảng biển khu vực. Qua đó, địa phương có thêm điều kiện để phát triển chuỗi vận tải và logistics phục vụ lưu chuyển hàng hóa, thiết bị và nguyên vật liệu cho các dự án năng lượng đang vận hành cũng như các dự án trọng điểm sắp triển khai.
Trong tương lai, Cảng Cà Ná được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái logistics phục vụ các dự án chiến lược như Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, các nhà máy điện khí LNG và các dự án điện gió ngoài khơi, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Nam Trung Bộ và cả nước.
Xây dựng lực lượng lao động phù hợp với kỷ nguyên tự động hóa tại Việt Nam
Ngành sản xuất của Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định
hình, khi lợi thế cạnh tranh không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất đơn thuần…
Doanh nghiệp Hàn Quốc SEVT tiên phong mua điện mặt trời trực tiếp qua DPPA tại Việt Nam
Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai giao dịch mua bán điện trực tiếp từ nhà máy điện mặt trời tư nhân thông qua lưới điện quốc gia, mở ra bước khởi đầu cho thị trường mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam...
Chiến lược thích ứng với biến động giá cao su
Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu leo thang, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp tăng mạnh, đẩy giá cao su trên thị trường quốc tế tăng cao nhất trong 6 năm qua, tạo hiệu ứng tích cực cho ngành cao su toàn cầu cũng như các doanh nghiệp Việt Nam...
ROX Group vươn mình rực rỡ cùng chuyển động của đất nước
Đêm nghệ thuật “ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ” mở ra một góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group. Xuyên suốt hành trình ấy là khát vọng đưa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần kiến tạo của người Việt vươn xa bằng nội lực, sự tử tế và tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ.
PVCFC - Được vinh danh toàn diện tại Vietnam I4 Impact Awards 2026
Ngày 30/5, tại Lễ biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số - Vietnam I4 Impact Awards 2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, được vinh danh ở 3 hạng mục.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: