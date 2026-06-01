Thủ tướng yêu cầu 5 địa phương khởi công dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này
Dương Huyền Ngân
01/06/2026, 20:34
Chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê (chiều 1/6/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngay trong tháng này, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 01 dự án nhà ở cho thuê; đồng thời, sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý 3, quý 4 năm nay…
Nhấn mạnh chỉ đạo
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở cho thuê là định hướng có ý
nghĩa rất chiến lược, Thủ tướng nêu rõHải
Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
hàng đầu cả nước, hàng trăm nghìn công nhân, người lao động đang làm việc tại
các khu công nghiệp. Áp lực về nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động là
rất cấp bách và việc triển khai phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương này cũng
là tiền đề để thí điểm, nhân rộng cách làm cho các địa phương khác trên cả nước.
CHỦ TRƯƠNG ĐÃ RÕ, CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI
"Nhu cầu thuê nhà rất lớn trong khi quỹ nhà cho thuê rất thiếu, nhất là cho thuê dài hạn với giá phù hợp, đây là điểm nghẽn đầu tiên. Phần lớn công nhân, người lao động tại 5 địa phương hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây - tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, một số tài sản công về nhà ở chưa được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí. Tỷ suất sinh lời thấp, thời gian hoàn vốn dài đối với dự án nhà ở cho thuê đang là điểm nghẽn lớn trong thu hút khu vực tư nhân; cơ chế ưu đãi tài chính, thuế, tín dụng chưa đủ mạnh…", Thủ tướng đánh giá.
Do đó, Thủ tướng nhận định cần chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, từ chỗ chủ yếu
phát triển nhà ở để bán sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở
cho thuê. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, quy hoạch
và công cụ tài chính - tín dụng để những người mà thu nhập chưa thể sở hữu nhà ở
thì có thể tiếp cận nhà cho thuê dài hạn với giá hợp lý. Phát triển nhà ở cho
thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao
thông và quản lý dân cư.
“Chủ
trương đã rất rõ, các địa phương phải chủ động triển khai, không thụ động chờ
Trung ương; trường hợp gặp vướng mắc, khó khăn phải chỉ ra cụ thể để đề xuất sửa
đổi, cập nhật, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Đây là vấn đề cấp bách cần xử lý, Nhà nước phải
làm trước và coi nguồn lực nhà nước là đòn bẩy để hỗ trợ, kêu gọi nguồn lực tư
nhân; sử dụng hiệu quả nhất Quỹ nhà ở quốc gia và Quỹ nhà ở địa phương để dẫn dắt,
tạo lực đẩy cho thị trường; phải huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ trông chờ
vào ngân sách, phải tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, vốn dài hạn” Thủ tướng
lưu ý.
Về quy hoạch,
các địa phương căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt, chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, trong đó, xác định cụ thể
vị trí, quy mô các khu vực phát triển nhà ở cho thuê, gắn với các khu công nghiệp
trọng điểm và các vùng phát triển chiến lược của địa phương. Ví như Hải Phòng là VSIP, DEEP C, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ; Bắc
Ninh: Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành; Hưng Yên: Phố Nối, Thăng Long II; Quảng
Ninh: Đông Mai, Sông Khoai, Vân Đồn; Ninh Bình: Đồng Văn, Hòa Mạc.
"Việc này phải
hoàn thành trong tháng 6/2026. Các
địa phương rà soát kỹ, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê trên địa bàn để xây dựng
kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030, gồm: mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng năm; danh mục dự án ưu tiên;
nguồn lực dự kiến; lộ trình triển khai, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành
chậm nhất trong tháng 6/2026”, Thủ tướng nêu rõ.
TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM PHẢI HOÀN THIỆN PHÁP LÝ ĐỂ PHÁT TRIỂN MẠNH NHÀ Ở CHO THUÊ
Về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu căn cứ thực tiễn triển khai, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể phát triển nhà ở cho thuê (gồm cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính - tín dụng, thuế, thủ tục đầu tư, quản lý vận hành...); gửi Bộ Xây dựng tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), hoàn thành trong tháng 7 năm 2026.
Thủ tướng cũng gợi ý với nhà ở cho thuê
thuộc sở hữu của Nhà nước, Nhà nước có thể xây hoặc có thể huy động doanh nghiệp
để xây; các dự án nhà ở thương mại có thể xác định tỷ lệ nhất định nhà ở cho
thuê thuộc sở hữu nhà nước, qua đó, tận dụng được hạ tầng, kết nối giao thông; nếu
doanh nghiệp tư nhân bỏ tiền triển khai dự án nhà ở cho thuê thì có thể được
giao quản lý một số trung tâm thương mại để tạo dòng tiền bảo đảm chi phí vận
hành, bảo dưỡng… Ngoài ra,
các địa phương cần khẩn trương kiện
toàn hoặc thành lập Quỹ nhà ở địa phương theo Nghị định số 302/2025/NĐ-CP, hoàn
thành trong tháng 6 năm 2026; xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng khu
công nghiệp, khu kinh tế, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp.
Về phía Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Thông báo số 262/TB-VPCP; khẩn
trương sơ kết Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, đề xuất Đảng ủy
Chính phủ báo cáo Ban Bí thư xem xét ban hành Chỉ thị mới thay thế; chủ trì
hoàn thiện dự thảo sửa đổi các luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2;
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa (bao gồm
chung cư mini, nhà cho thuê hộ gia đình) bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy;
tổng hợp các đề xuất cơ chế, chính sách của các địa phương; phối hợp với Bộ Tài
chính rà soát, đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại
nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê…
Với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng giao đề xuất
cơ chế ưu đãi tài chính, thuế, tín dụng đối với dự án nhà ở cho thuê dài hạn
theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân và các quỹ đầu tư
dài hạn.
“Từ nay đến
cuối năm, phải hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý để phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nếu giải quyết được nhu cầu
này sẽ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã
hội, tạo nền tảng vững chắc để duy trì lực lượng lao động, thu hút đầu tư và
phát triển kinh tế nhanh, bền vững.
Nếu các địa phương vào cuộc tích cực, sẽ vừa đáp ứng được nhu cầu nhà ở,
vừa giảm bớt được áp lực sở hữu nhà và giải quyết được rất nhiều vấn đề lớn của
nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo các báo cáo, ý kiến tại buổi làm việc, Hải Phòng có khoảng 370.000 lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp; nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê của thành phố vào khoảng 33.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030. Trước mắt, thành phố dự kiến mua 4.256 căn để cho thuê, mới đáp ứng hơn 12% nhu cầu. Điều đó cho thấy nguồn cung nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố còn rất hạn chế. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Bắc Ninh, Hưng Yên…
Trong khoảng 5 năm tới, thị trường bất động sản sẽ đón nhiều động lực tăng trưởng tích cực, nhờ nguồn cung được khơi thông, điểm nghẽn pháp lý dần được tháo gỡ và nhu cầu thực ngày càng đóng vai trò trung tâm…
Đợt mở bán chung cư CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) dự kiến diễn ra trong tháng 6/ 2026 theo hình thức bốc thăm trực tuyến...
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, tỷ lệ 1/500. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đa chức năng, kết hợp các loại hình nhà ở với hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ…
Việc thành phố Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực phía Đông TP.HCM, đưa địa phương từ tỉnh công nghiệp vệ tinh trở thành cực tăng trưởng đô thị - logistics - hàng không của vùng TP.HCM mở rộng.
Thành phố Hà Nội vừa thông báo về việc thu hồi đất, chấm dứt hoạt động một số dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố, trong đó có nhiều dự án nhà ở, công trình thương mại, du lịch, văn phòng và khu công nghiệp…
