Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương hưu, trợ cấp từ 1/7

Bộ Nội vụ ban
hành Thông tư số 14/2026/TT-BNV quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã
hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số
162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, từ ngày
này, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng
tháng của các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026 được điều chỉnh tăng 8%
so với mức hưởng của tháng 6/2026.
Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2026 = Mức lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã
hội, trợ cấp hằng
tháng của tháng 6/2026 x 1,08.
Đối với người
nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hoặc trợ cấp hằng
tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi được điều chỉnh tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp, thì tiếp tục điều
chỉnh để bảo đảm đời sống cho người hưởng.
Theo đó, người có mức hưởng từ
3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Công thức tính như sau: Mức
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2026 = Mức lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh + 300.000 đồng/tháng.
Trường hợp người có mức hưởng
trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng, thì được nâng lên bằng mức 3,8 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2026 của nhóm này bằng 3,8 triệu đồng/tháng.
Đối tượng đang
hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội trước ngày 1/7/2026, thì mức hưởng
trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 1/7/2026 được tính theo mức
lương cơ sở quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP.
Thông tư giao Bảo hiểm xã hội
Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả điều chỉnh và báo cáo Bộ
Nội vụ, Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2026. Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm
tra, đôn đốc việc thực hiện.
Luật Bảo hiểm
xã hội 2024 có hiệu lực
từ 1/7/2025 quy định mức hưởng lương hưu tối đa vẫn được
duy trì ở mức 75%.
Đối với lao động nam, nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến
dưới 20 năm, thì 15 năm đóng đầu tiên sẽ tương ứng với 40% mức bình quân tiền
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi năm đóng thêm sau đó (từ năm thứ 16 đến
năm thứ 19) sẽ được cộng thêm 1%. Như vậy, nếu đóng đủ 20 năm, tỷ lệ hưởng sẽ
là 45%.
Nếu đóng bảo hiểm
xã hội từ 20 năm trở lên, thì 20 năm đóng đầu tiên sẽ tương ứng với 45% mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm
(từ năm thứ 21 trở đi) sẽ được cộng thêm 2%.
Đối với lao động
nữ, người đóng bảo hiểm xã hội 15 năm sẽ được hưởng tỷ lệ 45% mức bình quân tiền
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm (từ năm thứ 16
trở đi) sẽ được cộng thêm 2%.
Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.